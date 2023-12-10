Валиева об Олимпиаде-2022: «Выступать в командном зачете было и почетно, и очень сложно. Тут нельзя было облажаться»

Камила Валиева высказалась о командном турнире Олимпиады-2022.

Фигуристка завоевала золотую медаль, выступая в составе российской команды. Церемония награждения не состоялась из-за начавшегося допингового расследования в отношении Валиевой.

«Стоило невероятных каких-то усилий, чтобы накатать три четверных и тройной аксель в произвольной программе в олимпийском сезоне.

Выступать в командном зачете было на самом деле и почетно, и очень сложно, с одной стороны, потому что ты выступаешь не только за себя, как обычно, но и за команду, и за страну. Тут нельзя было облажаться», – сказала Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная».

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было