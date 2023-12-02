Евгения Медведева: «За полгода до Олимпиады я исчезла из соцсетей, не было ни одной фотографии. Почему? Чтобы не распыляться»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, почему ушла из соцсетей перед Олимпиадой-2018.

«В 2018 году, за полгода перед Олимпиадой, у меня не было ни на одной фотографии нигде. Я исчезла на эти полгода до Олимпийских игр.

Почему? Чтобы не распыляться, потому что тогда это было не нормой. Типа, фотографии на всеобщее обозрение, чтобы тебя еще обсуждали... У тебя что, проблем мало?

А сейчас это монетизируется, это превратилось в работу», – сказала двукратная чемпионка мира в подкасте Первого канала «Не лыком шиты».

Правдивый факт или все-таки ложный? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Женю Медведеву!

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54 комментария
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Чет много Медведевой, напишите лучше, когда следующие соревнования.
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Да, помню те времена, совсем ничего не слышно было от Жени.
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Ответ Аленка_76
Да, помню те времена, совсем ничего не слышно было от Жени.
Я тоже это помню, даже Этери говорила, что они не давали никаких интервью и не постили фото
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Ну так и было. Максимально сконцентрировалась перед ОИ. Тем более тогда и восстановление после перелома много времени отнимало.
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Женя видно максимальна была сконцентрирована на подготовке в важным стартам.
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Ну это понятно, Женя готовилась к ОИ, залечивала травмы, а соц, сети отвлекают
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Сейчас будет много Медведевой, она теперь спецпроект!
Букмекерская компания FONBET, так её отбелит, что она будет светее всех святых, деньги на то не пожалеют, ну и плюсики будут течь рекой, за любую её похвалу, а море минусов тем кто что-то не лестное про неё не напишет, отвадит желающих это делать.
+35
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Ответ Ритт
Не вижу ничего плохого, если спортсмены постят какой то контент перед важными соревнованиями. Поклонники всегда ждут любой весточки. Но всё зависит от человека. Кому то даже после карьеры уютнее закрыться от всех, как Аня или Юля. Кто то очень медийный. Самое главное, не читать комментарии или учиться реагировать спокойно.
Видимо Жене так было надо на тот момент
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Ответ Ритт
Не вижу ничего плохого, если спортсмены постят какой то контент перед важными соревнованиями. Поклонники всегда ждут любой весточки. Но всё зависит от человека. Кому то даже после карьеры уютнее закрыться от всех, как Аня или Юля. Кто то очень медийный. Самое главное, не читать комментарии или учиться реагировать спокойно.
Это не в осуждение кого либо, рассказывает как она готовилась. Каждый спортсмен настраивается и готовится к важным стартам по-разному.
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Ответ Lanochka
Чет много Медведевой, напишите лучше, когда следующие соревнования.
в следующие выходные будет много соревнований. КПК юниоров, финал гран при ису.
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Тогда олимпиада была главная цель. Все делалось для нее.
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Ответ lepestok
неужели у Медведевой нечего спросить кроме Олимпиады? Сколько она это еще будет мусолить?
Ну это уже вопрос к тем, кто спрашивает у нее про это, я тоже считаю, что с человеком можно поговорить на множество разных тем и спрашивают постоянно одно и то же, но не она самой себе эти вопросы задаёт
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Ответ Sobr
Комментарий удален модератором
В следующий раз наверное надо на вопрос об ОИ ей ответить, что она на эту тему не отвечает?
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Интересный получился выпуск, с удовольствием послушала девчонок.
В этот период точно было не до соц.сетей , видимо все сложилось само собой и Женя была сконцентрирована на подготовке
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Ответ Lanochka
Чет много Медведевой, напишите лучше, когда следующие соревнования.
Второй день смотрю турнир на призы заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева. Очень интересно, какие растут дети. Кто ищет, тот найдет себе нужный контент.
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Ответ nina1212
вот бы сейчас также)
Не дождетесь 😉
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Ответ Sat397
Сейчас будет много Медведевой, она теперь спецпроект! Букмекерская компания FONBET, так её отбелит, что она будет светее всех святых, деньги на то не пожалеют, ну и плюсики будут течь рекой, за любую её похвалу, а море минусов тем кто что-то не лестное про неё не напишет, отвадит желающих это делать.
А, что она сделала плохого? . Вроде бы никого не убила, не ограбила. Работает с детства, помогает маме материально. Достойно защищала честь страны. Что ей надо отбелить, не понимаю?
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С удовольствием посмотрела впервые Подкаст лаб .У нас Сибири начало было в 1час ночи .Классное было интервью очень понравилось .
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Ответ nina1212
вот бы сейчас также)
Мечтайте
+10
-2
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Ответ Ритт
прошли те времена, когда можно было безнаказанно поливать Евгению. А Вам, видимо, тогда это очень нравилось, а сейчас горит, что не написать ничего плохого.
Тогда было по честному, не искусственно кого-то принижали или завышали, я за честность, против ботов.
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+8
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Ответ Sat397
Тогда было по честному, не искусственно кого-то принижали или завышали, я за честность, против ботов.
А что вы знаете про честность? Устраивать травлю человеку это честность? Кто вас воспитывал?!
+11
-3
+8
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Ответ Vasily Ivanov
Ну да , ну да .....откуда же мы узнали про ее речь в тапке в Лозанне , ее отказ от ФГП и ЧР , смене ПП и прочих пертурбациях ? Из официальных источников ? Ну как говорится " Sapienti sat "...А считать чемпионат Старого Света не заслуживающим внимания -вот тут то ее Зага и обставила.....
Про ее речь писали все СМИ, про травму оттуда же. Все газеты пестрели заголовками, даже иностранные, но не она это вынесла в сети
+8
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Ответ lepestok
неужели у Медведевой нечего спросить кроме Олимпиады? Сколько она это еще будет мусолить?
А почему вас так беспокоит эта тема? Очень странно. Это было значимое событие в ее жизни, почему бы ей не говорить об этом. Спрашивают, значит это интересует людей.
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Ответ Аленка_76
Мечтайте
Только им и остаётся)
+9
-2
+7
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Ответ private dancer
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А клевещете на людей для собственного удовольствия? Уже не первый раз замечаю.
+8
-1
+7
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Ответ Sat397
Сейчас будет много Медведевой, она теперь спецпроект! Букмекерская компания FONBET, так её отбелит, что она будет светее всех святых, деньги на то не пожалеют, ну и плюсики будут течь рекой, за любую её похвалу, а море минусов тем кто что-то не лестное про неё не напишет, отвадит желающих это делать.
Спецпроект, это не про Женю
+14
-7
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Не распыляться, это мудро.
+7
0
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Ответ Lanochka
Чет много Медведевой, напишите лучше, когда следующие соревнования.
Вся информация на сайте ФФКР, велком😁
+7
0
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Ответ Ритт
Женя востребована, ее приглашают на различные мероприятия, берут интервью. Поэтому её много. Ничего не поделаешь. Просто пролистывайте, это же не трудно.
Вы что, им трудно. Женя им жить мешает многие годы. Хотя, казалось бы..
+10
-4
+6
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Не вижу ничего плохого, если спортсмены постят какой то контент перед важными соревнованиями. Поклонники всегда ждут любой весточки. Но всё зависит от человека. Кому то даже после карьеры уютнее закрыться от всех, как Аня или Юля. Кто то очень медийный. Самое главное, не читать комментарии или учиться реагировать спокойно.
+11
-5
+6
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Ответ private dancer
В точку !
Не дождетесь 😁
+7
-1
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Ответ Lanochka
Чет много Медведевой, напишите лучше, когда следующие соревнования.
Женя востребована, ее приглашают на различные мероприятия, берут интервью. Поэтому её много. Ничего не поделаешь. Просто пролистывайте, это же не трудно.
+29
-23
+6
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Ответ Sat397
Сейчас будет много Медведевой, она теперь спецпроект! Букмекерская компания FONBET, так её отбелит, что она будет светее всех святых, деньги на то не пожалеют, ну и плюсики будут течь рекой, за любую её похвалу, а море минусов тем кто что-то не лестное про неё не напишет, отвадит желающих это делать.
Эх, хорошо чтобы такие как вы сами ушли😁
+8
-2
+6
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Ответ Sat397
Сейчас будет много Медведевой, она теперь спецпроект! Букмекерская компания FONBET, так её отбелит, что она будет светее всех святых, деньги на то не пожалеют, ну и плюсики будут течь рекой, за любую её похвалу, а море минусов тем кто что-то не лестное про неё не напишет, отвадит желающих это делать.
прошли те времена, когда можно было безнаказанно поливать Евгению. А Вам, видимо, тогда это очень нравилось, а сейчас горит, что не написать ничего плохого.
+27
-21
+6
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Ответ Sat397
Тогда было по честному, не искусственно кого-то принижали или завышали, я за честность, против ботов.
Ой, насмешили.. за честные 77 фатим?)
+12
-6
+6
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Ответ Sobr
Все темы заранее обговариваются, видно же что её саму не отпускают ОИ, как застряла в тех временах, так и повторяет одно и то же. Даже Аня, недавно их выигравшая, так много этому внимания не уделяет, а тут столько лет прошло и ей чисто случайно постоянно вопросы задают на эти темы? Не смешите.
Кмк умение говорить на больную тему это как раз способ отпустить, ответы у нее достаточно лаконичные и никого не задевают, если даже человеку так легче, то почему нет, она никого не задевает своими ответами и не оскорбляет, но лично мне кажется, что с человеком можно обсудить множество других тем
+9
-4
+5
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Ответ private dancer
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Вам врать не привыкать
+7
-2
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Ответ Sat397
Тогда было по честному, не искусственно кого-то принижали или завышали, я за честность, против ботов.
у поклонников лотоса написать гадость про любого спортсмена или журналиста всегда по честному. кто бы сомневался.
+16
-13
+3
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Ответ Ритт
у поклонников лотоса написать гадость про любого спортсмена или журналиста всегда по честному. кто бы сомневался.
У них, не написал гадость про Женю, день прожит зря
+14
-12
+2
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Ну да , ну да .....откуда же мы узнали про ее речь в тапке в Лозанне , ее отказ от ФГП и ЧР , смене ПП и прочих пертурбациях ? Из официальных источников ? Ну как говорится " Sapienti sat "...А считать чемпионат Старого Света не заслуживающим внимания -вот тут то ее Зага и обставила.....
+6
-5
+1
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Олимпиада дело серьёзное. Правильно делала, что не распылялась.
+3
-2
+1
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Ответ esctyyyyy
Кмк умение говорить на больную тему это как раз способ отпустить, ответы у нее достаточно лаконичные и никого не задевают, если даже человеку так легче, то почему нет, она никого не задевает своими ответами и не оскорбляет, но лично мне кажется, что с человеком можно обсудить множество других тем
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Ответ Tacciana
Только им и остаётся)
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Ответ Ритт
прошли те времена, когда можно было безнаказанно поливать Евгению. А Вам, видимо, тогда это очень нравилось, а сейчас горит, что не написать ничего плохого.
Ещё бы, это и по спортсу видно. Любая новость про МэЖо с апрельским десантом Матуа в комментариях проходит, всех несогласных - под нож, то есть минуса🤓
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Ответ private dancer
В точку !
👍👍👍
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Ответ nina1212
вот бы сейчас также)
👍👍👍
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