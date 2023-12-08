Чемпионат Москвы. Хромых, Куликова, Агаева, Важнова, Парамонова выступят с короткими программами

Теги результаты женское катание Майя Хромых Софья Важнова Мария Парамонова Елизавета Куликова Чемпионат Москвы Анастасия Морозова Мария Агаева Анастасия Воронина Мария Реброва Фигурное катание

8 декабря на чемпионате Москвы женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат Москвы

Женщины

Короткая программа

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream. 

Первая разминка

1. Мария Реброва

2. Мария Агаева

3. Анастасия Морозова

4. Елизавета Медведева

Вторая разминка

5. Мария Гоголева

6. Софья Важнова

7. Елизавета Куликова

8. Майя Хромых

Третья разминка

9. Мария Мисник

10. Мария Парамонова

11. Ольга Новикова

12. Анастасия Воронина

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023

2 комментария
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Майечка, успешного тебе выступления! Буду болеть только за Майю)))
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Всем девочкам удачи в КП. Болею за Агаеву и Куликову
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