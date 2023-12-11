Щербакова о работе ведущей: «Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть – и сразу все получилось»

Теги телевидение сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова заявила, что работа телеведущей стала для нее интересным опытом.

– Анна, в каких проектах сегодня ваши поклонники могут вас увидеть?
 
– Сейчас по всей Москве один за другим открываются катки, где проходят мои мастер-классы и выступления. Также скоро нас ждут новогодние праздники и ледовые шоу. У меня буквально расписан каждый день: тренировки, репетиции. График очень плотный.

– Так же, как ваши коллеги по льду Евгения Медведева и Алина Загитова, вы пробовали себя в роли телеведущей на проекте «Ледниковый период». Нет ли в планах продолжить развиваться в этом направлении?

– Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть – и сразу все получилось. Всему надо учиться, но в то же время и не стоит бояться экспериментировать, пробовать что-то новое, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как хорошо, что Аня адекватно оценивает свой опыт ведущей на ЛП и понимает, что всему надо учиться. Жаль, что не все так считают...
+28
-9
+19
Когда человек учится по-настоящему, а не показушно, результаты видно и тут можно даже не говорить, что Аня серьёзно готовится к эфирам - это и так видно. Работа в прямом эфире - самый сложный формат, тут ничего не вырезать и заново не снять. Юниорский КПК наглядно показал, что Аня - готовый профи для ТВ. Отлично отработала эфир - и за словом в карман не лезет, и на себя одеяло не перетягивает. Поначалу была чуть скованной, но уже к танцорам освоилась и дала настоящий мастер-класс. Отдельно хотелось бы отметить доброжелательность Ани, как она поддерживала и находила возможность похвалить даже неудачные прокаты своих сокомандников. Напомнила этим манеру Теда Бартона, который комментирует прокаты с большим уважением и чуткостью.
Единственное, что резануло слух - когда на комментарий участника "прикольный формат" Аня прокомментировала "посмотрим, будут ли прикольными оценки". Молодёжный сленг не уместен в таком формате. Но это вопрос практики, стилистическая цельность придёт с опытом. В остальном вообще без вопросов, видно, как работа в "Ледниковом периоде" пошла Ане на пользу. В 19 лет так вести прямой эфир без скидок на возраст и отсутствие опыта - это дорогого стоит
+28
-12
+16
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Это сейчас про скольжение и растяжку пишет фанат самой деревянной? У Ани приличное скольжение и одна из лучших растяжек. Ее бильман в шпагат лучший!
+20
-6
+14
У Ани очень плотный график различных мероприятий. Очень хорошо! Удачи!
+13
-4
+9
Ответ FS.Nika1
Ну а смысл так считать? Она все время говорит такие красивые фразочки, для того, чтобы убедить своих фанатов какая она правильная, а на самом деле продолжает заниматься тем же, чем и другие девочки занимаются (про которых Вы говорите). Я считаю, что это как-то лицемерно что-ли ) Не хейтер Ани, но нужно быть действительно честным, ее некоторые соревновательные программы смотрела с большим удовольствием, но ее поведение "правильной" девочки мне не очень нравится. Часто говорит одно, а делает совершенно другое. Хотите заминусуйте. Да и про слова: "Всему надо учиться, но в то же время и не стоит бояться экспериментировать, пробовать что-то новое" - меня удивило. Если бы про это сказали другие девочки, то такое б началось...
Что вы имеете в виду под "продолжает заниматься тем же, чем и другие девочки занимаются"? Аня, кроме как ведущей, ни в каких новых направлениях себя не пробовала (на широкую аудиторию, во всяком случае) и с каждым разом она справляется с этой работой все качественнее и увереннее. В ее случае как раз отчетливо виден процесс обучения и развития. Аня никогда не лезла туда, где без должного опыта и способностей выглядела бы неуместно и нелепо. Как пример - не имея особых музыкальных данных или опыта занятий, рваться выступать на сцене с профессиональной певицей перед тысячами зрителей. В чем-то таком Аню представить решительно невозможно. Так в чем тогда заключается лицемерие?
+9
-2
+7
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ой как хорошо сказала. А то вот Загитова думает, что достаточно просто захотеть ведущей и не надо будет даже работать над речью..
+19
-14
+5
Ответ Olga.t
Как хорошо, что Аня адекватно оценивает свой опыт ведущей на ЛП и понимает, что всему надо учиться. Жаль, что не все так считают...
Ну не только ледниковый вела , сразу сделали ведущей " гол. огонька ", в новогоднюю ночь .
+6
-1
+5
Ответ ретроградный меркурий
Когда человек учится по-настоящему, а не показушно, результаты видно и тут можно даже не говорить, что Аня серьёзно готовится к эфирам - это и так видно. Работа в прямом эфире - самый сложный формат, тут ничего не вырезать и заново не снять. Юниорский КПК наглядно показал, что Аня - готовый профи для ТВ. Отлично отработала эфир - и за словом в карман не лезет, и на себя одеяло не перетягивает. Поначалу была чуть скованной, но уже к танцорам освоилась и дала настоящий мастер-класс. Отдельно хотелось бы отметить доброжелательность Ани, как она поддерживала и находила возможность похвалить даже неудачные прокаты своих сокомандников. Напомнила этим манеру Теда Бартона, который комментирует прокаты с большим уважением и чуткостью. Единственное, что резануло слух - когда на комментарий участника "прикольный формат" Аня прокомментировала "посмотрим, будут ли прикольными оценки". Молодёжный сленг не уместен в таком формате. Но это вопрос практики, стилистическая цельность придёт с опытом. В остальном вообще без вопросов, видно, как работа в "Ледниковом периоде" пошла Ане на пользу. В 19 лет так вести прямой эфир без скидок на возраст и отсутствие опыта - это дорогого стоит
Если будет ЛПДети, то Аню надо ставить ведущей. У нее отлично получится взаимодействовать с детьми.
+4
-1
+3
Это просто таланта маловато, у предшественницы с первого раза и без обучения все получается, и "лучшая ведущая", и певица, и автогонщик, и менеджер...
+15
-13
+2
Какая же Анечка умница!
Трезво оценивает сложность задачи и свои возможности.
Вот бы все так.
+14
-12
+2
Аня молодец. Уже смотрится более спокойной и уверенной в эфире. Видно, что работа идет.
0
0
0
Умница
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
https://youtu.be/spiN_Zf_HdY?si=Fx_VFcBVBScRrP2x
0
0
0
Ответ Olga.t
Как хорошо, что Аня адекватно оценивает свой опыт ведущей на ЛП и понимает, что всему надо учиться. Жаль, что не все так считают...
почему то то " голубого "не проходит.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
Ой как хорошо сказала. А то вот Загитова думает, что достаточно просто захотеть ведущей и не надо будет даже работать над речью..
Главное для Алины вертеть головой и махать руками. А что она говорит - для неё неважно.
+5
-5
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий