Артем Фролов: «Хочется вернуться и доказать, что мы можем соперничать с иностранцами»

Теги сборная России танцы на льду Артем Фролов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Фигурист Артем Фролов рассказал, как отреагировал на допуск россиян к Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм в Париже в нейтральном статусе с рядом жестких ограничений.

«Конечно, положительное решение, но история уже так долго длится, что эмоций реагировать на это нет. Просто хочется вернуться и доказать, что мы можем соперничать с иностранцами.

Не было такого: «Да, круто!» Просто — «наконец-то». Спокойно отнесся, потому что устал от этого.

У меня уже интерес к заграничным стартам не такой высокий. Смотрю иногда, но не так, как раньше, наших спортсменов нет — поэтому не хочется», — сказал Фролов.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий