Врач Шестаков: «Костомарову предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию»
Врач высказался о подготовке Романа Костомарова к очередному протезированию.
Костомаров – олимпийский чемпион в танцах на льду. В январе он был госпитализирован с пневмонией, а затем перенес несколько ампутаций.
«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию.
Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки.
Но риски всегда остаются – нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован. Хотя данная операция вряд ли станет тяжелой», – сказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков.