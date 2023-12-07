Малинин может включить четверной аксель в короткую программу в финале Гран-при

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин может включить четверной аксель в короткую программу финала Гран-при.

Об этом сообщает издание Golden Skate, а также журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.

Ранее стало известно, что американский фигурист планирует прыгнуть четверной аксель в произвольной программе.

Финал Гран-при проходит в Пекине. Мужчины представят короткие программы сегодня.

Фигурный финал Гран-при изнутри: почему билеты продаются плохо и решится ли Малинин на уникальный прыжок?

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19 комментариев
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Ответ sniper74
А что там по правилам, он его в каскаде обязан прыгать или будет 4а, 4т3т, 3а? Или можно 3а поменять на 4а? Думается, что риск в такой конкуренции неоправдан и они на него не пойдут в КП. Можно улететь к 80-85, в то время как соперники имеют все шансы на 105+
Не обязан он его прыгать в каскаде. Может сольно, но в короткой это почти бессмысленный прыжок.
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В КП именно в каскаде должен прыгать ибо в регламенте недвусмысленно написано как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ определен "сольный двойной или тройной аксель". Хотя наверное можно вместо сольного квада, но по любому 3А сольный должен быть исполнен
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Это риск, но пока есть возможность, почему бы нет. Здоровье позволяет, ито очеркд ной рекорд. В КП он его не прыгал
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А вообще исполнять кваксель в КП - бессмысленный риск. Как говорят - выиграть турнир короткой нельзя , а вот проиграть можно.

В КП важно исполнить обязательные элементы , потеря элемента стоит намного дороже чем в ПП ибо элементов меньше и в связи с ограничениями КП особо не перепрыгнешь
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Было бы лучше ограничиться тренировками - напомнил всем, что кваксель не ушел, и на этом всё. В противном случае снова может грозить обидное поражение(
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Ответ sniper74
А что там по правилам, он его в каскаде обязан прыгать или будет 4а, 4т3т, 3а? Или можно 3а поменять на 4а? Думается, что риск в такой конкуренции неоправдан и они на него не пойдут в КП. Можно улететь к 80-85, в то время как соперники имеют все шансы на 105+
Вместо тулупа может прыгать 4а, он засчитывается как четверной, хоть в каскаде, хоть соло. Но 3а обязательно.
4а, 4л-3т, 3а
Он специально прыгает тулуп первым, а затем каскад 4л-3т, что бы можно было 4а вставить
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Ответ opty
В КП именно в каскаде должен прыгать ибо в регламенте недвусмысленно написано как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ определен "сольный двойной или тройной аксель". Хотя наверное можно вместо сольного квада, но по любому 3А сольный должен быть исполнен
Нет.
Можно прыгать и 3а и 4а.
Просто 4а вместо тудупа, как сольный четверной
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Ответ Мороженко
Нет. Можно прыгать и 3а и 4а. Просто 4а вместо тудупа, как сольный четверной
Ну а я собстно о чем...
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Ответ Мороженко
Дак можно не в каскаде, а соло 4а прыгать
Ну по любому триксель квадрикселем заменять нельзя
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А что там по правилам, он его в каскаде обязан прыгать или будет 4а, 4т3т, 3а? Или можно 3а поменять на 4а? Думается, что риск в такой конкуренции неоправдан и они на него не пойдут в КП. Можно улететь к 80-85, в то время как соперники имеют все шансы на 105+
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Нет, в ПП только будет делать
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Ответ Sky Smoker
В КП можно 4А прыгать вместо 3А. А вот на понижение - нет.
Нельзя его прыгать вместо 3А. Он может идти как сольный квад.
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Ответ Мороженко
Вместо тулупа может прыгать 4а, он засчитывается как четверной, хоть в каскаде, хоть соло. Но 3а обязательно. 4а, 4л-3т, 3а Он специально прыгает тулуп первым, а затем каскад 4л-3т, что бы можно было 4а вставить
> Он специально прыгает тулуп первым, а затем каскад 4л-3т, что бы можно было 4а вставить
Кстати да, никогда об этом не задумывался. Получается предельно сложная КП для мужчин при текущих правилах (только тулуп риттом можно заменить в каскаде, чего практически никто не делает обычно)
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Ответ opty
Ну а я собстно о чем...
Дак можно не в каскаде, а соло 4а прыгать
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Ответ opty
Ну по любому триксель квадрикселем заменять нельзя
Дак кваксель заменяет любой четверной, триквеле, естественно, остаётся.
4а можно прыгнуть соло
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Ответ Gemma157
Было бы странно если бы он не вытащил свой квадаксель на ФГП. Тем более, что он его напрыгивает на тренировках и в ПП у него триксель стоит первым элементом
тут речь о кп
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