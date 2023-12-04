Костомаров о новой операции на руке: «Надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Скорее всего, это произойдет весной»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров сообщил о предстоящей операции на руке.

В этом году олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций. Как пишет ТАСС, сейчас Костомаров нуждается в пластической операции на кисти левой руки, что позволит функционировать оставшейся фаланге большого пальца.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез. Так что, скорее всего, это произойдет весной», – сказал Костомаров, отметив, что планирует сделать операцию в России.

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1 комментарий
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Ну вот, опять забивает на своевременное лечение и здоровье ради шоу Авербуха. Жаль...
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