Евгения Медведева: «За полгода до Олимпиады я исчезла из соцсетей, не было ни одной фотографии. Почему? Чтобы не распыляться»
Евгения Медведева рассказала, почему ушла из соцсетей перед Олимпиадой-2018.
«В 2018 году, за полгода перед Олимпиадой, у меня не было ни на одной фотографии нигде. Я исчезла на эти полгода до Олимпийских игр.
Почему? Чтобы не распыляться, потому что тогда это было не нормой. Типа, фотографии на всеобщее обозрение, чтобы тебя еще обсуждали... У тебя что, проблем мало?
А сейчас это монетизируется, это превратилось в работу», – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».
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Букмекерская компания FONBET, так её отбелит, что она будет светее всех святых, деньги на то не пожалеют, ну и плюсики будут течь рекой, за любую её похвалу, а море минусов тем кто что-то не лестное про неё не напишет, отвадит желающих это делать.
В этот период точно было не до соц.сетей , видимо все сложилось само собой и Женя была сконцентрирована на подготовке