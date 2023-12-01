Ирина Роднина: «Фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований?»
Ирина Роднина оценила уровень фигурного катания в России.
«Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований? Сейчас мы не сильны как никогда. В чем оно сильное?
Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные соревнования», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Как это определить, если не смотреть "первенства ЖЭКа"?🤔
Может быть, нужно посмотреть для начала? Хотя бы разочек? А, Ирина Константиновна?
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