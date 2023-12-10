Валиева об Олимпиаде-2022: «Выступать в командном зачете было и почетно, и очень сложно. Тут нельзя было облажаться»
Камила Валиева высказалась о командном турнире Олимпиады-2022.
Фигуристка завоевала золотую медаль, выступая в составе российской команды. Церемония награждения не состоялась из-за начавшегося допингового расследования в отношении Валиевой.
«Стоило невероятных каких-то усилий, чтобы накатать три четверных и тройной аксель в произвольной программе в олимпийском сезоне.
Выступать в командном зачете было на самом деле и почетно, и очень сложно, с одной стороны, потому что ты выступаешь не только за себя, как обычно, но и за команду, и за страну. Тут нельзя было облажаться», – сказала Валиева в документальном фильме «Спасибо, родная».
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Мораль: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.....
А Ками прекрасно выступила в команднике! Впрочем, как и весь олисезон, на самой высокой ноте!
в 15 лет подвела команду?
Удобная позиция, да. И главное, что спать не мешает спокойно. Ничего не мучает.
Все претензии - к Федре! Профессор и ряд других членов тренерского совета были против замен. Так что мнение Тутберидзе никто и не спрашивал.