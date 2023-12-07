Адам Сяо Хим Фа: «Чувствую разочарование после ошибки на лутце. Но соревнования еще не окончены, я сделаю все, что в моих силах»

Теги Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Адам Сяо Хим Фа заявил, что постарается выступить как можно лучше в произвольной программе.

Фигурист занял в короткой программе Финала Гран-при последнее место с 88,36 баллами. Лидирует Илья Малинин, набравший 106,90.

«Чувствую небольшое разочарование после ошибки на лутце. Но соревнования еще не окончены. Завтра я отдохну, а затем сделаю все, что в моих силах.

Я не знаю, в чем причина, нужно пересмотреть прокат. На самом деле сегодня я чувствовал себя очень хорошо.

Старался не думать о том, что я фаворит – в этот день может произойти все, что угодно, я просто стараюсь делать все, что могу», – сказал Сяо Хим Фа. 

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3 комментария
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Адам, давай чистую ПП. Всё ещё возможно
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На ЧМ Адам ехал в статусе лидера, по крайней мере европейского МО - и не сдюжил. На этапах в этом сезоне на бумаге был в тени других - и побеждал. Сюда ехал чуть ли не главным фаворитом - опять перегорел: нервяк и торопливость при заходе на лутц аж через экран чувствовались. Возможно, Адаму просто легче быть в статусе "темной лошадки"
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Правильно сказал. Не нужно зацикливаться на ошибке. Теперь, когда терять почти нечего, можно перестать дергаться и откататься в свое удовольствие, хорошо, как он умеет. Удачи!
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