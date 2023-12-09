Кубок Первого канала среди юниоров. Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов, Рыбакова и Махноносов, Кузьмина и Студеникин представят произвольные танцы

Теги сборная России танцы на льду Артем Фролов Дмитрий Студеникин Кубок Первого канала по фигурному катанию Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Анна Коломенская Милана Кузьмина Фигурное катание

9 декабря на Кубке Первого канала среди юниоров дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Кубок Первого канала среди юниоров

Калуга

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – после 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Анна Коломенская – Артем Фролов (команда в фиолетовом)

Анна Щербакова – Егор Гончаров (команда в фиолетовом)

Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов (команда в оранжевом)

Милана КузьминаДмитрий Студеникин (команда в оранжевом)

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но похоже, что на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева

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