Костомаров о новой операции на руке: «Надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Скорее всего, это произойдет весной»

Роман Костомаров сообщил о предстоящей операции на руке.

В этом году олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций. Как пишет ТАСС, сейчас Костомаров нуждается в пластической операции на кисти левой руки, что позволит функционировать оставшейся фаланге большого пальца.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», – сказал Костомаров, отметив, что планирует сделать операцию в России.

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