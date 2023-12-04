Слуцкая о четверном акселе Малинина: «В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения»

Теги Ирина Слуцкая сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Ирина Слуцкая не стала отвечать на вопрос о четверном акселе Ильи Малинина.

«Илья – сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения.

Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех», — сказала двукратная чемпионка мира. 

Кто лучший фигурист мира прямо сейчас?

55 комментариев
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надеюсь, айфон она давно в мусорку выбросила, а то недостойно как-то..
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Логика на уровне пещерного человека.
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Ответ Роман Волков
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братьев )))))))))))))))))))))))))
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В силу того, что он сильнейший в мужском катании прямо сейчас, считаю, что это можно обсудить. А шоу - Ирины, при всем уважении, менее интересно.
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Вот так общаешься и дружишь с Ирой Слуцкой, а потом она говорит, что твой сын недостоин обсуждения.
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Сколько пафоса и патриотического угара. Видимо, Ира тоже хочет гранты на свои шоу получать.
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Патриотизм головного мозга, тяжелое, практически неизлечимое заболевание
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Ещё одна маразматичка. Человек двигает вперёд ее вид спорта, лучший одиночник, она не хочет обсуждать его из-за национальности. Попахивает ксенофобией, минимум.
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Надеюсь все эти турбопатриоты, адепты триединой святой Руси, выбросили айфоны, пересели с немецких тачек на китайский хлам, выбросили технику Бош, косметику Диор, итальянскую мебель, забросили свои виллы на Лазурном берегу.
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Ответ Lavochkin12
братьев )))))))))))))))))))))))))
правильно говорить "наших старших китайских братьев".
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Это скорее из-за отсутствия мозгов у слуцкой, а не из-за гражданства Малинина
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Обсуждению подлежит уровень индивидуального мастерства и исполнения того или иного спортсмена, а не его национальная принадлежность. Болеем и поддерживаем своих, что не мешает восхищаться и аплодировать иностранным спортсменам.
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Ответ Роман Волков
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В Айфоне американские технологии, что в данном случае первостепенно.
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А вот яйцо у нас стоит на уровне, как в сша, но средняя з/п в штатах в 6 раз больше. Но это не достойно обсуждения
+17
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Ответ Роман Волков
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Кроме того, что изобрёл его гениальный американец Стив Джобс.
+16
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Какая глупость, Господи. Когда-то Слуцкая вызывала уважение.
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Ответ Лиза Михайлова
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Это вы хитро устроились. Может, и танцы на льду наши считать непобедимыми по такой логике?))) и футбол)
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Ответ Ебздрогыч
Патриотизм головного мозга, тяжелое, практически неизлечимое заболевание
Причём, к патриотизму никакого отношения эти слова Ирины не имеют.
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Какие же зашоренные люди, куда катимся, чесслово
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У неё муж депутат (на Вяльбе место зашёл), то есть чиновничий СГМ передается половым путём
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Очередная глупость от Слуцкой. До чего же неприятная особа.
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Все росс спецы твердят, что спорт вне политики. А тут отказ пару слов сказать о фигуристе, потому что он за США выступает.
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Пойду кулебяки с квасом наверну
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Когда-то было жаль ее с этим олимпийским золотом неполученным, а теперь не жаль
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Американцы сделали нам плохо? На что обида?
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Как это американец?! #ИлюшаНаш!
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Так что для нас важнее фк или политическая коньюктура - "шашечки или ездить"?
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серьёзно??? Или просто хочется плюшек от власти получить? Мда ... Если уж спортсмены настолько необъективны и предвзяты, то что говорить об обычных "телезрителях"))
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Дамы и господа, не стоит удивляться, у фигусток (фигуристов) редко когда бывает больше двух-трёх классов образования, так что тут всё логично.
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Правильно) нечего этих пиндосов комментировать) все и так знают, что наши аксели лучшие в мире))
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Ира, астанавись))
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То- есть похвалить американца западло?? Боится инагента влепят
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Ого!( междометие, выражающее удивление)
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Слуцкая все никак многочисленные проигрыши Мишель Кван, Саре Хьюз и Саше Коэн забыть не может.
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Так он ведь русский американец? Почему тогда не обсудить?
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Кто-нибудь может напомнить, а Слуцкая говорила что-нибудь за спорт вне политики?
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А какой понижающий коэффициент в уравнении вращательного движения, если вращающееся тело - американское?
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Видимо поэтому она столько раз обсудила Сару Хьюз и ОИ-2002
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Глупое и высокомерное заявление!
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В борьбе за звание "симонян фигурного катания" и не такое скажешь.
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Когда выиграет крупный турнир первая будет вопить, какой он молодец и что он русский.
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Как ей хочется в депутаты
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Не зря тебя с медалью золотой ОИ прокатили. Надеюсь, никогда не вернутся в фк времена, когда типаж Слуцкой что-то еще выигрывать сможет.
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Мерзость какая.
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" бы они ни были, все равно они лучше всех" очень хорошо Ирина, почти на уровне линии партии. Но с недавнего времени нужно ещё добавлять "и точно не гомосексуалисты". Учтите в следующий раз
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Ответ leon01
То- есть похвалить американца западло?? Боится инагента влепят
В общем то нет. А вот почему американцы русских фигуристов не хвалят ?
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Ответ Лиза Михайлова
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Амбиции "ваших парней" обнулили.
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Ответ Arraches
В общем то нет. А вот почему американцы русских фигуристов не хвалят ?
Вы точно это знаете?
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Ответ Olga.t
Кроме того, что изобрёл его гениальный американец Стив Джобс.
ну это вопрос, Джобс ли

Стив был известен тем что всё "прибирал" себе, кто бы ни сделал, если это было сделано под его руководством

можешь почитать историю айфона, группа ребят вообще боялась раньше времени проговориться о концепте, потому что Джобс мог его просто зарубить если бы ему этот концепт не понравился, его едва ли не в "сарае" доводили до рабочего прототипа (и этот "сарай" до сих пор в кампусе в Купертино стоит как памятник)

впрочем это обычное дело, Томас Эдисон по такому же принципу работал, "его" (а точнее его конструкторского бюро, а патенты на всё что там изобрели - у владельца) творения - в современном виде лампочка, телефон, никелевый аккумулятор итд, самый выдающийся инженер не мог такое создать ввиду набора требуемых навыков и умений

и Джобс и Эдисон (и Белл и Маск и проч.) - визионеры и выдающиеся организаторы с широкими познаниями, но для реального изобретения нужен весьма специфичный набор глубочайших знаний, даже в 19 веке, и тем более сейчас

впрочем факта того что айфон создан инженерами американской компании (менталитет, деньги, бизнес-среда - всё американское) и с какого-то момента вектор разработки был под единоличным контролем Джобса это не отменяет, я просто уточняю чтобы не грешить против исторической справедливости
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Готовый депутат.
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