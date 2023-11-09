Татьяна Тарасова: «Валиева и была сильной, но жизнь делает ее еще крепче. Переживаем за нее, думаем о ней и будем помогать своей любовью»
Татьяна Тарасова заявила, что жизненные обстоятельства делают Валиеву сильнее.
Сегодня Камила Валиева будет повторно заслушана арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS), которые рассматривают ее допинг-дело.
Затем фигуристка планирует выступить на этапе Гран-при России в Казани.
«Есть такая песня «Нас бьют – мы летаем». Она и была сильной, но жизнь делает ее еще крепче.
Мы переживаем за нее, думаем о ней и будем помогать своей любовью. Ждем ее выступления», – сказала заслуженный тренер СССР.
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