Адам Сяо Хим Фа: «Чувствую разочарование после ошибки на лутце. Но соревнования еще не окончены, я сделаю все, что в моих силах»

Адам Сяо Хим Фа заявил, что постарается выступить как можно лучше в произвольной программе.

Фигурист занял в короткой программе последнее место с 88,36 баллами. Лидирует Илья Малинин, набравший 106,90.

«Чувствую небольшое разочарование после ошибки на лутце. Но соревнования еще не окончены. Завтра я отдохну, а затем сделаю все, что в моих силах.

Я не знаю, в чем причина, нужно пересмотреть прокат. На самом деле сегодня я чувствовал себя очень хорошо.

Старался не думать о том, что я фаворит – в этот день может произойти все, что угодно, я просто стараюсь делать все, что могу», – сказал Сяо Хим Фа.