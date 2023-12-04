Слуцкая о четверном акселе Малинина: «В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения»
Ирина Слуцкая не стала отвечать на вопрос о четверном акселе Ильи Малинина.
«Илья – сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения.
Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех», — сказала двукратная чемпионка мира.
Стив был известен тем что всё "прибирал" себе, кто бы ни сделал, если это было сделано под его руководством
можешь почитать историю айфона, группа ребят вообще боялась раньше времени проговориться о концепте, потому что Джобс мог его просто зарубить если бы ему этот концепт не понравился, его едва ли не в "сарае" доводили до рабочего прототипа (и этот "сарай" до сих пор в кампусе в Купертино стоит как памятник)
впрочем это обычное дело, Томас Эдисон по такому же принципу работал, "его" (а точнее его конструкторского бюро, а патенты на всё что там изобрели - у владельца) творения - в современном виде лампочка, телефон, никелевый аккумулятор итд, самый выдающийся инженер не мог такое создать ввиду набора требуемых навыков и умений
и Джобс и Эдисон (и Белл и Маск и проч.) - визионеры и выдающиеся организаторы с широкими познаниями, но для реального изобретения нужен весьма специфичный набор глубочайших знаний, даже в 19 веке, и тем более сейчас
впрочем факта того что айфон создан инженерами американской компании (менталитет, деньги, бизнес-среда - всё американское) и с какого-то момента вектор разработки был под единоличным контролем Джобса это не отменяет, я просто уточняю чтобы не грешить против исторической справедливости