Роман Костомаров рассказал о первом вопросе хирургу после выхода из комы.

В январе олимпийский чемпион по танцам на льду попал в реанимацию с пневмонией и был помещен медикаментозную кому. Из-за осложнений он перенес несколько ампутаций.

«Я лишился езды на мотоцикле, к сожалению, для меня это очень горько. Это был мой первый вопрос в больнице к хирургу: смогу ли я ездить на мотоцикле? Он пальчиком у виска покрутил: «Роман, о чем ты думаешь, тебе жизнь еле спасли, а ты о мотоцикле», – рассказал Костомаров.

Фигурист отметил, что ему помогла поддержка близких.

«Первые пару месяцев было абсолютное разочарование и нежелание жить, благодарен близким, жене, брату, которые каждый день приходили и поддерживали словами «не сдавайся», «мы вместе», «мы пройдем этот путь», «нужно идти вперед». Раз это произошло, то для чего-то это дано, я не понимал, для чего, потому что это очень жестоко.

Огромная помощь врачей, родных и близких, спасло меня мое сильное сердце, потому что отказали все органы, был микроинсульт, до сих пор непонятно, как оно продолжало биться. Возможно, потому что я много тренировался, работал над собой, была закалка спортсмена», – сказал Костомаров.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил