Ирина Роднина: «Фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований?»

Теги сборная России Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина оценила уровень фигурного катания в России.

«Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований? Сейчас мы не сильны как никогда. В чем оно сильное?

Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные соревнования», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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15 комментариев
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Ирина, просто посмотрите наши соревнования "ЖЭКА" и ближайшего международного Гран -при - сразу все вопросы и сомнения отпадут.
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Всё познаётся в сравнении. Для этого надо смотреть соревнования по фигурному катанию и сравнивать уровень проката программ и индивидуального мастерства фигуристов наших и зарубежных во всех видах фигурного катания.
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===фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований?===
Как это определить, если не смотреть "первенства ЖЭКа"?🤔
Может быть, нужно посмотреть для начала? Хотя бы разочек? А, Ирина Константиновна?
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Таки ЖЭК у нас не такой плохой?
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Если Роднину не интересуют "соревнования ЖЭКа", зачем вообще давать интервью на тему ФК?
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Ирина Константиновна, вы уж определитесь: наше фигурное катание на высоком уровне или "никому не интересный ЖЭК"?
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Конечно, как определить уровень, если она второй год вроде как не смотрит ФК. Зато активно комментирует .
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Оценить можно, определить нельзя.
Как-то так ©
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Согласна, для прогресса международных соревнований нужно участие в них российских спортсменов. Особенно в родном для Родниной парном катании. Кому бы не понимать).
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Да, точно, как это определить? Она так говорит, как-будто спортсмены сами виноваты, но у них нет международных стартов.
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Всегда удивлялся как такие профессионалы могут так говорить. Специалист, а Роднина профи в парном катании, может сравнить контент и базовую стоимость. Можно посмотреть видео прокатов в том числе с пересмотром в покадровом режиме для определения уровней и GOE. IMHO
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Сколько можно жевать одну и туже резинку.?
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Ответ Храбрая виолончелистка
Таки ЖЭК у нас не такой плохой?
Но это не точно. Во всяком случае, Родниной упорно не хочется в это верить (а не верить проще, если ничего не смотреть)))
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