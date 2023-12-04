Врач Шестаков: «Костомарову предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Врач высказался о подготовке Романа Костомарова к очередному протезированию.

Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду. В январе он был госпитализирован с пневмонией, а затем перенес несколько ампутаций.

«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию.

Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки.

Но риски всегда остаются – нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован. Хотя данная операция вряд ли станет тяжелой», – сказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

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