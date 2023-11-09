Татьяна Тарасова: «Валиева и была сильной, но жизнь делает ее еще крепче. Переживаем за нее, думаем о ней и будем помогать своей любовью»

Татьяна Тарасова заявила, что жизненные обстоятельства делают Валиеву сильнее.

Сегодня Камила Валиева будет повторно заслушана арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS), которые рассматривают ее допинг-дело.

Затем фигуристка планирует выступить на этапе Гран-при России в Казани.

«Есть такая песня «Нас бьют – мы летаем». Она и была сильной, но жизнь делает ее еще крепче.

Мы переживаем за нее, думаем о ней и будем помогать своей любовью. Ждем ее выступления», – сказала заслуженный тренер СССР.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?