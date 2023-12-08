Каори Сакамото: «Очень довольна, смогла показать свой лучший результат. Хочу оправдать ожидания окружающих, а также свои собственные»

Теги сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото прокомментировала свое выступление в короткой программе.

Сакамото лидирует после короткой программы в Финале Гран-при с 77,35 баллами.

«Сегодня я очень довольна, потому что, думаю, смогла показать свой лучший результат.

На тренировках у меня была уверенность в себе, но я хотела сохранить ее для соревнований. Счастлива, что мне удалось это сделать.

Я хочу оправдать ожидания окружающих, а также свои собственные. Я смогла хорошо выступить в короткой программе на предыдущем Финале Гран-при и знаю, что настоящее соперничество начинается сейчас.

Думаю, я должна победить саму себя, поэтому я хочу сосредоточиться и сделать все возможное», – сказала японская фигуристка. 

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2 комментария
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Спасибо японским спонсорам и эпическому судейству.
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Мда, похоже, будет трёх кратная ЧМ и ОЧ на безрыбье то... И конечно, будет очень рада)
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