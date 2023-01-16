Медведева о выступлениях на морозе: «Есть работа – мы ее выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, мы не можем просто взять и уйти со льда»

Теги Роман Костомаров сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлениях на открытых катках в мороз. 

– Вы участвовали в шоу на открытом воздухе. Возможно, вы видели, что после случившегося с Романом Костомаровым началась дискуссия, стоит ли такие шоу проводить или это опасно для фигуристов. Какое у вас мнение на этот счет?

– Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома – наш очень близкий коллега. Возможно, внешне по нам это никак не проявляется, но это человек, с которым мы проводим очень много времени на льду, на работе.

Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения – и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех.

По поводу катания в такой серьезный минус... Не знаю, неоднозначно к этому отношусь. Я выстроила такую систему, что на уличных катках не прыгаю прыжки, потому что для меня лично это травмоопасно, и это, в принципе, наверное, ни к чем хорошему в моем случае не приведет, потому что и связки, и мышцы остужаются.

Прыгать прыжки и рвать связки не очень хочется. На уличных катках я плюс-минус спокойненько катаюсь, насколько это позволяет. В зависимости от температуры одеваюсь тепло или попрохладнее. В -25°С пришлось «напихтюриться» нормально.

Не знаю, как к этому относиться. Есть работа – мы ее выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, на котором уже заявлены, мы не можем просто взять и уйти со льда – это было бы странно, – сказала Медведева. 

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

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13 комментариев

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ретроградный меркурий
Ну так это не к спортсменам вопрос - понятно, что они люди подневольные - а к организаторам шоу. Почему не думают о безопасности спортсменов и что должно произойти, чтобы их наконец взяли в оборот. Потому что сейчас их контракты - это по сути кабала для фигуристов, вынуждающая их рисковать своим здоровьем, как Рома.
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Дружба11
Ответ Ирина Чернявская
Если бы ты приехала с ребенком посмотреть выступление, а его отменили из-за того, что фигуристке холодно, то первая бы возмущалась. И так многие
никто вменяемый не возмущался бы-в минус 25 и детям и взрослым нечего длительно стоять на одном месте и смотреть на открытом воздух в таком холоде ледовое представление
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Viks
Ответ Ирина Чернявская
Если бы ты приехала с ребенком посмотреть выступление, а его отменили из-за того, что фигуристке холодно, то первая бы возмущалась. И так многие
Официальные спортсоревнования отменяют в минус 20.
А ехать с ребёнком в минус 25 что-то там посмотреть = дебилизм.
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+3
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Дружба11
предел для открытых катков -10, за этой чертой возможны прокаты по паре минут и греться в помещение.
Спортсменов как рабов погнали в минус 25!!!
это немыслимо, мало того,что у них длительное представление, так они еще прокатавшись останавливаются после своего номера-потеют и потом только вдумайтесь насколько промерзают....
то,что сотворили неизвестно как пройдет даже для не заболевших пока.да мы из известных знаем Романа,а что там со статистами -нам никто не расскажет.
+3
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Anita Levchenko
Ну, она правильно, говорит, не перенесли event - хоть в шубе, хоть в шапке, но выходить на него надо. Переносить должны другие люди.
+3
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Ирина Чернявская
Ответ Viks
мы не можем просто взять и уйти со льда» --- Мозга нет? Или деньги дороже здоровья?
Если бы ты приехала с ребенком посмотреть выступление, а его отменили из-за того, что фигуристке холодно, то первая бы возмущалась. И так многие
+1
-3
-2
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Ольга Ольгина
В -25°С пришлось «напихтюриться» нормально. 😅😅😅 вот так должна выглядеть мАсковская речь.
+4
-3
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Лека-Лека
Сейчас МЖ будет петь о том, что Роман сам виноват: легко оделся и ПРЫГАЛ МНОГООБОРОТНЫЕ ПРЫЖКИ.
+3
-3
0
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Viks
мы не можем просто взять и уйти со льда» --- Мозга нет? Или деньги дороже здоровья?
+3
-3
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Wiley Fox
Когда нельзя уйти, можно уползти со льда, как Медведева

На карачках
+2
-3
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Наталья Грабовская
Опасно выходить кататься при минус 25, даже когда ты изначально здоров, но когда у тебя вирусная инфекция и повышенная температура - вообще "русская рулетка". Это не в тёплом помещении побыть пару часов - и то, рекомендуется взять больничный и остаться дома. Осложнения ОРВИ могут быть непредсказуемыми. В конце концов всегда можно найти замену - не соревнования же...
+1
0
+1
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Галина Александрова
... напихтюриться))) Ну Женёк, с мАсковской речью!)))
+6
-3
+3
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Oleandra
Надо обелить работодателя..
+5
-2
+3
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