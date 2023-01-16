Медведева о выступлениях на морозе: «Есть работа – мы ее выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, мы не можем просто взять и уйти со льда»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о выступлениях на открытых катках в мороз.
– Вы участвовали в шоу на открытом воздухе. Возможно, вы видели, что после случившегося с Романом Костомаровым началась дискуссия, стоит ли такие шоу проводить или это опасно для фигуристов. Какое у вас мнение на этот счет?
– Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома – наш очень близкий коллега. Возможно, внешне по нам это никак не проявляется, но это человек, с которым мы проводим очень много времени на льду, на работе.
Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения – и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех.
По поводу катания в такой серьезный минус... Не знаю, неоднозначно к этому отношусь. Я выстроила такую систему, что на уличных катках не прыгаю прыжки, потому что для меня лично это травмоопасно, и это, в принципе, наверное, ни к чем хорошему в моем случае не приведет, потому что и связки, и мышцы остужаются.
Прыгать прыжки и рвать связки не очень хочется. На уличных катках я плюс-минус спокойненько катаюсь, насколько это позволяет. В зависимости от температуры одеваюсь тепло или попрохладнее. В -25°С пришлось «напихтюриться» нормально.
Не знаю, как к этому относиться. Есть работа – мы ее выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, на котором уже заявлены, мы не можем просто взять и уйти со льда – это было бы странно, – сказала Медведева.
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
А ехать с ребёнком в минус 25 что-то там посмотреть = дебилизм.
Спортсменов как рабов погнали в минус 25!!!
это немыслимо, мало того,что у них длительное представление, так они еще прокатавшись останавливаются после своего номера-потеют и потом только вдумайтесь насколько промерзают....
то,что сотворили неизвестно как пройдет даже для не заболевших пока.да мы из известных знаем Романа,а что там со статистами -нам никто не расскажет.
На карачках