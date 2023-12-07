У Малинина рекордная базовая стоимость элементов в короткой программе – 50,60 балла
У Ильи Малинина рекордная базовая стоимость элементов в короткой программе.
Сегодня американский фигурист выступил в финале Гран-при в Пекине. Согласно протоколу, базовая стоимость оценена в 50,60 балла – до этого высший показатель (49,87) был у американца Нэтана Чена на Олимпиаде-2022.
Малинин исполнил в прокате четверной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также тройной аксель. Он выиграл короткую программу с результатом 106,90.
Интересно сколько времени пройдет пока и если разрешат делать 4А в аксельном слоте.
А то единственный способ прыгать 3 квада в КП это каскад типа 4Т-4Т.
Перекрыть её можно, только перенеся 4Lz-3Т во вторую половину, либо введя каскад с двумя четверными.
Максимум - 3а, 4л, 4а3р х
Я все ж не про реальность, а про самую дорогую потенциальную программу.