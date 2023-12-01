Алена Леонова рассказала о главных впечатлениях от российской серии Гран-при.

— Среди девочек у вас были какие-то открытия, сенсации?

— Чтоб прям сенсаций, наверное, не было. Ксюша Синицына здорово каталась, накатала на первое место на предпоследнем этапе. Это было классно, молодец.

Что касается , для меня это что-то необъятное, не сравнимое ни с чем. Я даже не хочу ее ни с кем сравнивать, потому что Камила — это Камила. Ее выход на лед — это уже большая радость и наслаждение. А то, что у нее что-то не получается сейчас — получится попозже. Все стараются подходить в стопроцентной форме к главному старту в сезоне, к чемпионату России: если кто-то сейчас чуть-чуть не в форме — это вообще не страшно.

Мне очень обидно за Соню Муравьеву, которая так хотела на последнем этапе сделать тройной аксель в короткой, два — в произвольной. Она такая молодец! Но я очень боялась за нее, мне было так обидно, что она не сделала. Но в целом к чемпионату России она подготовится лучше и все сделает.

— Кто сейчас из девочек выглядит лидером сборной?

— На мой взгляд, явного лидера сейчас нет. Конечно, будет интересная борьба на чемпионате России. Соня Муравьева будет бороться за первое место абсолютно точно, не будем забывать и про Аделию Петросян, у которой программа насыщена четверными прыжками, тройной аксель у нее есть. Будет интересно.

— Камила Валиева сможет удержать статус лидера сборной России или тяжело уже будет?

— Я думаю, что сможет. Почему нет? Она подготовится, и борьба за первое место на чемпионате России как раз развяжется между Камилой, Соней и Аделией. Но мне кажется, что исход будет в любом случае непредсказуемым, как часто бывает в женском одиночном катании, – сказала .