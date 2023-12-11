Татьяна Тарасова: «Не сомневаюсь, что Костомаров будет участвовать в шоу, катаясь на коньках»
Татьяна Тарасова уверена, что Роман Костомаров сможет выступать в шоу.
Сегодня олимпийский чемпион Турина-2006 опубликовал видео своей тренировки на льду. Он вышел на лед впервые после частичной ампутации конечностей, которую ему провели из-за осложнений после пневмонии.
«Какой молодец! Вот что такое сильный человек. Слов нет. Не сомневалась, что он кататься будет, просто не сомневалась, и бог ему в помощь во всем, что он делает.
Он один такой, я им горжусь и не сомневаюсь, что он будет участвовать в шоу, катаясь на коньках», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
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Я понимаю, что ему самому нужно было доказать в первую очередь себе, что живой, что может. Но это не значит, что такие выходы на лёд нужно показывать в шоу.