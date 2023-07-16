Валиева о победе в командном турнире Пекина-2022: «Сразу же позвонила маме. С трехлетнего возраста говорила ей, что у меня будет олимпийская медаль»

Камила Валиева рассказала о своих эмоциях после победы в командном турнире Олимпиады-2022.

– Что ты чувствовала, когда стояла на олимпийском пьедестале?

– Я заканчивала выступление в команде, женское фигурное катание было последним. Я не считала баллы, очень волновалась перед произвольной. Командное олимпийское золото – это большая ответственность, потому что ты выступаешь не только за себя, но и за команду.

Когда мы увидели первое место, это, правда, не описать словами. Мы все смеялись, шутили и не могли поверить. К сожалению, у нас был карантинный год, плюс у нас не было флага и гимна.

Понимали, что олимпийское золото – это за страну. Стоишь на пьедестале, смотришь на тренеров – и сразу же телепортируешься сюда. Понимаешь, сколько людей болели, верили и просто любили нас, максимально передавали нам энергетику.

Невероятная гордость и счастье, что у нас все получилось. Потом мы сделали круг почета, вышли, нам позвонил генеральный директор и президент ФФККР.

На следующий день, к сожалению, у нас не состоялось награждения вне льда. Но все равно эти эмоции, особенно пресс-конференция, не описать словами. Очень хотелось бы поблагодарить всех за ту поддержку, которая была.

Сразу же позвонила маме, все рассказала. С трехлетнего возраста говорила ей, что у меня будет олимпийская медаль. Не могла сдерживать эмоций, – сказала фигуристка.