Йошида о тройном акселе: «Точно вижу, что до чистого исполнения осталось немного. Сегодня мне даже показалось, что все получилось»

Хана Йошида оценила тройной аксель в произвольной программе в Финале Гран-при.

Спортсменке поставили недокрут на тройном акселе в четверть.

«Никак не могу наладить тройной аксель, но я должна сначала собрать его в голове – и тогда он получится на льду.

Да, я и на тренировке часто недокручиваю его – но точно вижу, что до чистого исполнения осталось немного. Сегодня мне даже показалось, что все получилось, немного была удивлена, когда увидела протокол. Но главное – я его приземлила. И здорово, что произошло это именно в Финале гран-при, я всегда мечтала тут выступить», – приводит слова японской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.