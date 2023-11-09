Татьяна Тарасова: «Валиева и была сильной, но жизнь делает ее еще крепче. Переживаем за нее, думаем о ней и будем помогать своей любовью»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что жизненные обстоятельства делают Валиеву сильнее.

Сегодня Камила Валиева будет повторно заслушана арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS), которые рассматривают ее допинг-дело.

Затем фигуристка планирует выступить на этапе Гран-при России в Казани. 

«Есть такая песня «Нас бьют – мы летаем». Она и была сильной, но жизнь делает ее еще крепче.

Мы переживаем за нее, думаем о ней и будем помогать своей любовью. Ждем ее выступления», – сказала заслуженный тренер СССР.

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3 комментария

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Маргарита В Сафронова
Ками крутая. Соревноваться в таких условиях. Так рождаются легенды.
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M@lly
Ответ Маргарита В Сафронова
Ками крутая. Соревноваться в таких условиях. Так рождаются легенды.
Мифы и легенды фигурного катания)
+5
-3
+2
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