Алена Леонова: «Для меня Валиева – это что-то необъятное, не сравнимое ни с чем. Ее выход на лед — уже большая радость и наслаждение»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Ксения Синицына Камила Валиева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алена Леонова рассказала о главных впечатлениях от российской серии Гран-при.

— Среди девочек у вас были какие-то открытия, сенсации?

— Чтоб прям сенсаций, наверное, не было. Ксюша Синицына здорово каталась, накатала на первое место на предпоследнем этапе. Это было классно, молодец.

Что касается Камилы Валиевой, для меня это что-то необъятное, не сравнимое ни с чем. Я даже не хочу ее ни с кем сравнивать, потому что Камила — это Камила. Ее выход на лед — это уже большая радость и наслаждение. А то, что у нее что-то не получается сейчас — получится попозже. Все стараются подходить в стопроцентной форме к главному старту в сезоне, к чемпионату России: если кто-то сейчас чуть-чуть не в форме — это вообще не страшно.

Мне очень обидно за Соню Муравьеву, которая так хотела на последнем этапе сделать тройной аксель в короткой, два — в произвольной. Она такая молодец! Но я очень боялась за нее, мне было так обидно, что она не сделала. Но в целом к чемпионату России она подготовится лучше и все сделает.

— Кто сейчас из девочек выглядит лидером сборной?

— На мой взгляд, явного лидера сейчас нет. Конечно, будет интересная борьба на чемпионате России. Соня Муравьева будет бороться за первое место абсолютно точно, не будем забывать и про Аделию Петросян, у которой программа насыщена четверными прыжками, тройной аксель у нее есть. Будет интересно.

— Камила Валиева сможет удержать статус лидера сборной России или тяжело уже будет?

— Я думаю, что сможет. Почему нет? Она подготовится, и борьба за первое место на чемпионате России как раз развяжется между Камилой, Соней и Аделией. Но мне кажется, что исход будет в любом случае непредсказуемым, как часто бывает в женском одиночном катании, – сказала Леонова

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61 комментарий
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"Что-то необъятное", это точно. Ну кто так формулирует, блин 🤦‍♀️
+48
-10
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Сколько можно елей на Валиеву лить? Множество болельщиков фигурного катания уже именно из-за этого не хочет видеть и слышать про Валиеву. Медвежью услугу уже ей оказали и все продолжают.
+41
-9
+32
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Необъятное...)))
+29
-9
+20
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Ответ Duck Nightingale
Комментарий скрыт
Вы с темы то не съезжайте. Новость про Валиеву - не жалейте сиропа.
+23
-4
+19
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Ну ходьба пешком потяжелевшего космоса и эпичные падения-такое себе наслаждение, если честно.
+26
-9
+17
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Ответ Olga.t
Я очень люблю катание Камилы, для меня она лучшая! Но сейчас ей больше всего нужен режим тишины, но наши "эксперты" продолжают хором петь дифирамбы, не думая о том, что могут сломать психику девочке. Так и хочется сказать им "замолчите наконец"
Для начала Валиевой не стоит самой говорить что она Олимпийская чемпионка, она принимает эти все восхваления. Если бы не хотела, могла бы прекратить
+19
-4
+15
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Ответ Duck Nightingale
Комментарий скрыт
Алина Загитова чистая спортсменка, которая выиграла всё, что было возможно выиграть
+17
-4
+13
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Ответ Olga.t
Я очень люблю катание Камилы, для меня она лучшая! Но сейчас ей больше всего нужен режим тишины, но наши "эксперты" продолжают хором петь дифирамбы, не думая о том, что могут сломать психику девочке. Так и хочется сказать им "замолчите наконец"
Ольга, но и Камила сама эту тишину не поддерживает. Вот, например, далеко ходить не будем, 3 декабря ведущая, ведь будут обсуждать.
+17
-4
+13
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Я очень люблю катание Камилы, для меня она лучшая! Но сейчас ей больше всего нужен режим тишины, но наши "эксперты" продолжают хором петь дифирамбы, не думая о том, что могут сломать психику девочке.
Так и хочется сказать им "замолчите наконец"
+24
-12
+12
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А что ж ОЧ- то не назвала? Прокол.
+15
-3
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Почему то я все считают Камилу на несколько голов выше других наших девочек спортсменок. Но, это ведь уже не та девочка на шаре. Необыкновенная, непревзойдённая. Ее , сегодняшней, ничуть не хуже Петросян, Муравьева, Горбачева и далее по списку. Такую же радость и восхищение вызывают эти девочки на льду. Я понимаю, поддержать Ками в трудную минуту, это да. Но, петь дифирамбы, когда она еще не набрала форму. Это, так себе дело. Искренне ли это все?
+14
-2
+12
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"Не сотвори себе кумира"
(одна из заповедей Моисея)
+15
-4
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Космос, версия 2-0? Ни в коей мере не умаляю прошлых заслуг Камиллы, красоты ее катания и силы духа, но зачем эти бесконечные восхваления каждый день? Для чего?
+12
-3
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Все думала, кого еще не спросили про КВ?
+11
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Ответ Olga.t
Я очень люблю катание Камилы, для меня она лучшая! Но сейчас ей больше всего нужен режим тишины, но наши "эксперты" продолжают хором петь дифирамбы, не думая о том, что могут сломать психику девочке. Так и хочется сказать им "замолчите наконец"
если бы Камиле был нужен режим тишины, она бы его получила. Но своими выходами, шоу, рекламными контрактами, выступлениями, съемками в кино/клипах/передачах и тд и тп она сама провоцирует ненависть населения. Потому что чай бывает вкусно-сладкий, а бывает уже приторный аж зубы сводит. Вот восхваление Ками - это второе. Ками берет деньги от государства за свою роль, Ками терпит и хейт и обожествление. Ее выбор
+11
-3
+8
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Ответ Лакс
А если Садкова как на ПР старшего возраста выдаст два тулупа на приличные баллы. Тогда они дали ей сразу 27.5 балла, при том что каскад был всего лишь 4+2. И это уже можно противопоставить при чистом прокате даже трем акселям. Напомню тогда она получила с помаркой на тройном 156.6 по юниорской программе.
Не думаю, что Садковой дадут обойти Валиеву.,
+10
-2
+8
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Ответ Alina Kernes
"Что-то необъятное", это точно. Ну кто так формулирует, блин 🤦‍♀️
что увидела,то и сказала)
+15
-7
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Несравнимой была как раз Ксюша, легкая и грациозная.
+12
-4
+8
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Ответ Ezhevika33
Необъятная. Точно подмечено.
Боброву с её "жирным катанием",пожалуй,переплюнула Алёнка 😁
+7
-1
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Ответ Александр Иванов
Несколько десятков хейтеров - это не население. Что бы она ни делала, хейтеры будут её ненавидеть. Ненависть - это не её выбор, а ваш личный выбор. А ей, наверняка, ни тепло ни холодно от ненависти нескольких десятков хейтеров)
так я знаю, что ей все равно. Деньги капают, а уж остальное не суть важно. Да,допингистка, да отберут медали. Но ОЧ по версии Басманного суда она всегда останется ))
+8
-3
+5
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О Веронички Яметовой, девочке с периферии, без крыши,без блата, без воя шуб,при том,что девочка два этапа гранпри выкатала на серебро молчание((.А ведь у Вероники яркие проги,причем ПП одна из самых оригинальных,зрители хлопают половину проги))-ни кому-нибудь,а ей.Как не стыдно,сами то когда то начинали и как дороги теплые слова-неужели не найти добрых слов для ноунеймов((.
Ну сколько можно лить елей в одну калитку???
+9
-4
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Ответ Железная Леди
Все думала, кого еще не спросили про КВ?
Ну, если заново по кругу пошли , значит больше не у кого спрашивать или нет желающих восхищаться этим проектом.
+6
-1
+5
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Необъятная. Точно подмечено.
+11
-7
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Ответ Olga.t
Не знаю, могла ли она отказаться от этого предложения, или кто-то из её окружения настоял на этом... Но ИМХО, не надо сейчас Камиле активно участвовать в шоу-мероприятиях. Мне такая её активность не по душе.
Если, как она говорит, она настроена на длинную карьеру, то моё мнение, что пока нет международных стартов и идёт взросление, она видимо монетизирует свою популярность. Но вот насколько буду оправданы облегченные тренировки, трудно сказать. Ведь ЭТ говорила, что, наоборот, пахать надо больше. Посмотрим, может она все сможет. Главное, чтобы и тренер не потеряла интерес.
+7
-3
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Ответ ezhik38
Необъятное...)))
...разумом имела в виду. Но поскольку здесь у большинства другая больная тема, то и подумали про свое наболевшее.
+14
-10
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Ответ Назар Игорь
"Не сотвори себе кумира" (одна из заповедей Моисея)
Может им велели?
+4
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Ответ peppi-lia
так я знаю, что ей все равно. Деньги капают, а уж остальное не суть важно. Да,допингистка, да отберут медали. Но ОЧ по версии Басманного суда она всегда останется ))
Вы не о том говорите. Вы начали с ненависти населения. А ненависти этой нет, не было и не будет - и вот это факт. Не нужно свою личную ненависть выдавать за мнение всего населения. 90% населения вообще не интересен спорт (любой, не только фк), а тем, кому интересен - тем точно по барабану съемки в рекламе и на телевидении. Кто болел за Камилу - тот и дальше будет болеть, а кто болел против - тот и будет против.
+4
-1
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Когда Валиева выходит на лед, то я хотя бы на секунду но вспоминаю ее легендарный прокат ПП на ЧР-22 с тремя квадами, трикселем и гипнотической хорешрафией.
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что-то необъятное - не слишком удачное сравнение,
имеет двоякий смысл)
+2
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Странная Алёна. Сама ведь фигуристка - должна понимать. Камиле в апреле 18 лет - она уже едет с ярмарки. К тому же антропометрия сложная. Даже если вердикт суда будет мягким, вряд ли она сможет в следующем сезоне достойно кататься.
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Ответ Утренняя Аврора
Почему то я все считают Камилу на несколько голов выше других наших девочек спортсменок. Но, это ведь уже не та девочка на шаре. Необыкновенная, непревзойдённая. Ее , сегодняшней, ничуть не хуже Петросян, Муравьева, Горбачева и далее по списку. Такую же радость и восхищение вызывают эти девочки на льду. Я понимаю, поддержать Ками в трудную минуту, это да. Но, петь дифирамбы, когда она еще не набрала форму. Это, так себе дело. Искренне ли это все?
только в протоколах...
+2
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Ответ natali5228
Ну ходьба пешком потяжелевшего космоса и эпичные падения-такое себе наслаждение, если честно.
На взрослую девушку смотреть всегда удовольствие ...
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Болеем за девчонок на чемпионате России!
Спортс, не забывай об этих прекрасных фигуристках- Аделия, Мура, Синичка, Гущина, Яхметка, Горбачева...
+2
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наслаждения ещё впереди....
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Ответ Olga.t
Я очень люблю катание Камилы, для меня она лучшая! Но сейчас ей больше всего нужен режим тишины, но наши "эксперты" продолжают хором петь дифирамбы, не думая о том, что могут сломать психику девочке. Так и хочется сказать им "замолчите наконец"
Да ну нет, психику Камилы ломали на Олимпиаде.Сейчас, думаю, для нее это мелочи жизни.
+4
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Пусть готовятся и тренируются девчата и меньше отвлекаются на интервью и всё то, что их отвлекает от тренировочного процесса и отдыха после него. Но некоторым покой им только снится. Мероприятия, реклама, съёмки и т.д.
+4
-3
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А если Садкова как на ПР старшего возраста выдаст два тулупа на приличные баллы. Тогда они дали ей сразу 27.5 балла, при том что каскад был всего лишь 4+2. И это уже можно противопоставить при чистом прокате даже трем акселям. Напомню тогда она получила с помаркой на тройном 156.6 по юниорской программе.
+5
-4
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Ответ Anna Stefan
Может быть, для этого и льют?🤔 Откровенно хе йтить платочек на ротке не позволяет, вот и выкручиваются как могут🤷‍♀️
Ну это вряд ли, судя по тем, кто льет елей. Это явно не анонимные хейтеры.
+1
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Ответ КВАД
Это там, где с допингом?
с допингом такое невозможно исполнить, так что нет
+1
-1
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Ответ natali5228
Ну ходьба пешком потяжелевшего космоса и эпичные падения-такое себе наслаждение, если честно.
Жжёшь.))
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Ответ Tzaichiha
Сколько можно елей на Валиеву лить? Множество болельщиков фигурного катания уже именно из-за этого не хочет видеть и слышать про Валиеву. Медвежью услугу уже ей оказали и все продолжают.
А что вы здесь то так страдаите..
Не читайте ,не смотрите и будет вам рай
0
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Ответ Дружба11
О Веронички Яметовой, девочке с периферии, без крыши,без блата, без воя шуб,при том,что девочка два этапа гранпри выкатала на серебро молчание((.А ведь у Вероники яркие проги,причем ПП одна из самых оригинальных,зрители хлопают половину проги))-ни кому-нибудь,а ей.Как не стыдно,сами то когда то начинали и как дороги теплые слова-неужели не найти добрых слов для ноунеймов((. Ну сколько можно лить елей в одну калитку???
Сравнили ребенка с девушкой... Это даже не смешно...
+2
-2
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Ответ Tzaichiha
Сколько можно елей на Валиеву лить? Множество болельщиков фигурного катания уже именно из-за этого не хочет видеть и слышать про Валиеву. Медвежью услугу уже ей оказали и все продолжают.
есть две Валиевых до и после Олимпиады. Той что ДО можно восхищаться до бесконечности. Которая после должна еще доказать, что заслуживает этих елей.
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Ответ Tzaichiha
Ну это вряд ли, судя по тем, кто льет елей. Это явно не анонимные хейтеры.
Именно судя по этому. Неанонимным боязно, зато анонимные отрываются по полной, и эти дифирамбы для них как кость, на которую они незамедлительно бросаются)))
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Ответ Tzaichiha
Сколько можно елей на Валиеву лить? Множество болельщиков фигурного катания уже именно из-за этого не хочет видеть и слышать про Валиеву. Медвежью услугу уже ей оказали и все продолжают.
Может быть, для этого и льют?🤔 Откровенно хе йтить платочек на ротке не позволяет, вот и выкручиваются как могут🤷‍♀️
+4
-4
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Ответ peppi-lia
если бы Камиле был нужен режим тишины, она бы его получила. Но своими выходами, шоу, рекламными контрактами, выступлениями, съемками в кино/клипах/передачах и тд и тп она сама провоцирует ненависть населения. Потому что чай бывает вкусно-сладкий, а бывает уже приторный аж зубы сводит. Вот восхваление Ками - это второе. Ками берет деньги от государства за свою роль, Ками терпит и хейт и обожествление. Ее выбор
Несколько десятков хейтеров - это не население. Что бы она ни делала, хейтеры будут её ненавидеть. Ненависть - это не её выбор, а ваш личный выбор. А ей, наверняка, ни тепло ни холодно от ненависти нескольких десятков хейтеров)
+4
-4
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Ответ Olga.t
Не знаю, могла ли она отказаться от этого предложения, или кто-то из её окружения настоял на этом... Но ИМХО, не надо сейчас Камиле активно участвовать в шоу-мероприятиях. Мне такая её активность не по душе.
её постоянно стараются удержать в инфо-поле... только поэтому вы видите её ещё на соревнованиях, федра её ещё в 21 году списала...
+4
-4
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Ответ Ольга Ив
Ольга, но и Камила сама эту тишину не поддерживает. Вот, например, далеко ходить не будем, 3 декабря ведущая, ведь будут обсуждать.
Не знаю, могла ли она отказаться от этого предложения, или кто-то из её окружения настоял на этом... Но ИМХО, не надо сейчас Камиле активно участвовать в шоу-мероприятиях. Мне такая её активность не по душе.
+6
-6
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То жирное, то необъятное.. Толи приколисты, толи не думают, что говорят. Скорее - второе.
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У Ками все хорошо 😉
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