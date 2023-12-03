Малинин, Дэвис и Смолкин выступили на рождественском шоу в США

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу в американском Лисбурге.

Дэвис опубликовала фото в соцсети. 

«Прекрасное рождественское шоу на Ion Arena. И с днем рождения Илью Малинина», – написала фигуристка. 

Также в шоу приняли участие американские фигуристы Илья Малинин, Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов и представители Израиля Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков. 

Дэвис и Смолкин с сезона-2023/24 выступают за Грузию. 

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18 комментариев
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У них там уже предрождественские шоу идут.)
Половина фамилий будто из российского чемпионата.)
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Интересно, омериканцы на этом шоу не чувствуют себя иностранцами?🤔
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Малинин грустный и усталый
+8
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Все мужские фамилии русские.
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-1
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Ответ singer1
Малинин грустный и усталый
Финал гп через несколько дней, готовится, вот и усталый
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Выглядит, будто ребята что-то напутали и вместо бдсм-вечеринки попали на празднование какого-нибудь дня тыквы
+9
-5
+4
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Ответ tofsla
Глеб подрос чтоль? Странно, мож просто фотки такие
тоже бросилось в глаза - похоже, что да)
+2
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Ну почему столько злости? Я конечно могу понять почему, но не могу понять почему это всё на спортсменов выливается.
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Ответ Железная Леди
Кт-то написал, что Этери в Москве нет.
Она в Москве
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Глеб подрос чтоль? Странно, мож просто фотки такие
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Почему такая бедная ёлка? Как-то грустно
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Ответ Ayla
тоже бросилось в глаза - похоже, что да)
Да. Смотрятся прямо как парники.
Но в их случае, это наверное нормально?
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Ответ Anna
Она в Москве
А в ветке о присежденном ей призе, люди уверяли, что она не пришла, т.к. ее нет в Москве.
фантазируютют..
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