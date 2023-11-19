Евгения Медведева: «Когда держу олимпийские медали, нет ни радости, ни горя. Ничего не чувствую. Я живу в другой эре»

Медведева заявила, что олимпийские медали сейчас не приносят ей никаких эмоций.

У фигуристки два серебра Пхенчхана-2018 – за личный и командный турнир.

«Не так давно ко мне приехала подруга, что-то сказала про олимпийские медали – и я вспомнила, что они есть. Но сейчас я понимаю, что это просто железка. Предмет с колечками.

В тот момент случился когнитивный диссонанс, что именно этот предмет – это подтверждение твоего пути. Но я поняла, что это совсем не так. У меня сменились ценности, сменились приоритеты.

Сейчас нет ни радости, ни горя, когда я держу медали, я ничего не чувствую. Я живу в другой эре», – сказала Евгения Медведева на премьере документального фильма о себе.

Медведева упала при выходе на сцену перед премьерой фильма о ней: «Кто не падал, тот не поднимался»