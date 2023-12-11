Яна Рудковская: «Костомаров – синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни»

Яна Рудковская восхитилась тем, что Роман Костомаров вышел на лед.

Олимпийский чемпион Турина-2006 опубликовал видео своей тренировки на льду. В этом году Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Вчера как раз говорили по телефону с Романом вместе с Женей [ ]. Полон сил, полон оптимизма, поистине герой! Синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни.

Лед – особенная стихия, совершенно иное измерение. Он не прощает слабых, но он поднимает и возвеличивает сильных – еще выше, еще громче. И покрывает их еще большей славой – за горячее сердце и за сталь внутри.

Вот что такое русское фигурное катание. Вот что такое наш русский спорт. Вот что такое наши спортсмены, наши люди. Вот то, зачем родители отдают детей на лед. Роман – мое безграничное уважение и восхищение!» – написала продюсер в телеграм-канале.

Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»