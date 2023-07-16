Валиева о победе в командном турнире Пекина-2022: «Сразу же позвонила маме. С трехлетнего возраста говорила ей, что у меня будет олимпийская медаль»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о своих эмоциях после победы в командном турнире Олимпиады-2022.

– Что ты чувствовала, когда стояла на олимпийском пьедестале?

– Я заканчивала выступление в команде, женское фигурное катание было последним. Я не считала баллы, очень волновалась перед произвольной. Командное олимпийское золото – это большая ответственность, потому что ты выступаешь не только за себя, но и за команду.

Когда мы увидели первое место, это, правда, не описать словами. Мы все смеялись, шутили и не могли поверить. К сожалению, у нас был карантинный год, плюс у нас не было флага и гимна.

Понимали, что олимпийское золото – это за страну. Стоишь на пьедестале, смотришь на тренеров – и сразу же телепортируешься сюда. Понимаешь, сколько людей болели, верили и просто любили нас, максимально передавали нам энергетику.

Невероятная гордость и счастье, что у нас все получилось. Потом мы сделали круг почета, вышли, нам позвонил генеральный директор и президент ФФККР.

На следующий день, к сожалению, у нас не состоялось награждения вне льда. Но все равно эти эмоции, особенно пресс-конференция, не описать словами. Очень хотелось бы поблагодарить всех за ту поддержку, которая была.

Сразу же позвонила маме, все рассказала. С трехлетнего возраста говорила ей, что у меня будет олимпийская медаль. Не могла сдерживать эмоций, – сказала фигуристка.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анюточка Колыханова
Разве у ней есть медаль? пока что у ней максимум какой-то брелок, который вручили в России
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yumi
Кто-нибудь, скажите ей...
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призрачный триксель
Ну хоть убей,но трех летние дети не знают,что такое олимпийская медаль
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Ковалёва
Родилась в 2006 году, впервые увидела фигурное катание в 2014, а с трёх лет говорила что у неё будет медаль.. Что то не сходится .. Или я читать разучилась..
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
А из-за чего,точнее из-за кого награждение не состоялось Камила предусмотрительно умолчала
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Г-жа Валиева, у вас нет медали.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lesana
а потом она проснулась...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noche
Ответ Призрачный триксель
Ну хоть убей,но трех летние дети не знают,что такое олимпийская медаль
Не знают, конечно. Только если родители вдалбливают, что ты всенепременно должен получить какую-то там железку.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chespo
Сначала эту медаль нужно получить. Три команды все еще в ожидании своих медалей …
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anabelle1226
Я не понимаю, как можно так уверенно говорить о каком то чемпионском титуле, когда такой скандал и медалей нет?
Зачем этот самообман? Да еще и упорно в сми раскручивают. Сначала получите эту медаль, потом гордитесь
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kappa Pride
не будет;)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alko78
в параллельной реальности девица живет 🤦🏻‍♀️
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Япростозритель
Ну всё, открыли ящик Пандоры😆. Кто додумался этот вопрос задать?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сáмсон Самсонов
Самое интересное что все члены команды молчат, а это допингистка, которая лишила медалей пятерых лучших фигуристов никакой вины за собой не чувствует, никаких извинений
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Ridl
Уточни что именно
что допингистам медали не вручают
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezhik38
Ответ N-fox
Все было за то, что Камила должна была стать ОЧ в личке. И это было бы справедливо. Увы. За Аню и Сашу тоже болела, и была невероятно рада их медалям, это было запредельно сложно. Эти девушки - наша гордость! Но до сих пор остается горький осадок от всего, что произошло.
С какого это перепугу справедливо? ))
Каждый получил по заслугам...
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tante Ellen
М-да...перепутала платок с олимпийской медалью, бывает.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tante Ellen
Ответ Anabelle1226
Я не понимаю, как можно так уверенно говорить о каком то чемпионском титуле, когда такой скандал и медалей нет? Зачем этот самообман? Да еще и упорно в сми раскручивают. Сначала получите эту медаль, потом гордитесь
Олимпийские чемпионы домашнего пользования
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АБZ 49
Ответ Алеся Ткаченко
А из-за чего,точнее из-за кого награждение не состоялось Камила предусмотрительно умолчала
Из за ОКР. Из за них сыр-бор.
Это они нарушили инструкции в сборную включили спортсмена у которого не было результата ранее сданных анализов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Япростозритель
Ответ Елена Ковалёва
Родилась в 2006 году, впервые увидела фигурное катание в 2014, а с трёх лет говорила что у неё будет медаль.. Что то не сходится .. Или я читать разучилась..
Впервые увидела Липницкую в 2014 году.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ridl
Ответ Япростозритель
Ну всё, открыли ящик Пандоры😆. Кто додумался этот вопрос задать?
Честное слово надоели спрашивать про ои
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anabelle1226
Ответ Tante Ellen
Олимпийские чемпионы домашнего пользования
Ага. Как в поговорке, хоть сто раз скажи "халва" во рту слаще не станет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий