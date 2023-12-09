«Из предметов я тоже не люблю русский». Загитова записала влог к юниорскому Кубку Первого канала

Алина Загитова записала влог перед Кубком Первого канала среди юниоров.

Олимпийская чемпионка пообщалась с участниками соревнований, которые пройдут сегодня в Калуге.

В диалоге с фигуристом Эдуардом Карартыняном Загитова назвала один из нелюбимых школьных предметов.

Загитова: Самый любимый предмет?

Карартынян: География.

Загитова: Самый нелюбимый?

Карартынян: Наверное, русский.

Загитова: Русский? Я тоже не люблю русский. И сейчас все комментарии такие: «Да, по тебе видно!» Ха-ха!