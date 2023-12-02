Костомаров о катании на коньках: «Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы»

Теги Роман Костомаров ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров заявил, что хочет кататься, а не «выкатиться медведем на лед».

В этом году олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций.

– В фигурном катании нужно сначала подсесть и полететь вперед. Именно этот подсед – маленький шаг назад, чтобы сделать рывок вперед.

– Вы будете дальше кататься?

– Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. Теперь я могу выступать в шоу как звезда. Катаюсь как звезды шоу-бизнеса.

Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось. Я тренируюсь. Выкатиться медведем на лед не хотелось бы.

– Будете дальше тренировать детей?

– Пока я этим не занимаюсь, поскольку полгода провел в больнице. Восстанавливаюсь. Стараюсь привыкать к новым условиям. Хочу вернуться более-менее к нормальной жизни, а дальше время покажет.

Хочу сам выходить на лед, слышать аплодисменты, то, к чему я привык. У нас и так много хороших тренеров, – сказал Костомаров в ходе международной выставки-форума «Россия».

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5 комментариев
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Терпения и никогда не впадать в уныние Роману! Надеюсь, его пример поможет другим ампутантам не здаваться, искать применение себе в жизни. Ну и нашим компаниям типа Моторики желаю создавать все более хорошие протезы, чтобы люди без конечностей могли меньше страдать от полученных ограничений!
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Сильный человек всегда находит работу или занятие чтобы отвлечься от тяготы жизни. А выход на лёд ему придаст силу воли и радость для души. Да и для тела движения тоже нужны. Человек не чувствует в такие минуты одиночества, а только стимул идти дальше.
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Ответ gift...!
Его реально бомбит. Приглашенная звезда... Он на полном серьезе об этом. Только раньше катался у Авербуха, нынче еще и в шоу к Навке примазался. Ловить аплодисменты будет уже в 2х шоу. Чтобы нам поделать, только бы ничего не делать. Мрак.
Да ладно, если он хочет, и норм ему кататься, как получается, а не как раньше, то и 👍
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