У Малинина рекордная базовая стоимость элементов в короткой программе – 50,60 балла

У Ильи Малинина рекордная базовая стоимость элементов в короткой программе.

Сегодня американский фигурист выступил в финале Гран-при в Пекине. Согласно протоколу, базовая стоимость оценена в 50,60 балла – до этого высший показатель (49,87) был у американца Нэтана Чена на Олимпиаде-2022.

Малинин исполнил в прокате четверной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также тройной аксель. Он выиграл короткую программу с результатом 106,90.