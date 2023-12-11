Щербакова о работе ведущей: «Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть – и сразу все получилось»

Анна Щербакова заявила, что работа телеведущей стала для нее интересным опытом.

– Анна, в каких проектах сегодня ваши поклонники могут вас увидеть?



– Сейчас по всей Москве один за другим открываются катки, где проходят мои мастер-классы и выступления. Также скоро нас ждут новогодние праздники и ледовые шоу. У меня буквально расписан каждый день: тренировки, репетиции. График очень плотный.

– Так же, как ваши коллеги по льду Евгения Медведева и Алина Загитова, вы пробовали себя в роли телеведущей на проекте «Ледниковый период». Нет ли в планах продолжить развиваться в этом направлении?

– Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть – и сразу все получилось. Всему надо учиться, но в то же время и не стоит бояться экспериментировать, пробовать что-то новое, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.