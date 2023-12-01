Новое отделение академии «Ангелы Плющенко» откроется в Москве в декабре

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Академия Плющенко Фигурное катание

В Москве откроется новое отделение академии «Ангелы Плющенко».

Об этом сообщили двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская.

«Наши академии есть в Москве и Московской области. У нас хорошие педагоги, наставники. У нас хорошая новость, мы готовы ее озвучить. У нас наконец-то открытие, мы собираемся открывать там в том числе танцевальное и любительское отделение», – сказал Плющенко.

«Мы получили последние документы, академия будет открыта в декабре в Москве», – сообщила Рудковская.

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16 комментариев
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Эт в Тропарево что ль? Там где лучшие в городе унитазы?) или еще какое-то отделение? я запуталась, не успеваю за шустрой матерью всея ФК)).
И да, возьмите к себе в это "отделение" Костылевых! Будьте любезны) Яна, бряцни не только богатствами своими но и своими фаберже! Верю что только контракт западного образца может угомонить маму К. А "Отделение" получит маленькую звезду, которую Плю возможно сможет использовать для выхода в свет софитов в кике в сл сезоне по юниорам, если оперативно не доломает. Да, и про шоу-конвейер также не забываем, Лена и там пригодится.
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Ответ ДИОНИС
Академий у Плющенко много, а толку мало!
Академий много не бывает.
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Академий у Плющенко много, а толку мало!
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Ответ Anneta28
Финансы Лениной мамы не позволяют Лене тренироваться в частной школе.
Плющ рассказывал, что одаренные дети у него тренируются бесплатно, а Лена талант без вопросов
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Налетай не скупись покупай живопись.
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За бюджетные дарма
Будем строить мы дома
Чтобы лился со всех труб
Сказ про лучший в мире клуб
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По отделению академии в каждом дворе. И клонированный Плющенко в каждом будет тренировать, а его клоны одновременно в 10 шоу участвовать.
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Ответ Anneta28
Финансы Лениной мамы не позволяют Лене тренироваться в частной школе.
Костылевой? Да на кой она нужна, она до взрослых не дотянет, а виноваты тренеры будут.
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Ответ garovatat
Эт в Тропарево что ль? Там где лучшие в городе унитазы?) или еще какое-то отделение? я запуталась, не успеваю за шустрой матерью всея ФК)). И да, возьмите к себе в это "отделение" Костылевых! Будьте любезны) Яна, бряцни не только богатствами своими но и своими фаберже! Верю что только контракт западного образца может угомонить маму К. А "Отделение" получит маленькую звезду, которую Плю возможно сможет использовать для выхода в свет софитов в кике в сл сезоне по юниорам, если оперативно не доломает. Да, и про шоу-конвейер также не забываем, Лена и там пригодится.
Мне кажется, если мать российского фигурного катания Яна и всезнающая мама Костылевой окажутся в одном помещении, то они поубивают друг друга)) Это, как говорили в одной рекламе, дикое сочетание вкуса и цвета))
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Больше отделений для пополнения рядов персонажей Сказок Плющенко.
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Запуталась … это ещё одна Академия или та , откуда Саша сняла кабинет Яны и суперсантехника ?
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Ответ Инусик
Плющ рассказывал, что одаренные дети у него тренируются бесплатно, а Лена талант без вопросов
Он снова соврал, Косторная может подтвердить.
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Там, наверное, тоже везде портреты Евгения будут висеть.... Занимались бы они с Яной одними шоу, делали бы свои сказки, всем бы было спокойнее. Но денег много не бывает...
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Ответ garovatat
Эт в Тропарево что ль? Там где лучшие в городе унитазы?) или еще какое-то отделение? я запуталась, не успеваю за шустрой матерью всея ФК)). И да, возьмите к себе в это "отделение" Костылевых! Будьте любезны) Яна, бряцни не только богатствами своими но и своими фаберже! Верю что только контракт западного образца может угомонить маму К. А "Отделение" получит маленькую звезду, которую Плю возможно сможет использовать для выхода в свет софитов в кике в сл сезоне по юниорам, если оперативно не доломает. Да, и про шоу-конвейер также не забываем, Лена и там пригодится.
Финансы Лениной мамы не позволяют Лене тренироваться в частной школе.
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Ответ Инусик
Плющ рассказывал, что одаренные дети у него тренируются бесплатно, а Лена талант без вопросов
Косторная видимо была недостаточно одаренная)) что с нее потребовали выплатить огромный долг
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