«Меня закидают камнями сердобольные мамочки, но я со своего курса не сверну!» Второго сына Плющенко и Рудковской поставили на коньки

Второго сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской поставили на коньки.

«Второй пошел...

Сейчас меня закидают как всегда камнями сердобольные мамочки, но я со своего верного курса не сверну!

В 3 года пошел, в 4 поедет, в 5 запрыгает, в 10 спасибо скажет, что отдали на спорт», – написала продюсер.

Второй сын и двукратного олимпийского по фигурному катанию Евгения Плющенко Арсений родился в сентябре 2020 года.