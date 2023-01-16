Медведева о выступлениях на морозе: «Есть работа – мы ее выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, мы не можем просто взять и уйти со льда»

Двукратная чемпионка мира высказалась о выступлениях на открытых катках в мороз.

– Вы участвовали в шоу на открытом воздухе. Возможно, вы видели, что после случившегося с Романом Костомаровым началась дискуссия, стоит ли такие шоу проводить или это опасно для фигуристов. Какое у вас мнение на этот счет?

– Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома – наш очень близкий коллега. Возможно, внешне по нам это никак не проявляется, но это человек, с которым мы проводим очень много времени на льду, на работе.

Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения – и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех.

По поводу катания в такой серьезный минус... Не знаю, неоднозначно к этому отношусь. Я выстроила такую систему, что на уличных катках не прыгаю прыжки, потому что для меня лично это травмоопасно, и это, в принципе, наверное, ни к чем хорошему в моем случае не приведет, потому что и связки, и мышцы остужаются.

Прыгать прыжки и рвать связки не очень хочется. На уличных катках я плюс-минус спокойненько катаюсь, насколько это позволяет. В зависимости от температуры одеваюсь тепло или попрохладнее. В -25°С пришлось «напихтюриться» нормально.

Не знаю, как к этому относиться. Есть работа – мы ее выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, на котором уже заявлены, мы не можем просто взять и уйти со льда – это было бы странно, – сказала Медведева.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?