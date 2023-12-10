Валиева об Олимпиаде-2022: «Выступать в командном зачете было и почетно, и очень сложно. Тут нельзя было облажаться»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева высказалась о командном турнире Олимпиады-2022.

Фигуристка завоевала золотую медаль, выступая в составе российской команды. Церемония награждения не состоялась из-за начавшегося допингового расследования в отношении Валиевой.

«Стоило невероятных каких-то усилий, чтобы накатать три четверных и тройной аксель в произвольной программе в олимпийском сезоне.

Выступать в командном зачете было на самом деле и почетно, и очень сложно, с одной стороны, потому что ты выступаешь не только за себя, как обычно, но и за команду, и за страну. Тут нельзя было облажаться», – сказала Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная».

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

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31 комментарий
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Давать такие интервью во время судебного процесса по допингу, из-за которого команда и не получила медали (как и следующие команды), делать заявления "я олимпийская чемпионка" - что это? Жизнь в параллельной реальности или что?
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Ответ Екатерина Ивановская
Канеш. Нельзя облажаться, не зря команда до сих пор медали ждет.
Кому-то просто очень сильно хотелось слепить из Валиевой двукратную ОЧ любой ценой.

Мораль: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.....
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Получилось облажаться по полной.
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Канеш. Нельзя облажаться, не зря команда до сих пор медали ждет.
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В итоге она же и облажалась так, что до сих пор все без медалей. И неизвестно когда получат.Оставила, так сказать, след в истории.
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"Облажаться" , как раз слово для милой, нежной девушки, разве нет, защитники Валиевой?
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+4
Участие к команднике надо было заслужить, а оно ей как подарок досталось.
+10
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+3
Ответ Brokkoli
Не облажалась, но опозорилась
Опозорились и позорятся до сих пор хейтеры, не сумевшие сдержать свою злобную, завистливую сущность!
А Ками прекрасно выступила в команднике! Впрочем, как и весь олисезон, на самой высокой ноте!
+3
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+1
Ответ maripous
В итоге она же и облажалась так, что до сих пор все без медалей. И неизвестно когда получат.Оставила, так сказать, след в истории.
Прямо уверены, что именно она, Камила и только Камила,
в 15 лет подвела команду?
Удобная позиция, да. И главное, что спать не мешает спокойно. Ничего не мучает.
+3
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+1
Ответ Aelinn
Давать такие интервью во время судебного процесса по допингу, из-за которого команда и не получила медали (как и следующие команды), делать заявления "я олимпийская чемпионка" - что это? Жизнь в параллельной реальности или что?
А вы чего хотели-то?))) Девочка выиграла в команднике 20тью баллами из 20ти! и стала оличемпионкой с абсолютно! чистой допинг-пробой! Все остальные вопросы адресуйте МОК, ИСУ, ВАДА!
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Предлагаю всем несогласным написать петицию! )))) подписей вы собирете немало, вас-хейтеров всегда было предостаточно. Да, и МОК, ВАДА попутно порадуете)))))
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Тут конечно не вина Валиевой) а жадность тренера которая хотела две золото сразу одной спортсменке.
Не тренера жадность, а спонсоров! ТатНефть хотела двукратную получить с большим шлемом и с самым большим количеством фанатов! Но когда все навернулось, после ОИ пришлось Загитову начать раскручивать, теперь все информационное пространство только о ней! Хотя и Валиеву не перестают поддерживать, вы думаете чего Тутберидзе ее под ручку сопровождает на каждом этапе? Там такие деньги, мама не горюй ...
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Тут конечно не вина Валиевой) а жадность тренера которая хотела две золото сразу одной спортсменке.
Как замена в ПП командника могла помешать Валиевой стать двукратной олимпийской чемпионкой? Наоборот - у Камилы тогда осталось бы больше сил на личный турнир.
Все претензии - к Федре! Профессор и ряд других членов тренерского совета были против замен. Так что мнение Тутберидзе никто и не спрашивал.
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Ответ ДИОНИС
Как замена в ПП командника могла помешать Валиевой стать двукратной олимпийской чемпионкой? Наоборот - у Камилы тогда осталось бы больше сил на личный турнир. Все претензии - к Федре! Профессор и ряд других членов тренерского совета были против замен. Так что мнение Тутберидзе никто и не спрашивал.
ей не помешало а вот Щербаковой помешало. Там все ЧМ прошлого года выступили кроме Ани.
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Ответ elene.elene
Откуда вы вообще можете знать, что на это влиял Мишин? Что за сплетни? Если бы у него был такой вес, то Туктамышева была бы на ои. А вы не подумали, что все хотели в командник пролезть - есть ещё спортивные, танцевальные пары? Там свои желания и интриги. Чтобы этот холивар успокоить, решили без замен. Что было логично т. к, командник обещал быть золотым, то поставить именно лидеров сезона. Никто не мог знать, что Валиева попадется на допинге.
А трехнедельная акция "Лизу на Олимпиаду" (а также разговоры про её перекатки с Щербаковой) сразу после ЧР-2022 нам всем, видимо, приснились! Интересно, кто был инициатором всего этого?
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Ответ ДИОНИС
А трехнедельная акция "Лизу на Олимпиаду" (а также разговоры про её перекатки с Щербаковой) сразу после ЧР-2022 нам всем, видимо, приснились! Интересно, кто был инициатором всего этого?
Кругом враги, конечно. А сами в белом
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Тут конечно не вина Валиевой) а жадность тренера которая хотела две золото сразу одной спортсменке.
Конечно жадность тренера. Она такая жадная была, что вместо одной двухкратной ОЧ, могла получить двухкратную оч, однократную оч и оч в паре.
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Ответ Владимир Ры
Кому-то просто очень сильно хотелось слепить из Валиевой двукратную ОЧ любой ценой. Мораль: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.....
Жадность фраера сгубила 😓
+11
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Ответ Aelinn
Давать такие интервью во время судебного процесса по допингу, из-за которого команда и не получила медали (как и следующие команды), делать заявления "я олимпийская чемпионка" - что это? Жизнь в параллельной реальности или что?
Это обычная реальность. Она олимпийская чемпионка. Титула её никто не лишал. Медали команды не получили не из-за неё, а из-за Вада, МОК и самих спортсменов учавствоваших в команднике и которые были не против церемонию отменить.
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Ответ maripous
В итоге она же и облажалась так, что до сих пор все без медалей. И неизвестно когда получат.Оставила, так сказать, след в истории.
Лажали и лажают до сих пор злобные хейтеры!
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Не облажалась, но опозорилась
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