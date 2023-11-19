Евгения Медведева: «Когда держу олимпийские медали, нет ни радости, ни горя. Ничего не чувствую. Я живу в другой эре»
Медведева заявила, что олимпийские медали сейчас не приносят ей никаких эмоций.
У фигуристки два серебра Пхенчхана-2018 – за личный и командный турнир.
«Не так давно ко мне приехала подруга, что-то сказала про олимпийские медали – и я вспомнила, что они есть. Но сейчас я понимаю, что это просто железка. Предмет с колечками.
В тот момент случился когнитивный диссонанс, что именно этот предмет – это подтверждение твоего пути. Но я поняла, что это совсем не так. У меня сменились ценности, сменились приоритеты.
Сейчас нет ни радости, ни горя, когда я держу медали, я ничего не чувствую. Я живу в другой эре», – сказала Евгения Медведева на премьере документального фильма о себе.
Медведева упала при выходе на сцену перед премьерой фильма о ней: «Кто не падал, тот не поднимался»
Именно об этом и был ее номер на турнире шоу-программ.
И все ее интервью вот уже почти 6 лет.
А то, что сегодня Женя много наговорила ро олимпиаду, так это из за того, что вышел фильм и там про олимпиаду есть в том числе. Вот ее и спрашивают журналисты, она отвечает
Лна окружена любимая человеком, друзьями, коллегами по ледовым шоу, которые ее любят и поддерживают.
Амбассадор Жетур, Фонбер, Сайбириан Веллнесс и Динамо.
Главные роли в ледовых шоу.
Много друзей и близких.
Свое ютьюб шоу с сотнями тысяч просмотров.
Влюблена и счастлива.
Есть Сотникова без титулов с 1 золотом ОИ.
А есть легендарная Слуцкая или Мао или Мишель Кван. Без золота ОИ, но те, кого и спустя 10-летия знают и кем восхищаются.
Видно, власти надавили
Я думаю, такой гештальт никогда не закроется,несмотря на многие активности в различных сферах.
По себе знаю, как что-то очень желаемое , но не полученное в юности, все равно будет о себе всегда напоминать, даже если и потом все вроде как и сложилось.
Очень неоднозначный фильм. Причем я шла с положительными эмоциями, ожиданиями интересных фактов и красивых сцен ФК. К МЖ нормально отношусь, на ОИ болела за Алину, но нынешняя жизнь обеих медалисток той Олимпиады меня больше раздражает, чем интересует. Это предисловие)
По факту: очень много нелицеприятной лексики и кривляния от Жени и от ее мамы. Очень много обид. Ничего она не отпустила. Она пытается, работает с этим, но пока нет.
В общем, кино ни о чем. Я конечно, попыталась для дочери (12 лет) найти пару положительных моментов: Женя труженица, добивается всего сама, упорством, работой, вопреки способностям и т.д., через боль и травмы идет к мечте. Но если б все это было сказано нормальным человеческим языком без «задниц» и им подобных слов, было б лучше.
Ну, и об Этери ни слова. Ни плохо ни хорошо. Мельком было в начале о первых шагах ее в группе и все. Зато Брайн - принц на коне. Как бы то ни было, но именно ЭТ привела Женю ко всем ее победам и почти всем медалям. И ни слова. Поэтому, говорить, что Женю отпустило - смешно)
А так - Красивая девушка, с Днем рождения ее, она была яркой звездой в нашем ФК, как бы к ней фанаты других не относились.
И на "ру-вызов" принесла зачем-то ТАТ, и Пекином грозила, и сто тыщ интервью дала, и фильм сняла.