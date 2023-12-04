Слуцкая о четверном акселе Малинина: «В силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения»

Ирина Слуцкая не стала отвечать на вопрос о четверном акселе Ильи Малинина.

«Илья – сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения.

Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех», — сказала двукратная чемпионка мира.

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