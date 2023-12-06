Малинин планирует прыгнуть четверной аксель в произвольной программе финала Гран-при

Илья Малинин планирует прыгнуть четверной аксель в финале Гран-при.

На тренировке в Пекине 6 декабря американский фигурист трижды зашел на четверной аксель, сообщает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева. Две прыжка получились чистыми, на одном ошибся.

Он планирует исполнить этот элемент в произвольной программе. Малинин – первый и единственный фигурист в истории, исполнявший чисто четверной аксель на соревнованиях.

Короткая программа у мужчин в финале состоится 7 декабря, произвольная – 9 декабря.

Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью

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