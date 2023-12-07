Малинин может включить четверной аксель в короткую программу в финале Гран-при

Илья Малинин может включить четверной аксель в короткую программу финала Гран-при.

Об этом сообщает издание Golden Skate, а также журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.

Ранее стало известно, что американский фигурист планирует прыгнуть четверной аксель в произвольной программе.

Финал Гран-при проходит в Пекине. Мужчины представят короткие программы сегодня.

Фигурный финал Гран-при изнутри: почему билеты продаются плохо и решится ли Малинин на уникальный прыжок?