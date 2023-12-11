Щербакова о работе ведущей: «Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть – и сразу все получилось»
Анна Щербакова заявила, что работа телеведущей стала для нее интересным опытом.
– Анна, в каких проектах сегодня ваши поклонники могут вас увидеть?
– Сейчас по всей Москве один за другим открываются катки, где проходят мои мастер-классы и выступления. Также скоро нас ждут новогодние праздники и ледовые шоу. У меня буквально расписан каждый день: тренировки, репетиции. График очень плотный.
– Так же, как ваши коллеги по льду Евгения Медведева и Алина Загитова, вы пробовали себя в роли телеведущей на проекте «Ледниковый период». Нет ли в планах продолжить развиваться в этом направлении?
– Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть – и сразу все получилось. Всему надо учиться, но в то же время и не стоит бояться экспериментировать, пробовать что-то новое, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
Единственное, что резануло слух - когда на комментарий участника "прикольный формат" Аня прокомментировала "посмотрим, будут ли прикольными оценки". Молодёжный сленг не уместен в таком формате. Но это вопрос практики, стилистическая цельность придёт с опытом. В остальном вообще без вопросов, видно, как работа в "Ледниковом периоде" пошла Ане на пользу. В 19 лет так вести прямой эфир без скидок на возраст и отсутствие опыта - это дорогого стоит
Трезво оценивает сложность задачи и свои возможности.
Вот бы все так.