«Из предметов я тоже не люблю русский». Загитова записала влог к юниорскому Кубку Первого канала
Алина Загитова записала влог перед Кубком Первого канала среди юниоров.
Олимпийская чемпионка пообщалась с участниками соревнований, которые пройдут сегодня в Калуге.
В диалоге с фигуристом Эдуардом Карартыняном Загитова назвала один из нелюбимых школьных предметов.
Загитова: Самый любимый предмет?
Карартынян: География.
Загитова: Самый нелюбимый?
Карартынян: Наверное, русский.
Загитова: Русский? Я тоже не люблю русский. И сейчас все комментарии такие: «Да, по тебе видно!» Ха-ха!
Только гордиться и бравировать этим не стоит.