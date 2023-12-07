У Малинина рекордная базовая стоимость элементов в короткой программе – 50,60 балла

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Нэтан Чен Илья Малинин Фигурное катание

У Ильи Малинина рекордная базовая стоимость элементов в короткой программе.

Сегодня американский фигурист выступил в финале Гран-при в Пекине. Согласно протоколу, базовая стоимость оценена в 50,60 балла – до этого высший показатель (49,87) был у американца Нэтана Чена на Олимпиаде-2022.

Малинин исполнил в прокате четверной аксель, каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также тройной аксель. Он выиграл короткую программу с результатом 106,90.

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19 комментариев
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Аксель оценили всего на 0.14 балла больше флипа Чена на ОИ.
Интересно сколько времени пройдет пока и если разрешат делать 4А в аксельном слоте.
+15
0
+15
Дайте парню 109,60 вместо 106,90 ) Как первоначально здесь новость была.
+14
-1
+13
Ответ Katerina Sunny
Интересно, пойдёт ли Илья на 4А в ПП? Выиграть ФГП ведь тоже хочет.
Это был бы подарок для его мамы, 25 лет назад она выиграла финал
+13
-2
+11
Ответ tanya_1111
Интересно почему новость с таким заголовком никогда не выходила о Саше Трусовой.
Потому что к сожелению, Саша не показала на МС ни одного чистого и красивого проката.
+11
-3
+8
Малинин, Чен, Трусова, Ханю - эти люди совершили революцию в современном ФК. Честь и хвала им.
+12
-4
+8
Интересно, пойдёт ли Илья на 4А в ПП? Выиграть ФГП ведь тоже хочет.
+8
-1
+7
15 баллов было бы наиболее адекватной базовой оценкой за четраксель.
+2
0
+2
Ответ Мороженко
Это был бы подарок для его мамы, 25 лет назад она выиграла финал
тогда ФГП проводился между ЧЕ и ЧМ
+3
-1
+2
Интересно почему новость с таким заголовком никогда не выходила о Саше Трусовой.
+7
-6
+1
Надо разрешать 4А вместо 3А. Тогда он будет выгоден даже с такой стоимостью, как сейчас.
А то единственный способ прыгать 3 квада в КП это каскад типа 4Т-4Т.
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0
+1
Ответ Антон Сватковский
Это и без цифр понятно. Два самых сложных четверных прыжка - аксель и лутц, сразу. Перекрыть её можно, только перенеся 4Lz-3Т во вторую половину, либо введя каскад с двумя четверными.
Можно ещё во второй половине 4л-3р
+3
-2
+1
Ответ Ярик01
Дайте парню 109,60 вместо 106,90 ) Как первоначально здесь новость была.
И это было бы заслуженно
+2
-1
+1
Это и без цифр понятно. Два самых сложных четверных прыжка - аксель и лутц, сразу.
Перекрыть её можно, только перенеся 4Lz-3Т во вторую половину, либо введя каскад с двумя четверными.
+3
-2
+1
Ответ Антон Сватковский
Это и без цифр понятно. Два самых сложных четверных прыжка - аксель и лутц, сразу. Перекрыть её можно, только перенеся 4Lz-3Т во вторую половину, либо введя каскад с двумя четверными.
Каскад с двумя четверными в КП будет недействительным элементом (как 4а в аксельном слоте)

Максимум - 3а, 4л, 4а3р х
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Ответ Алиса без миелофона
Каскад с двумя четверными в КП будет недействительным элементом (как 4а в аксельном слоте) Максимум - 3а, 4л, 4а3р х
Но реальнее 4а, 3а, 4л-3р х
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Ответ Мороженко
Но реальнее 4а, 3а, 4л-3р х
Честно говоря, реальнее просто 4л3т во вторую половину )) 0.77 за ритт вместо тулупа не стоят риска...
Я все ж не про реальность, а про самую дорогую потенциальную программу.
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Ответ Антон Сватковский
Это и без цифр понятно. Два самых сложных четверных прыжка - аксель и лутц, сразу. Перекрыть её можно, только перенеся 4Lz-3Т во вторую половину, либо введя каскад с двумя четверными.
У Чена как раз был каскад во второй половине, но этого недостаточно, это дает преимущество около 0,6 балла, а разница между акселем и флипом - 1,5.
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Ответ Konyok
15 баллов было бы наиболее адекватной базовой оценкой за четраксель.
17 и чтобы его можно было прыгать вместо 3А, иначе не даёт он никакого преимущества, а риск огромный.
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