Чемпионат Москвы. Гейниш и Чигирев, Бояринцева и Плешков, Мухортова и Евгеньев покажут произвольные программы
7 декабря на чемпионате Москвы пары выступят с произвольными программами.
Пары
Произвольная программа
Начало – 16.15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале MainStream.
1. Елизавета Кулешова – Владимир Следь
2. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
После короткой программы
1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 67,60
2. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 67,20
3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 66,35
4. Елизавета Кулешова – Владимир Следь – 59,21