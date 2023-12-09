Алена Принева с двумя падениями исполнила произвольную программу на Кубке Первого канала

Теги сборная России женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Алена Принева Фигурное катание

Алена Принева с ошибками откатала произвольную программу на Кубке Первого канала.

Первым элементом она пыталась исполнить четверной лутц, но недокрутила его и упала. Судьи зачли его как тройной. 

Далее она вновь пыталась исполнить четверной лутц, но снова упала с недокрученного прыжка.

После этого были исполнены тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц (который обнулили из-за недопустимого количества повторов), секвенция тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип с ошибкой. 

За выступление фигуристка получила 104,17 балла. 

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