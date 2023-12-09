Кубок Первого канала среди юниоров. Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов, Рыбакова и Махноносов, Кузьмина и Студеникин представят произвольные танцы
9 декабря на Кубке Первого канала среди юниоров дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.
Кубок Первого канала среди юниоров
Калуга
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Анна Коломенская – Артем Фролов (команда в фиолетовом)
Анна Щербакова – Егор Гончаров (команда в фиолетовом)
Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов (команда в оранжевом)
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин (команда в оранжевом)
В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева