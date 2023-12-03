Малинин, Дэвис и Смолкин выступили на рождественском шоу в США
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на рождественском шоу в американском Лисбурге.
Дэвис опубликовала фото в соцсети.
«Прекрасное рождественское шоу на Ion Arena. И с днем рождения Илью Малинина», – написала фигуристка.
Также в шоу приняли участие американские фигуристы Илья Малинин, Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов и представители Израиля Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков.
Дэвис и Смолкин с сезона-2023/24 выступают за Грузию.
Половина фамилий будто из российского чемпионата.)
Но в их случае, это наверное нормально?
фантазируютют..