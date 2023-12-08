«Меня закидают камнями сердобольные мамочки, но я со своего курса не сверну!» Второго сына Плющенко и Рудковской поставили на коньки
Второго сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской поставили на коньки.
«Второй пошел...
Сейчас меня закидают как всегда камнями сердобольные мамочки, но я со своего верного курса не сверну!
В 3 года пошел, в 4 поедет, в 5 запрыгает, в 10 спасибо скажет, что отдали на спорт», – написала продюсер.
Второй сын Яны Рудковской и двукратного олимпийского по фигурному катанию Евгения Плющенко Арсений родился в сентябре 2020 года.
Не знаю, какое имя зарегистрировано как товарный знак.
Ведь ему может это и не зайти… ребенку то!
Но в 10 обязан сказать спасибо