Евгения Медведева: «Когда держу олимпийские медали, нет ни радости, ни горя. Ничего не чувствую. Я живу в другой эре»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Медведева заявила, что олимпийские медали сейчас не приносят ей никаких эмоций.

У фигуристки два серебра Пхенчхана-2018 – за личный и командный турнир. 

«Не так давно ко мне приехала подруга, что-то сказала про олимпийские медали – и я вспомнила, что они есть. Но сейчас я понимаю, что это просто железка. Предмет с колечками.

В тот момент случился когнитивный диссонанс, что именно этот предмет – это подтверждение твоего пути. Но я поняла, что это совсем не так. У меня сменились ценности, сменились приоритеты.

Сейчас нет ни радости, ни горя, когда я держу медали, я ничего не чувствую. Я живу в другой эре», – сказала Евгения Медведева на премьере документального фильма о себе. 

Медведева упала при выходе на сцену перед премьерой фильма о ней: «Кто не падал, тот не поднимался»

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61 комментарий

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private dancer
Понятно, до сих пор не отпустило.
+41
-10
+31
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miladoc1
То-то уже 5 лет только это и обсуждает…
+36
-7
+29
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Лека-Лека
Мы поняли.
Именно об этом и был ее номер на турнире шоу-программ.
И все ее интервью вот уже почти 6 лет.
+38
-12
+26
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Грязный лютик
Интересно обменяли бы Авербух, Жулин, Слуцкая, Трусова, Медведева все свои награды и "пути" на одну, золотую, но ТУ САМУЮ?
+23
-5
+18
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imaxim
Ответ miladoc1
То-то уже 5 лет только это и обсуждает…
Много кто не может принять и отпустить 2 место. Начиная от Жулина и заканчивая Трусовой
+19
-4
+15
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Yaroslove
Как бы там Евгения не пыталась нас убедить что она прошлым не живет, получается у неё это не слишком убедительно ))
+21
-7
+14
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Kot1985
Если ничего не чувствуешь, тогда для чего ты прошла весь этот путь? Для чего все эти слезы на показ? Для чего был этот показушник на первом канале, что остаёшься с Этери, а потом сливается к Орсеру?
+21
-11
+10
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Сашуля П
Это абсолютно нормально, что с годами происходит переоценка событий и приоритетов. С Женей так и произошло, как бы комментаторам не хотелось обратного)). Желаю Жене яркого пути и дальнейших успехов!
+12
-2
+10
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Док Аксель
Есть люди, которые не могут забыть свою первую любовь. У Медведевой история не ставшей ОЧ...
+16
-7
+9
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Olga Krayz
Всё правильно. Раньше была спортивная карьера, а теперь новая интересная жизнь, новые проекты и шоу. Жене удачи во всём!
+12
-3
+9
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Ритт
Как раз Женю и отпустило. Она спокойно говорит про олимпиаду. И в отличии от Слуцкой и Трусовой, сразу признала, что Загитова ОЧ заслуженно. Никаких претензий не высказывала никогда. А вот Ирина то как раз в каждом интервью говорит, про засудили. И Саша уверенна, что золото должно быть ее. Так что Женя смирилась и живет дальше без оглядки на прошлое, а Ирина и Саша не отпустили.
А то, что сегодня Женя много наговорила ро олимпиаду, так это из за того, что вышел фильм и там про олимпиаду есть в том числе. Вот ее и спрашивают журналисты, она отвечает
+16
-7
+9
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Ливия
Прошло 6 лет, у Жени давно другая жизнь.
Лна окружена любимая человеком, друзьями, коллегами по ледовым шоу, которые ее любят и поддерживают.

Амбассадор Жетур, Фонбер, Сайбириан Веллнесс и Динамо.
Главные роли в ледовых шоу.
Много друзей и близких.
Свое ютьюб шоу с сотнями тысяч просмотров.
Влюблена и счастлива.
+17
-9
+8
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Наталья Полякова
Правильно, Женя. Всё только начинается ❤Ты достигла больших высот в спорте, теперь развивайся в других областях. ❤
+10
-2
+8
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Сашуля П
Ответ Ирина Ларина
Я была сегодня на премьере, дочка затащила. Очень неоднозначный фильм. Причем я шла с положительными эмоциями, ожиданиями интересных фактов и красивых сцен ФК. К МЖ нормально отношусь, на ОИ болела за Алину, но нынешняя жизнь обеих медалисток той Олимпиады меня больше раздражает, чем интересует. Это предисловие) По факту: очень много нелицеприятной лексики и кривляния от Жени и от ее мамы. Очень много обид. Ничего она не отпустила. Она пытается, работает с этим, но пока нет. В общем, кино ни о чем. Я конечно, попыталась для дочери (12 лет) найти пару положительных моментов: Женя труженица, добивается всего сама, упорством, работой, вопреки способностям и т.д., через боль и травмы идет к мечте. Но если б все это было сказано нормальным человеческим языком без «задниц» и им подобных слов, было б лучше. Ну, и об Этери ни слова. Ни плохо ни хорошо. Мельком было в начале о первых шагах ее в группе и все. Зато Брайн - принц на коне. Как бы то ни было, но именно ЭТ привела Женю ко всем ее победам и почти всем медалям. И ни слова. Поэтому, говорить, что Женю отпустило - смешно) А так - Красивая девушка, с Днем рождения ее, она была яркой звездой в нашем ФК, как бы к ней фанаты других не относились.
Интересная у вас трактовка, вроде смотрели один фильм, но ваша оценка абсолютно не соответствует моим ощущениям
+9
-2
+7
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Lina Dzhanibek
Женя - великая спортсменка и состоявшаяся личность! И может гордиться собой по праву
+9
-3
+6
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Ливия
Ответ Грязный лютик
Интересно обменяли бы Авербух, Жулин, Слуцкая, Трусова, Медведева все свои награды и "пути" на одну, золотую, но ТУ САМУЮ?
Нет, конечно.
Есть Сотникова без титулов с 1 золотом ОИ.
А есть легендарная Слуцкая или Мао или Мишель Кван. Без золота ОИ, но те, кого и спустя 10-летия знают и кем восхищаются.
+10
-4
+6
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Kristine Kristine
Интересно, что должно произойти в жизни Жени, чтобы она эту ситуацию по-настоящему отпустила?
+12
-7
+5
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Александр Подгорных
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Опять про медали, никак не отпустит бедную.
+14
-9
+5
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Флер де Лис
С Днем Рождения, Женя! Все действительно относительно...
+9
-4
+5
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miladoc1
Ответ imaxim
Много кто не может принять и отпустить 2 место. Начиная от Жулина и заканчивая Трусовой
Ну и я об этом - никуда это ощущение не уходит…
+8
-3
+5
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Lanna
Ответ Грязный лютик
Интересно обменяли бы Авербух, Жулин, Слуцкая, Трусова, Медведева все свои награды и "пути" на одну, золотую, но ТУ САМУЮ?
Трусова может, потому что времени еще мало прошло. Авербух вряд ли , он состоялся без нее, как впрочем и Жулин, все-таки тренер оч, вряд ли переживают. А Слуцкая вроде до сих обижена, но тоже вряд ли спустя столько времени для нее это принципиально
+7
-3
+4
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Александр Шульгин
Та и не отпустило ее
+13
-9
+4
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Zooey Glass
Ответ Ливия
Нет, конечно. Есть Сотникова без титулов с 1 золотом ОИ. А есть легендарная Слуцкая или Мао или Мишель Кван. Без золота ОИ, но те, кого и спустя 10-летия знают и кем восхищаются.
Сотникова 4 раза ЧР на минуточку. Да, это не заруба ТЩК+В, но это титул, самый настоящий.
+5
-2
+3
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imaxim
Ответ miladoc1
Ну о 2х местах действительно очень много разговоров - это слишком обидно быть практически первым, но… А я очень сочувствую именно 4ым, они молчат, но думаю, что очень переживают.
Да, честно говоря я тоже думаю, что 4-е место обиднее второго
+5
-2
+3
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Tytti
Все правильно. Жизнь идёт, лучше жить здесь и сейчас
+4
-1
+3
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eve2020
Ответ Камелия Амелия
Но она так часто об этом говорит. Мол да, не нужны мне медали, я уже не та, я другая. Когда действительно отпускает, так не говорят)
Она это говорит, только когда её прямо об этом спрашивают
+7
-4
+3
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Константин Лобандиевский
Интересно, что она вырезала фрагменты с Милохиным из фильма.
Видно, власти надавили
+4
-2
+2
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Ливия
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
А то б тоже кринжевала в трусах и шубе?
+10
-8
+2
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Грязный лютик
Ответ Вся в Витоне
Есть ощущение, что уже ни дня не обходится без новости о том, что Женя отпустила ту Олимпиаду...и ей абсолютно всё равно, что у неё серебро. 24 года девице- можно уже о семье задуматься или о каком-то своем деле. Не знаю, тренерство, бизнес, учёба дальнейшая. Сколько лет прошло, а пластинка не меняется. Представляю ее 85 летней бабушкой, которая даёт интервью какому-нибудь низкорейтинговому каналу о далёкой олимпиаде.
Не совсем согласен с вами. Женя как раз то и занимается делами, причём активно. Но это совсем не значит, что она отпустила ту Олимпиаду.
Я думаю, такой гештальт никогда не закроется,несмотря на многие активности в различных сферах.
По себе знаю, как что-то очень желаемое , но не полученное в юности, все равно будет о себе всегда напоминать, даже если и потом все вроде как и сложилось.
+4
-2
+2
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Елена Спирина
Ответ Камелия Амелия
Но она так часто об этом говорит. Мол да, не нужны мне медали, я уже не та, я другая. Когда действительно отпускает, так не говорят)
А как бы она должна ответить на поставленный вопрос, чтобы вам не казалось, что ее отпустило?
+3
-1
+2
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Victoria Troshin
женя умница,со светлой головой,самоиронией,такая ещё юная,а такая мудрая умная девочка,чувствует сердцем,всегда от нее эта искренность исходила,сердечность,это удивительно в таком непростом и порой жестоком спорте,я очень рада что она осталась самой собой,удивительной,настоящей, эмоциональной,хоть и повзрослела,обожаю!!!
+4
-2
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agape
Плюс ко всем остальным талантам, Женя прекрасная драматическая актриса. Кажется, театральный ждет тебя, Евгения!
+8
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Rina
Ответ Ирина Ларина
Я была сегодня на премьере, дочка затащила. Очень неоднозначный фильм. Причем я шла с положительными эмоциями, ожиданиями интересных фактов и красивых сцен ФК. К МЖ нормально отношусь, на ОИ болела за Алину, но нынешняя жизнь обеих медалисток той Олимпиады меня больше раздражает, чем интересует. Это предисловие) По факту: очень много нелицеприятной лексики и кривляния от Жени и от ее мамы. Очень много обид. Ничего она не отпустила. Она пытается, работает с этим, но пока нет. В общем, кино ни о чем. Я конечно, попыталась для дочери (12 лет) найти пару положительных моментов: Женя труженица, добивается всего сама, упорством, работой, вопреки способностям и т.д., через боль и травмы идет к мечте. Но если б все это было сказано нормальным человеческим языком без «задниц» и им подобных слов, было б лучше. Ну, и об Этери ни слова. Ни плохо ни хорошо. Мельком было в начале о первых шагах ее в группе и все. Зато Брайн - принц на коне. Как бы то ни было, но именно ЭТ привела Женю ко всем ее победам и почти всем медалям. И ни слова. Поэтому, говорить, что Женю отпустило - смешно) А так - Красивая девушка, с Днем рождения ее, она была яркой звездой в нашем ФК, как бы к ней фанаты других не относились.
После вашего МЖ дальше можно не читать, сразу все понятно.
+2
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imaxim
Ответ miladoc1
Ну и я об этом - никуда это ощущение не уходит…
И я не могу их осуждать. Это их жизнь
+3
-2
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Елена Спирина
Ответ Ирина Ларина
Я была сегодня на премьере, дочка затащила. Очень неоднозначный фильм. Причем я шла с положительными эмоциями, ожиданиями интересных фактов и красивых сцен ФК. К МЖ нормально отношусь, на ОИ болела за Алину, но нынешняя жизнь обеих медалисток той Олимпиады меня больше раздражает, чем интересует. Это предисловие) По факту: очень много нелицеприятной лексики и кривляния от Жени и от ее мамы. Очень много обид. Ничего она не отпустила. Она пытается, работает с этим, но пока нет. В общем, кино ни о чем. Я конечно, попыталась для дочери (12 лет) найти пару положительных моментов: Женя труженица, добивается всего сама, упорством, работой, вопреки способностям и т.д., через боль и травмы идет к мечте. Но если б все это было сказано нормальным человеческим языком без «задниц» и им подобных слов, было б лучше. Ну, и об Этери ни слова. Ни плохо ни хорошо. Мельком было в начале о первых шагах ее в группе и все. Зато Брайн - принц на коне. Как бы то ни было, но именно ЭТ привела Женю ко всем ее победам и почти всем медалям. И ни слова. Поэтому, говорить, что Женю отпустило - смешно) А так - Красивая девушка, с Днем рождения ее, она была яркой звездой в нашем ФК, как бы к ней фанаты других не относились.
Фильм о жизни после ОИ, при чем тут другой штаб. Такое ощущение, что фильм вы не смотрели или не поняли о чем хотели рассказать постановщики.
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-2
+1
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Ирина Ларина
Я была сегодня на премьере, дочка затащила.
Очень неоднозначный фильм. Причем я шла с положительными эмоциями, ожиданиями интересных фактов и красивых сцен ФК. К МЖ нормально отношусь, на ОИ болела за Алину, но нынешняя жизнь обеих медалисток той Олимпиады меня больше раздражает, чем интересует. Это предисловие)
По факту: очень много нелицеприятной лексики и кривляния от Жени и от ее мамы. Очень много обид. Ничего она не отпустила. Она пытается, работает с этим, но пока нет.
В общем, кино ни о чем. Я конечно, попыталась для дочери (12 лет) найти пару положительных моментов: Женя труженица, добивается всего сама, упорством, работой, вопреки способностям и т.д., через боль и травмы идет к мечте. Но если б все это было сказано нормальным человеческим языком без «задниц» и им подобных слов, было б лучше.
Ну, и об Этери ни слова. Ни плохо ни хорошо. Мельком было в начале о первых шагах ее в группе и все. Зато Брайн - принц на коне. Как бы то ни было, но именно ЭТ привела Женю ко всем ее победам и почти всем медалям. И ни слова. Поэтому, говорить, что Женю отпустило - смешно)
А так - Красивая девушка, с Днем рождения ее, она была яркой звездой в нашем ФК, как бы к ней фанаты других не относились.
+10
-9
+1
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lepestok
Вот в этом Женя на 100 процентов права - это всего лишь железки сами по себе. Они дают в нашей стране огромный шанс реализовать себя, подняться по социальному лифту. Но ради них не стоит убиваться или делать какие-то опрометчивые поступки. Даже чемпионы растворяются в истории.
+11
-10
+1
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Сашуля П
Ответ Rina
После вашего МЖ дальше можно не читать, сразу все понятно.
Тяжела жизнь загибота, даже в кино приходится ходить и мучиться 😁
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imaxim
Ответ Грязный лютик
Интересно обменяли бы Авербух, Жулин, Слуцкая, Трусова, Медведева все свои награды и "пути" на одну, золотую, но ТУ САМУЮ?
Конечно да. Это же очевидно
+3
-3
0
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Tytti
Ответ Rina
После вашего МЖ дальше можно не читать, сразу все понятно.
Это точно
0
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Сашуля П
Ответ Ирина Ларина
Просто вы - фанат Жени, а я нет. Я просто люблю ФК и немного за ним слежу)
Вы как бы поняли, что снимали в разные периоды, в т.ч. после ои?) Причём тут не отпустила?). Я видела сегодня Женю - это красивая, молодая и счастливая девушка. А комментаторам по-прежнему хочется видеть обиды. Работа с Брайном абсолютно адекватно оценена, без прекрас.
+1
-1
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Zooey Glass
Я долго за вами бежала... чтобы сказать, как безразлична мне олимпийская золотая.
И на "ру-вызов" принесла зачем-то ТАТ, и Пекином грозила, и сто тыщ интервью дала, и фильм сняла.
+7
-7
0
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Ирина Ларина
Ответ Сашуля П
Интересная у вас трактовка, вроде смотрели один фильм, но ваша оценка абсолютно не соответствует моим ощущениям
Просто вы - фанат Жени, а я нет. Я просто люблю ФК и немного за ним слежу)
+5
-5
0
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дааа а нам, простым любителям ФК, приходится сейчас краснеть за того, КОМУ эту медаль вынесли в Пхенчане😂 позорище просто.
+8
-8
0
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Rina
Ее всегда будут спрашивать об ОИ и о медалях. Она всегда будет отвечать, неважно 5 или 10 лет пройдет. А то многим не нравится, что она до сих пор об ОИ говорит.
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miladoc1
Ответ imaxim
И я не могу их осуждать. Это их жизнь
Я их не осуждаю, мне всегда их жаль, особенно тех, кто занимает 4ые места. Просто констатирую факт, что это ощущение держит всю жизнь.
+3
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ArishaK
Ответ Kristine Kristine
Интересно, что должно произойти в жизни Жени, чтобы она эту ситуацию по-настоящему отпустила?
Может, если её увлечет тренерская деятельность, может она приведёт к медалям своих учеников. Может, тогда она как бы это проживёт.
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Marya Y
Ответ Ирина Ларина
Я была сегодня на премьере, дочка затащила. Очень неоднозначный фильм. Причем я шла с положительными эмоциями, ожиданиями интересных фактов и красивых сцен ФК. К МЖ нормально отношусь, на ОИ болела за Алину, но нынешняя жизнь обеих медалисток той Олимпиады меня больше раздражает, чем интересует. Это предисловие) По факту: очень много нелицеприятной лексики и кривляния от Жени и от ее мамы. Очень много обид. Ничего она не отпустила. Она пытается, работает с этим, но пока нет. В общем, кино ни о чем. Я конечно, попыталась для дочери (12 лет) найти пару положительных моментов: Женя труженица, добивается всего сама, упорством, работой, вопреки способностям и т.д., через боль и травмы идет к мечте. Но если б все это было сказано нормальным человеческим языком без «задниц» и им подобных слов, было б лучше. Ну, и об Этери ни слова. Ни плохо ни хорошо. Мельком было в начале о первых шагах ее в группе и все. Зато Брайн - принц на коне. Как бы то ни было, но именно ЭТ привела Женю ко всем ее победам и почти всем медалям. И ни слова. Поэтому, говорить, что Женю отпустило - смешно) А так - Красивая девушка, с Днем рождения ее, она была яркой звездой в нашем ФК, как бы к ней фанаты других не относились.
==Ну, и об Этери ни слова== Она же сказала в анонсе, что фильм о времени после Кореи. Наверное, поэтому Орсер.
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Светлана М
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
О, специалист по моде пожаловал! А трусы в шубе нет желания обсудить?
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miladoc1
Ответ imaxim
Кстати наши 4-е молчком обычно. Обычно серебряные, проигравшие спорно и на тоненького не могут пережить это
Ну о 2х местах действительно очень много разговоров - это слишком обидно быть практически первым, но… А я очень сочувствую именно 4ым, они молчат, но думаю, что очень переживают.
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