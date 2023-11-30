Турнир на призы Кудрявцева. Стрельцова с тройным акселем выиграла короткую программу, Костылева – 2-я, Калугина – 3-я
Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на турнире на призы Кудрявцева.
Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп.
Турнир на призы В.Н. Кудрявцева
Москва
Девoчки, 1 спортивный разряд
Короткая программа
1. Виктория Стрельцова – 72,65
2. Елена Костылева – 72,02
3. Арина Калугина – 66,90
4. Алена Кривоносова – 66,26
5. Валерия Литвинчева – 64,91
6. София Сарновская – 62,06
7. Анастасия Чиннова – 61,76
8. Амелия Шаяхметова – 53,22
Полные результаты – на сайте Федерации фигурного катания Москвы.
Калугиной тоже пожелаю, пусть получится ее квад. Ибо эта бедная девочка обложена "добрыми пожеланиями" от Ирины Костылевой со всех сторон
Спасибо хоть от Базылюк отстала.
Кое-чë можно глянуть
Вращения небрежные, а катит прекрасно. Посмотрим, что там с ультраси завтра будет.
Согласна, для мамы она старовата
Я думаю, что она могла бы кататься лучше.
А про ЕК мне кажется, что она всегда катает одни и те же программы (вот сколько её знаю, программа одна и та же, в одном и том же бутафорском костюме, меняется только цвет и музыка). За несколько лет, катая одно и то же, можно хорошо накатать и дорожку, и всё остальное.
У Вики же--прогресс во всём, не только в технике,--все программы, образы разные, пусть пока и не самые высокие компоненты. Но важнее развиваться (даже с ошибками), чем идеально повторять одно и то же из года в год