Чемпионат Москвы. Хромых, Куликова, Агаева, Важнова, Парамонова выступят с короткими программами
8 декабря на чемпионате Москвы женщины выступят с короткими программами.
Женщины
Короткая программа
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream.
Первая разминка
1. Мария Реброва
2. Мария Агаева
3. Анастасия Морозова
4. Елизавета Медведева
Вторая разминка
5. Мария Гоголева
6. Софья Важнова
8. Майя Хромых
Третья разминка
9. Мария Мисник
10. Мария Парамонова
11. Ольга Новикова
12. Анастасия Воронина