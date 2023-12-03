Малинин, Дэвис и Смолкин выступили на рождественском шоу в США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу в американском Лисбурге.

опубликовала фото в соцсети.

«Прекрасное рождественское шоу на Ion Arena. И с днем рождения Илью Малинина», – написала фигуристка.

Также в шоу приняли участие американские фигуристы , – Антон Спиридонов и представители Израиля Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков.

Дэвис и Смолкин с сезона-2023/24 выступают за Грузию.