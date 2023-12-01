Новое отделение академии «Ангелы Плющенко» откроется в Москве в декабре

В Москве откроется новое отделение академии «Ангелы Плющенко».

Об этом сообщили двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и его супруга .

«Наши академии есть в Москве и Московской области. У нас хорошие педагоги, наставники. У нас хорошая новость, мы готовы ее озвучить. У нас наконец-то открытие, мы собираемся открывать там в том числе танцевальное и любительское отделение», – сказал Плющенко.

«Мы получили последние документы, академия будет открыта в декабре в Москве», – сообщила Рудковская.