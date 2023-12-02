Евгения Медведева: «За полгода до Олимпиады я исчезла из соцсетей, не было ни одной фотографии. Почему? Чтобы не распыляться»

Евгения Медведева рассказала, почему ушла из соцсетей перед Олимпиадой-2018.

«В 2018 году, за полгода перед Олимпиадой, у меня не было ни на одной фотографии нигде. Я исчезла на эти полгода до Олимпийских игр.

Почему? Чтобы не распыляться, потому что тогда это было не нормой. Типа, фотографии на всеобщее обозрение, чтобы тебя еще обсуждали... У тебя что, проблем мало?

А сейчас это монетизируется, это превратилось в работу», – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».

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