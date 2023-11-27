«Пока что Косторная и Куница не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники». Гербольдт о паре

Теги Катарина Гербольдт сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Гербольдт считает, что Косторная и Куница пока похожи на фигуристов-одиночников.

Сегодня Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, заняли пятое место на этапе Гран-при России в Москве.

«Видно, что ребята работают, но для меня по сей день не хватает у них скатанности, именно парного катания. Что касается элементов, они делают достаточно сложные элементы, но для меня на сегодняшний день остается открытым вопрос скатанности.

Насколько это может быть долгий и сложный процесс? У всех это сугубо индивидуально происходит. Мне кажется, важно, насколько фигуристы в плане внутреннего ритма подходят другу другу. Пока что они не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.

40 комментариев

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АЛИНА Ананьева
но никто не будет отрицать - прогресс большой для новичков, даже между двумя этапами видна разница. и видно, что ребята настроены на долгую работу. Успехов им!!!
+53
-4
+49
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Док Аксель
Для скатанности в парном катании нужно время, а тем более двум одиночникам ставшим только в пару. Для новичков они смотрятся вполне достойно, а дальше видно будет насколько они прибавляют и прогрессируют.
+48
-3
+45
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Kareglazaya
Этой паре просто нужно время. Про Осокину раньше тоже писали, что зря она в парное перешла, перспективы сомнительные, а в итоге прошло всего пару лет, и их пара уже претендует на самые высокие места, а Лизу называют прирожденной парницей
+39
-3
+36
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UserFreud
Парность - дело наживное. И Алёна, и Гоша очень стараются, прогрессируют. Беспокойство вызывает подкрутка. Если она изначально невысокая, это сложно будет выправить. А баллов на этом можно много недобрать.
+30
-3
+27
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Ирина С
Специалистам, конечно, виднее, но лично я не могу сказать, что Алёна и Георгий сейчас смотрятся как одиночники. Они уже многому научились, многое отработали, взаимодействуют друг с другом, при выполнении элементов больше не разъезжаются в разные углы катка, максимально держится рядом и у них появилась синхронность. Конечно, им было недостаточно времени и ещё не хватает опыта, но они уже не одиночники - однозначно.
+31
-4
+27
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gek
Думается Гербольдт не смотрела нынешнее выступление Косторной-Куницы. Всё хорошо со скатанностью. В короткой выдали идеальный синхрон в параллельном вращении. Какие два одиночника? Настоящей парой стали.
+37
-12
+25
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Ливия
Интересно, что у КК самая большая тех база на этом этапе. Ну и попасть в восьмерку сильнейших на финал ГП новоделам, которым все несколько месяцев, то нереально круто
+23
-1
+22
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gek
Кто минусы за предыдущее моё сообщение ставит - Вы серьёзно думаете, что Косторная-Куница катаются как два одиночника? Поставьте в пару победителей этапа - Валиеву и Дикиджи - увидите, как катаются два одиночника. А Косторная-Куница уже состоялись как пара.
+36
-17
+19
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ретроградный меркурий
Да они и не могут накатать парность катания, с их опытом и навыками, тем более они в парном без году неделя. Тем не менее, то, что они отобрались в финал Гран-при - это огромный успех молодой пары. Реально молодцы ребята
+25
-6
+19
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Zbra
Ответ Ирина С
Специалистам, конечно, виднее, но лично я не могу сказать, что Алёна и Георгий сейчас смотрятся как одиночники. Они уже многому научились, многое отработали, взаимодействуют друг с другом, при выполнении элементов больше не разъезжаются в разные углы катка, максимально держится рядом и у них появилась синхронность. Конечно, им было недостаточно времени и ещё не хватает опыта, но они уже не одиночники - однозначно.
Да, мне тоже кажется, что это какое-то клише, которое Гербольдт повторяет. Месяца три назад оно было актуально, а теперь уже нет. Есть пара. Да, пока начинающая свой путь, но уже пара.
+24
-5
+19
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Асель Кабышева
Да над элементами тоже работы очень много нужно проделать. Выбросы, тодес и подкрутка вообще ни о чем. Самые сложные элементы для них.
+17
-3
+14
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gek
Кстати, а Вы знали, что правила разрешают спортсмену на одних соревнованиях выступать в двух дисциплинах? В трёх не разрешают, а в двух можно
+14
0
+14
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Olga1212
Ответ Elizaveta Queen
Все у ребят нормально.Дайте им время.Они еще БК и МГ порвут.
Отличная шутка
+15
-4
+11
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Shtirly
Именно с трибуны, когда смотришь их вживую, понимаешь насколько разный класс катания у Гоши и Алены. Да, пока это два одиночника, но с другой стороны очень классно видеть, что существуют партнерши не такие, как Саша Бойкова, которую всю дорогу надо разгонять на прицепе. А существуют девушки с офигенным скольжением, которую не во всякой ситуации Куница может догнать в принципе :))). Поэтому где-то минус, где-то плюс. Алена, Гоша - так держать! Вы двигаетесь в правильном направлении. Аленка, качай руки. Пора усложнять поддержки :)
+14
-4
+10
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ИринаФК
да, работы много, но теперь уж точно не два одиночника)
самое печальное - подкрутка, конечно😔 а на остальное просто нужно время
+12
-3
+9
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umma
О какой скатанности можно говорить, если она в первую очередь только с этого года вообще перешла в парное ,если Гоша уже катался в паре то она нет ,конечно ещё рано говорить о скатанности, но даже на данный момент у них виден не плохой прогресс, все сов временем будет, лишь бы они работали и не теряли мотивацию ..Я прям вижу их в дальнейшем в топе ,или мне так хочется видеть не знаю))
+16
-7
+9
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Туц
Это стереотип, повторяют одно и тоже просто зная что она недавняя одиночница. Скатанно уже смотрятся, не хуже других пар
+16
-8
+8
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ИринаФК
Ответ Manukello
Самое печальное там тодес
нормально там всё с тодесами. причём с обоими. почему сегодня не додержали непонятно, возможно не успевали совсем уже по музыке. на видео с тренировок больше оборотов. а вчера тодес уже 3 уровня был. и прогресс тут точно видно.
а вот подкрутка и на тренировочных видео, и на шоу выше 2го уровня, к сожалению, пока никак не получается..
+8
-1
+7
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Шубина
Гербольд, вроде, не парница. И повторяет то, что другие писали месяц назад. Но это уже не так актуально. КК очень быстро скатываются, и как два одиночника уже не смотрелись. Смотрелись, как перспективная пара, которая не так давно катается вместе. Как оно и есть на самом деле.
+13
-7
+6
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Алёне нужен партнер покрупнее, сильнее и опытнее. В нынешнем виде у этой пары мало будущего.
+10
-5
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Идеальный шторм
Они не смотрятся как одиночники, они именно пара с химией. Зависть она такая
+10
-5
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Вертухай98
Баллы за прыжковые элементы в ПП:
1.БК – 17,56
2.ХК – 14,64
3.АБ – 10,62
4.ЧЯ – 0,96 (2 падения)
5.КК – 18,77
6.БП – 10,65
7.МЕ – 10,45 (1 падение)
8.ВЗ – 13,75
+6
-1
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Шесть неизвестных
Ответ Шубина
Гербольд, вроде, не парница. И повторяет то, что другие писали месяц назад. Но это уже не так актуально. КК очень быстро скатываются, и как два одиночника уже не смотрелись. Смотрелись, как перспективная пара, которая не так давно катается вместе. Как оно и есть на самом деле.
Парница) Партнёрша Энберта.
+5
0
+5
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Manukello
Ответ ИринаФК
да, работы много, но теперь уж точно не два одиночника) самое печальное - подкрутка, конечно😔 а на остальное просто нужно время
Самое печальное там тодес
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Manukello
контрольные прокаты-1 этап-2 этап прогресс явно виден. Работают, добиваются. Как и остальные. На гран при никто отдыхать не едет. Все едут бороться.
+5
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Gelios77
Ответ Kareglazaya
Этой паре просто нужно время. Про Осокину раньше тоже писали, что зря она в парное перешла, перспективы сомнительные, а в итоге прошло всего пару лет, и их пара уже претендует на самые высокие места, а Лизу называют прирожденной парницей
Осокина очень боялась поддержек. Поэтому про нее так писали. Они скатались, но она по прежнему боится подниматься в поддержку. И это заметно. У них очень не надежные и шаткие поддержки.
+5
-2
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Tatyana Linskaya
Да молодцы они.
+6
-3
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Алёна Вода
Ответ gek
Думается Гербольдт не смотрела нынешнее выступление Косторной-Куницы. Всё хорошо со скатанностью. В короткой выдали идеальный синхрон в параллельном вращении. Какие два одиночника? Настоящей парой стали.
Я понимаю, о чём говорит Катарина. Между КК нет обмена М и Ж энергиями (что странно, т.к. они вроде бы по жизни--пара), они просто взаимодействуют для того, чтобы выполнить парные элементы, а так--каждый сам по себе. Хотя Гоша иногда "даёт" этой энергии немного, но Алёна--просто несёт себя, как величайшую ценность, ничего не возвращая Гоше. Это натура такая--эгоистичная. Я не удивлюсь, если и через 2-3 года они будут выглядеть точно также,--как 2 одиночника в одном номере
+7
-5
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gek
Ответ Алёна Вода
Я понимаю, о чём говорит Катарина. Между КК нет обмена М и Ж энергиями (что странно, т.к. они вроде бы по жизни--пара), они просто взаимодействуют для того, чтобы выполнить парные элементы, а так--каждый сам по себе. Хотя Гоша иногда "даёт" этой энергии немного, но Алёна--просто несёт себя, как величайшую ценность, ничего не возвращая Гоше. Это натура такая--эгоистичная. Я не удивлюсь, если и через 2-3 года они будут выглядеть точно также,--как 2 одиночника в одном номере
Полагаю сейчас сосредоточены на оценках, поэтому вся энергия туда уходит. А насчёт натуры Алёны, даже если Вы правы - надо будет, сыграет как надо. Верили же "Ангелу" от создателя аккаунта your little devil.
+2
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altre
Ответ Большой Влад
Алёне нужен партнер покрупнее, сильнее и опытнее. В нынешнем виде у этой пары мало будущего.
В их ситуации без вариантов.
+2
0
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Manukello
Ответ Shtirly
Именно с трибуны, когда смотришь их вживую, понимаешь насколько разный класс катания у Гоши и Алены. Да, пока это два одиночника, но с другой стороны очень классно видеть, что существуют партнерши не такие, как Саша Бойкова, которую всю дорогу надо разгонять на прицепе. А существуют девушки с офигенным скольжением, которую не во всякой ситуации Куница может догнать в принципе :))). Поэтому где-то минус, где-то плюс. Алена, Гоша - так держать! Вы двигаетесь в правильном направлении. Аленка, качай руки. Пора усложнять поддержки :)
Верно говоришь
+2
0
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ekaterina_)))
Ответ Асель Кабышева
Да над элементами тоже работы очень много нужно проделать. Выбросы, тодес и подкрутка вообще ни о чем. Самые сложные элементы для них.
Мне даже кажется, что тодес и подкрутка сложнее всего. Для них именно. Выбросы ещё как-то ок. Виден запас.
+2
-1
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Elizaveta Queen
Все у ребят нормально.Дайте им время.Они еще БК и МГ порвут.
+11
-10
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Жизненная
Ответ Kareglazaya
Этой паре просто нужно время. Про Осокину раньше тоже писали, что зря она в парное перешла, перспективы сомнительные, а в итоге прошло всего пару лет, и их пара уже претендует на самые высокие места, а Лизу называют прирожденной парницей
Нужно время....а тут уже во всю пишут, что состоялись и скатадись, как пара Куницы...но прогресс есть, это точно
0
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Соль.
Она права.
0
0
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Ирина С
А я не понимаю, почему партнёры в ФК во время выступления должны обмениваться М и Ж энергиями, как тут некоторые хотят, зачем им изображать отсутствующие чувства и демонстрировать слияние душ, которого нет и в помине? Ведь большинство из них не имеют друг к другу никакого отношения и встречаются только на тренировках. Спортсмены выходят на лёд работать, демонстрировать свои навыки и мастерство и добиваться результата. Для этого нужны адреналин, азарт, эмоциональный настрой, общая цель и спортивное единство. При чем тут лирика? И совершенно правильно, что Алёна и Гоша оставляют личное за дверями своего дома - на то оно и личное!
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ altre
В их ситуации без вариантов.
Позвонить Морозову
+2
-2
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Жизненная
Ответ Идеальный шторм
Они не смотрятся как одиночники, они именно пара с химией. Зависть она такая
Никакая ни зависть...ведь пара в жизни (у них) не равно ПАРЕ на льду, два одиночника, но ...прогресс уже есть....
+1
-1
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