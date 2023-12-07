Малинин может включить четверной аксель в короткую программу в финале Гран-при
Илья Малинин может включить четверной аксель в короткую программу финала Гран-при.
Об этом сообщает издание Golden Skate, а также журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.
Ранее стало известно, что американский фигурист планирует прыгнуть четверной аксель в произвольной программе.
Финал Гран-при проходит в Пекине. Мужчины представят короткие программы сегодня.
Фигурный финал Гран-при изнутри: почему билеты продаются плохо и решится ли Малинин на уникальный прыжок?
В КП важно исполнить обязательные элементы , потеря элемента стоит намного дороже чем в ПП ибо элементов меньше и в связи с ограничениями КП особо не перепрыгнешь
4а, 4л-3т, 3а
Он специально прыгает тулуп первым, а затем каскад 4л-3т, что бы можно было 4а вставить
Можно прыгать и 3а и 4а.
Просто 4а вместо тудупа, как сольный четверной
Кстати да, никогда об этом не задумывался. Получается предельно сложная КП для мужчин при текущих правилах (только тулуп риттом можно заменить в каскаде, чего практически никто не делает обычно)
4а можно прыгнуть соло