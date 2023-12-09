«Из предметов я тоже не люблю русский». Загитова записала влог к юниорскому Кубку Первого канала

Теги телевидение сборная России Первый канал видео женское катание Алина Загитова Кубок Первого канала по фигурному катанию Эдуард Карартынян Фигурное катание

Алина Загитова записала влог перед Кубком Первого канала среди юниоров.

Олимпийская чемпионка пообщалась с участниками соревнований, которые пройдут сегодня в Калуге.

В диалоге с фигуристом Эдуардом Карартыняном Загитова назвала один из нелюбимых школьных предметов.

Загитова: Самый любимый предмет?

Карартынян: География.

Загитова: Самый нелюбимый?

Карартынян: Наверное, русский.

Загитова: Русский? Я тоже не люблю русский. И сейчас все комментарии такие: «Да, по тебе видно!» Ха-ха!

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26 комментариев
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Да, АЗ права, "по тебе видно".
Только гордиться и бравировать этим не стоит.
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Да, Алина, ты права - по тебе это видно, только когда ты работаешь на федеральном канале это не повод для гордости и шуток уж точно
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Загитова, видно, математик.
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Ответ Девушка Безимени
человек любит то, в чем разбирается
И не любит то, в чем отстаёт бесконечно и не пытается исправить.
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Никто и не сомневался.
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Само то интересное .что она ( чистокровная татарка) и татарского не знает ..не говорим уже о разных английских....
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Ответ Anatiana
Загитова, видно, математик.
Кибернетик )
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Загитова стала так развязно себя вести во влогах. Одна манера общения чего стоит.
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Да уж нашла чем гордиться. Раньше тиктокеров пиарили, теперь эту дурочку.
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Кто-то русский язык не любит из-за сложной грамматики. Но есть и великая русская проза и поэзия. Русский язык надо учить и знать, а тем более тем, кто на нём общается, публично выступает в роли ведущей на ТВ, на культурно массовых мероприятиях, форумах и т.д.
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Ответ Anatiana
Загитова, видно, математик.
Просто слово математика сложнее выговорить.
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Ответ Максим Столбов
Да уж нашла чем гордиться. Раньше тиктокеров пиарили, теперь эту дурочку.
Подождите, сейчас дама с пивом прибежит. Вам это ближе.
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Как всегда, с лупой выискивают хоть какие-нибудь цитаты для черного пиара. И тройка поклонниц солёной богини в первых рядах с плюсами на перевес для поддержки своего спецпроекта. Алина - лучшая, как бы вы тут не бились в своих истериках.
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Ответ Happy_Kleo
Загитова стала так развязно себя вести во влогах. Одна манера общения чего стоит.
Можно просто не смотреть. Влог отличный. Алина шикарно выглядит.
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Ответ На Пекин
Интересно, кто-нибудь будет обсуждать, что Карартынян любит географию и не любит русский)
Ну что вы, это другое 😊. Алина их опередила с их предполагаемыми ответами, указав на их реакцию, им теперь не до Карартыняна😊, надо же выплеснуть ещё.
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Ответ На Пекин
Интересно, кто-нибудь будет обсуждать, что Карартынян любит географию и не любит русский)
Нет, он же не выступает ведущим на ТВ.
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