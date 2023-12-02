Костомаров о катании на коньках: «Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы»

Роман Костомаров заявил, что хочет кататься, а не «выкатиться медведем на лед».

В этом году олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций.

– В фигурном катании нужно сначала подсесть и полететь вперед. Именно этот подсед – маленький шаг назад, чтобы сделать рывок вперед.

– Вы будете дальше кататься?

– Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. Теперь я могу выступать в шоу как звезда. Катаюсь как звезды шоу-бизнеса.

Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы.

– Будете дальше тренировать детей?

– Пока я этим не занимаюсь, поскольку полгода провел в больнице. Восстанавливаюсь. Стараюсь привыкать к новым условиям. Хочу вернуться более-менее к нормальной жизни, а дальше время покажет.

Хочу сам выходить на лед, слышать аплодисменты, то, к чему я привык. У нас и так много хороших тренеров, – сказал Костомаров в ходе международной выставки-форума «Россия».