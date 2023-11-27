«Пока что Косторная и Куница не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники». Гербольдт о паре

Гербольдт считает, что Косторная и Куница пока похожи на фигуристов-одиночников.

Сегодня Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, заняли пятое место на этапе Гран-при России в Москве.

«Видно, что ребята работают, но для меня по сей день не хватает у них скатанности, именно парного катания. Что касается элементов, они делают достаточно сложные элементы, но для меня на сегодняшний день остается открытым вопрос скатанности.

Насколько это может быть долгий и сложный процесс? У всех это сугубо индивидуально происходит. Мне кажется, важно, насколько фигуристы в плане внутреннего ритма подходят другу другу. Пока что они не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.