Яна Рудковская: «Костомаров – синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни»

Теги Евгений Плющенко Роман Костомаров Яна Рудковская Фигурное катание

Яна Рудковская восхитилась тем, что Роман Костомаров вышел на лед.

Олимпийский чемпион Турина-2006 опубликовал видео своей тренировки на льду. В этом году Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Вчера как раз говорили по телефону с Романом вместе с Женей [Плющенко]. Полон сил, полон оптимизма, поистине герой! Синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни.

Лед – особенная стихия, совершенно иное измерение. Он не прощает слабых, но он поднимает и возвеличивает сильных – еще выше, еще громче. И покрывает их еще большей славой – за горячее сердце и за сталь внутри.

Вот что такое русское фигурное катание. Вот что такое наш русский спорт. Вот что такое наши спортсмены, наши люди. Вот то, зачем родители отдают детей на лед. Роман – мое безграничное уважение и восхищение!» – написала продюсер в телеграм-канале. 

Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»

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15 комментариев
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Ответ Грязный лютик
Роману, наверно, скоро придёт СМС от бабаяны, что у них много льда.
Причём тут Рудковская. Костомаров и Плющенко бок о бок соревновались долгое время, они друзья. Вряд ли Плющенко будет спекулировать на Костомарове, тем более его уже Авербух застолбил
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Роману, наверно, скоро придёт СМС от бабаяны, что у них много льда.
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Меня чуть не стошнило от пафоса и великодержавного шовинизма Яны
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Янка, райтер плохо сработал. Текст полон неуместного пафоса, а про "Синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни" - звучит как издевка. Спустись уже с облака своего! Миллионы людей, оставшиеся инвалидами после разных трагедий, ранений, реально выживают у нас, причем не у всех получается. Подавляющему большинству из них собирают всем миром на протезы, на платные курсы физио, на мед.кровати, на противопролежневые матрасы, на питание высокобелковое специальное (дорогущее!), на ортезы, блин на все!! В то время как о Костомарове (здоровья ему безусловно) всебомондная забота, почти бесконечный админресурс бывшей партнерши к его услугам. Если бы хоть часть всего этого попадала в распоряжение "миллионов людей" обычных... многие из которых кстати даже в своих условиях умудряются не терять бодрости духа и оптимизма, вот где герои! С такими историями, что как прочтешь пол дня рыдаешь и думаешь - ну как? как человек это все преодолевает? В общем да... поменяйте райтера, горки, этот мимо
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Ответ Jessi
Причём тут Рудковская. Костомаров и Плющенко бок о бок соревновались долгое время, они друзья. Вряд ли Плющенко будет спекулировать на Костомарове, тем более его уже Авербух застолбил
Плющенко не будет. А Яна, как видите - запросто
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Яна Рудковская, наш самопровозглашенный голубь мира, поддерживающая СВО, высасывающая каждый проблеск надежды и тут же портящая ее своим ложным пафосом и фальшивыми эмоциями.
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Костомаров конечно не пропадет, для него все лучшее без проблем. А сколько в стране инвалидов с мизерными пенсиями и дела особого до них никому нет, и героями их никто не считает, хотя им тяжелее чем Роману.

И почему не пишут про парней со Спецоперации, которые потеряли руки/ноги? Почему из Костомарова делают героя, а про них ни слова?
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Сколько патетики. Но Роман - герой!
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да да. без бабла и связей в администрации президента его бы уже не было. рассказывайте тут дальше как космические корабли бороздят просторы вселенной.
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Ответ ретроградный меркурий
Плющенко не будет. А Яна, как видите - запросто
Не уподобляйтесь многим на этом сайте, не оскорбляйте женщину. Она вкладывается в фк не меньше, а может даже и побольше многих других заинтересованных лиц...
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Ответ Jessi
Причём тут Рудковская. Костомаров и Плющенко бок о бок соревновались долгое время, они друзья. Вряд ли Плющенко будет спекулировать на Костомарове, тем более его уже Авербух застолбил
Нос , может, и не будет. А у джаббаяны уже нолики в глазах забегали
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Ответ Mouse.murs
Сколько патетики. Но Роман - герой!
Ну а если он герой, он что - не заслуживает патетики?
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Ответ Хрустальный Гусенок
Яна Рудковская, наш самопровозглашенный голубь мира, поддерживающая СВО, высасывающая каждый проблеск надежды и тут же портящая ее своим ложным пафосом и фальшивыми эмоциями.
"...ложный пафос и фальшивые эмоции..." - так ли это, когда речь идёт о человеке, преодолевшем все навалившиеся на него трудности и вышедшем победителем над тяжёлой болезнью???
По-моему, то, что говорит Яна, может легко повторить любой непредвзятый человек, знающий Романа, видевший его выступления вживую и желающий ему выздоровления после столь коварной болезни)))
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Ответ ретроградный меркурий
Меня чуть не стошнило от пафоса и великодержавного шовинизма Яны
Не опускайтесь столь низко, не красит вас...
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