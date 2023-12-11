Татьяна Тарасова: «Не сомневаюсь, что Костомаров будет участвовать в шоу, катаясь на коньках»

Татьяна Тарасова уверена, что Роман Костомаров сможет выступать в шоу.

Сегодня олимпийский чемпион Турина-2006 опубликовал видео своей тренировки на льду. Он вышел на лед впервые после частичной ампутации конечностей, которую ему провели из-за осложнений после пневмонии.

«Какой молодец! Вот что такое сильный человек. Слов нет. Не сомневалась, что он кататься будет, просто не сомневалась, и бог ему в помощь во всем, что он делает.

Он один такой, я им горжусь и не сомневаюсь, что он будет участвовать в шоу, катаясь на коньках», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию .

Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»