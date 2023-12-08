«Меня закидают камнями сердобольные мамочки, но я со своего курса не сверну!» Второго сына Плющенко и Рудковской поставили на коньки

Теги Евгений Плющенко видео Яна Рудковская Фигурное катание

Второго сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской поставили на коньки.

«Второй пошел...

Сейчас меня закидают как всегда камнями сердобольные мамочки, но я со своего верного курса не сверну!

В 3 года пошел, в 4 поедет, в 5 запрыгает, в 10 спасибо скажет, что отдали на спорт», – написала продюсер.

Второй сын Яны Рудковской и двукратного олимпийского по фигурному катанию Евгения Плющенко Арсений родился в сентябре 2020 года.

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83 комментария
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Ответ Katerina Sunny
Для общего развития почему бы и нет, но если не будет способностей, то может у ребёнка спросить, что ему нравится?
Ну вот ещё глупости. У Гном Гномыча не спрашивали, а этот чем лучше? Яна сказала работать - значит работать. Квартира на Патриках сама себя не купит
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+52
Для общего развития почему бы и нет, но если не будет способностей, то может у ребёнка спросить, что ему нравится?
+32
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Ну было бы очень странно, если бы его не поставили на коньки.
+29
0
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Мальчик явно не испытывает дискомфорта, вполне жизнерадостный и позитивно себя ведёт, может быть из него когда- нибудь получится хороший фигурист!
+21
-1
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Эмм, а почему пошел в 3 года? 😳 дети в год и раньше начинают ходить.
В смысле пошёл на льду. Он пока ходит, кататься ещё не умеет
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+17
Если отцовские гены возьмут верх, тогда есть потенциал.
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Хорошенький такой малыш. Может он более талантливый, чем Саша. Успехов. Молодец Яна, что приучает к спорту, к дисциплине, к соблюдению режима. Какая бы не была она, но в этом молодец.
+17
-5
+12
Ну может из мелкого выйдет хороший фигурист раз уж первому талантов папы не досталось
+13
-1
+12
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Видимо вы не видели детей лишенных детства, я уверенна у Гном гномыча все не так плохо.
+15
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+11
Очаровательный мальчик
+16
-6
+10
Эмм, а почему пошел в 3 года? 😳 дети в год и раньше начинают ходить.
+19
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+9
ну если упереться в теорию, что дети идут по стопам родителей, то лучше на катке, чем в нелепых нарядах на фотках в нельзяграмме))))
+8
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Милый мальчик, шагает в коньках по льду с удовольствием.
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Ответ Беглый*
Пиар на детях - это отвратительно
Отвратительно когда детей бросают, а тут работают всей семьей.
+9
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+7
Этот дитенок больше на батю похож.
+7
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Интересно, что она в своих рассуждениях остановилась на десяти годах, когда Арсений ей якобы скажет "спасибо". Что будет дальше, в каком возрасте он запросит психотерапевта (а вы меня не убедите, что тот же Александр, которого называют Гном Гномычем его не запросит), что он скажет потом - лучше не думать.
+10
-5
+5
Ответ Беглый*
Пиар на детях - это отвратительно
Любой родитель с гордостью снимает, как первые шаги своего ребенка. А здесь сняли первые шаги на льду. Не нагнетайте
+6
-1
+5
Глядя на семью Плющенко-Рудковской, я периодически испытываю некий диссонанс. Не когнитивный, но типа ситуативный, чтоли... С одной стороны уважаемый мною спортсмен, добившийся огромных успехов своим трудом и упорством, с другой стороны женщина-делец с упорством маньяка делающая деньги из всего, что подвернётся под руку... И между ними дети...
+6
-1
+5
Арсюша славный
+7
-2
+5
Ответ Perfectooo
Что значит в 3 года пошел??
На видео же видно, что Арсений пока просто идет по льду, а не катит. То и значит, что в 3 года он пока только умеет ходить по льду. В 4 научиться уже ехать
+5
0
+5
В 3 года пошел, в 4 поедет, в 5 запрыгает, в 10 купил квартиру на Патриарших. Эталон жизни по Плющенко-Рудковской.
+9
-5
+4
Арсений очень на папу похож. Надеюсь унаследовал его талант, но даже если нет, спорт - всегда замечательно.
+4
0
+4
Ответ Тутбердзе
Считаю надо ещё родить. Кто-нибудь да станет олимпийским чемпионом. Хорошая тактика. А какое у этого Гнома прозвище?
Директор или что-то типа того.
+4
0
+4
Ответ Zooey Glass
А этого как зовут?
Были озвучены два варианта: Сырник или Директор.
Не знаю, какое имя зарегистрировано как товарный знак.
+11
-8
+3
Да ладно, в 6 ему из очередного бюджетного "шоу" навалят бабок на квартиру на Рублёвке, это и есть "верный" курс.
+4
-1
+3
Ответ Sat397
Если отцовские гены возьмут верх, тогда есть потенциал.
к отцовским генам - ещё Алексей Николаевич руку приложил. Ну и другие части тела.
+5
-2
+3
Гномыч, ты скоро будешь свободен, мамка больше не будет мучить тебя ФК и ты сможешь уйти в футбол;))
+4
-1
+3
Запятые потерялись
+4
-1
+3
Ответ Anna Vishenka
Бедный ребёнок.
Арсению явно в удовольствие. Видно же по видео. Где вы там бедность в его поведении увидели?
+4
-1
+3
Ответ Vilnus
Любой родитель с гордостью снимает, как первые шаги своего ребенка. А здесь сняли первые шаги на льду. Не нагнетайте
Да ну не любой родитель пишет, что ребенок будет точно в спорте фк!
Ведь ему может это и не зайти… ребенку то!
Но в 10 обязан сказать спасибо
+2
0
+2
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