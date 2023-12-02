Роман Костомаров: «Хотел бы обладать сверхсилой, как у Терминатора, быть каким-нибудь Робокопом. Лишиться рук – это очень горько и печально»

Роман Костомаров заявил, что хотел бы иметь способности Терминатора или Робокопа.

В этом году олимпийский чемпион по танцам на льду перенес несколько ампутаций.

«Хотел бы обладать сверхсилой, как у Терминатора. Я бы хотел быть каким-нибудь Робокопом, ходил бы с пистолетом. Были детские фантазии, связанные с фильмами.

Руки – очень важная часть тела, протезы ног дают тебе возможность ходить, но руками ты делаешь все, и лишиться их – это очень горько и печально», – сказал Костомаров в ходе международной выставки-форума «Россия».

Костомаров отметил, что в последнее время стал радоваться простым вещам.

«Мне надо адаптироваться к новой жизни, и каждый день я одерживаю маленькие победы в домашних условиях и в занятиях спортом. Очередной этап в моей жизни еще более трудный, чем олимпийская вершина.

Меня радуют элементарные вещи: умыться с утра, почистить зубы и каким-то образом поковыряться в ухе, почесать затылок. Жизнь бесценна, раз уж я остался жить, то для чего-то это нужно», – заявил фигурист.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил