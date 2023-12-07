Чемпионат Москвы. Гейниш и Чигирев, Бояринцева и Плешков, Мухортова и Евгеньев покажут произвольные программы

Теги результаты пары Роман Плешков Дмитрий Чигирев Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Дарья Бояринцева Екатерина Гейниш Чемпионат Москвы Владимир Следь Елизавета Кулешова Фигурное катание

7 декабря на чемпионате Москвы пары выступят с произвольными программами.

Чемпионат Москвы

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream. 

1. Елизавета Кулешова – Владимир Следь

2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков 

3. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев 

4.  Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев 

После короткой программы

1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 67,60

2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 67,20

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 66,35

4. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 59,21

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