Кубок Первого канала среди юниоров. Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов, Рыбакова и Махноносов, Кузьмина и Студеникин представят произвольные танцы

9 декабря на Кубке Первого канала среди юниоров дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

канала среди юниоров

Калуга

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Анна Коломенская – (команда в фиолетовом)

– Егор Гончаров (команда в фиолетовом)

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов (команда в оранжевом)

– (команда в оранжевом)

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева