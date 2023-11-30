Турнир на призы Кудрявцева. Стрельцова с тройным акселем выиграла короткую программу, Костылева – 2-я, Калугина – 3-я

Теги результаты женское катание Елена Костылева Арина Калугина София Сарновская Виктория Стрельцова Валерия Литвинчева турнир на призы Кудрявцева Фигурное катание

Виктория Стрельцова выиграла короткую программу на турнире на призы Кудрявцева.

Фигуристка исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. 

Турнир на призы В.Н. Кудрявцева

Москва

Девoчки, 1 спортивный разряд

Короткая программа

1. Виктория Стрельцова – 72,65

2. Елена Костылева – 72,02

3. Арина Калугина – 66,90

4. Алена Кривоносова – 66,26

5. Валерия Литвинчева – 64,91

6. София Сарновская – 62,06

7. Анастасия Чиннова – 61,76

8. Амелия Шаяхметова – 53,22

Полные результаты – на сайте Федерации фигурного катания Москвы. 

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18 комментариев
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Стрельцова с июня этого года у Тутберидзе, перешла из Динамо, по иронии судьбы от Розанова. В прошлом году была 10 -ой на первенстве по младшему возрасту и ничего особенного из себя не представляла. И вот на тебе и триксель через полгода в Хрустальном и квад сальхов четверной уже освоила. На Мемориале Волкова впервые обыграла Костылеву, причем на целых 15 баллов и вот вторая их встреча. Думаю весь этот сезон пройдет под знаком дуэли этих двух талантливых девочек. Что касается хореографии и катания Стрельцовой, то действительно выглядит пока довольно скованно, но прыжки поставили и они прекрасны, отличная крутка и группировка. Практически любой прыжок можно рассматривать под квад, но видимо в Хрустальном не особенно торопятся с серьезным контентом, пока нагружают по необходимости , для победы и ничего лишнего. Ну а над компонентами думаю поработают и эта скованность уйдет и появится достойная хореография. Завтра ПП, успехов обеим, чтобы исполнить свои контенты чисто, пусть победит сильнейший.
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Искренне желаю завтра Вике все отпрыгать и взять свое.
Калугиной тоже пожелаю, пусть получится ее квад. Ибо эта бедная девочка обложена "добрыми пожеланиями" от Ирины Костылевой со всех сторон
Спасибо хоть от Базылюк отстала.
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+9
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У мамы новый враг в этом сезоне. Ну не дают расслабиться
+5
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+5
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Ответ Kareglazaya
Удивительно, что Костылева продолжает успешно выступать с такой-то гиперактивной мамой!
Мать ее на катке в ТЦ город сама матом тренирует. запрыгаешь.
+5
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+4
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Удивительно, что Костылева продолжает успешно выступать с такой-то гиперактивной мамой!
+3
0
+3
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Ответ Kareglazaya
Удивительно, что Костылева продолжает успешно выступать с такой-то гиперактивной мамой!
Да, "Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел." :)
+3
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+3
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Ответ Екатерина К
Где бы видео глянуть.
https://youtube.com/@Fs_slide?si=NLn3HrMz2pVxdC8f
Кое-чë можно глянуть
+3
0
+3
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Ответ alexnew
Да, "Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел." :)
Да уж, скорее, вопреки всем усилиям матери. Ну если она ей все же родная мать, а не тётя, как пишут.
Вращения небрежные, а катит прекрасно. Посмотрим, что там с ультраси завтра будет.
+2
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+2
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Где бы видео глянуть.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да уж, скорее, вопреки всем усилиям матери. Ну если она ей все же родная мать, а не тётя, как пишут. Вращения небрежные, а катит прекрасно. Посмотрим, что там с ультраси завтра будет.
Где такое пишут?
Согласна, для мамы она старовата
+1
0
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Да, флип и лутц прямо под квады у Костылевой, а тулуп вроде как так себе вторым прыжков, сравните с Валиевой.

Я думаю, что она могла бы кататься лучше.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Мать ее на катке в ТЦ город сама матом тренирует. запрыгаешь.
А по каким дням? ))
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Ответ Екатерина К
Где бы видео глянуть.
На ютюбе все залито
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Ответ Екатерина К
Где бы видео глянуть.
https://youtu.be/LayVWeOLZTg?si=XTGtkIXzvlsdVghA
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Ответ MyCA
https://youtu.be/LayVWeOLZTg?si=XTGtkIXzvlsdVghA
Спасибо 🫶🏼🫶🏼
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Ответ Любитель_ФК
Стрельцова с июня этого года у Тутберидзе, перешла из Динамо, по иронии судьбы от Розанова. В прошлом году была 10 -ой на первенстве по младшему возрасту и ничего особенного из себя не представляла. И вот на тебе и триксель через полгода в Хрустальном и квад сальхов четверной уже освоила. На Мемориале Волкова впервые обыграла Костылеву, причем на целых 15 баллов и вот вторая их встреча. Думаю весь этот сезон пройдет под знаком дуэли этих двух талантливых девочек. Что касается хореографии и катания Стрельцовой, то действительно выглядит пока довольно скованно, но прыжки поставили и они прекрасны, отличная крутка и группировка. Практически любой прыжок можно рассматривать под квад, но видимо в Хрустальном не особенно торопятся с серьезным контентом, пока нагружают по необходимости , для победы и ничего лишнего. Ну а над компонентами думаю поработают и эта скованность уйдет и появится достойная хореография. Завтра ПП, успехов обеим, чтобы исполнить свои контенты чисто, пусть победит сильнейший.
Логично, что тот, кто выполняет бОльшую техническую сложность, немного проседает в компонентах.
А про ЕК мне кажется, что она всегда катает одни и те же программы (вот сколько её знаю, программа одна и та же, в одном и том же бутафорском костюме, меняется только цвет и музыка). За несколько лет, катая одно и то же, можно хорошо накатать и дорожку, и всё остальное.
У Вики же--прогресс во всём, не только в технике,--все программы, образы разные, пусть пока и не самые высокие компоненты. Но важнее развиваться (даже с ошибками), чем идеально повторять одно и то же из года в год
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