«Пока что Косторная и Куница не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники». Гербольдт о паре
Гербольдт считает, что Косторная и Куница пока похожи на фигуристов-одиночников.
Сегодня Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, заняли пятое место на этапе Гран-при России в Москве.
«Видно, что ребята работают, но для меня по сей день не хватает у них скатанности, именно парного катания. Что касается элементов, они делают достаточно сложные элементы, но для меня на сегодняшний день остается открытым вопрос скатанности.
Насколько это может быть долгий и сложный процесс? У всех это сугубо индивидуально происходит. Мне кажется, важно, насколько фигуристы в плане внутреннего ритма подходят другу другу. Пока что они не очень совпадают по ритму и больше смотрятся как одиночники», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.
самое печальное - подкрутка, конечно😔 а на остальное просто нужно время
а вот подкрутка и на тренировочных видео, и на шоу выше 2го уровня, к сожалению, пока никак не получается..
1.БК – 17,56
2.ХК – 14,64
3.АБ – 10,62
4.ЧЯ – 0,96 (2 падения)
5.КК – 18,77
6.БП – 10,65
7.МЕ – 10,45 (1 падение)
8.ВЗ – 13,75