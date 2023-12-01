Новое отделение академии «Ангелы Плющенко» откроется в Москве в декабре
В Москве откроется новое отделение академии «Ангелы Плющенко».
Об этом сообщили двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская.
«Наши академии есть в Москве и Московской области. У нас хорошие педагоги, наставники. У нас хорошая новость, мы готовы ее озвучить. У нас наконец-то открытие, мы собираемся открывать там в том числе танцевальное и любительское отделение», – сказал Плющенко.
«Мы получили последние документы, академия будет открыта в декабре в Москве», – сообщила Рудковская.
И да, возьмите к себе в это "отделение" Костылевых! Будьте любезны) Яна, бряцни не только богатствами своими но и своими фаберже! Верю что только контракт западного образца может угомонить маму К. А "Отделение" получит маленькую звезду, которую Плю возможно сможет использовать для выхода в свет софитов в кике в сл сезоне по юниорам, если оперативно не доломает. Да, и про шоу-конвейер также не забываем, Лена и там пригодится.
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