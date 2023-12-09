Артем Фролов: «Хочется вернуться и доказать, что мы можем соперничать с иностранцами»

Фигурист Артем Фролов рассказал, как отреагировал на допуск россиян к Олимпиаде-2024.

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм в Париже в нейтральном статусе с рядом жестких ограничений.

«Конечно, положительное решение, но история уже так долго длится, что эмоций реагировать на это нет. Просто хочется вернуться и доказать, что мы можем соперничать с иностранцами.

Не было такого: «Да, круто!» Просто — «наконец-то». Спокойно отнесся, потому что устал от этого.

У меня уже интерес к заграничным стартам не такой высокий. Смотрю иногда, но не так, как раньше, наших спортсменов нет — поэтому не хочется», — сказал Фролов.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр