Поздняков об уровне женского и парного катания в России: «Несерьезно говорить о том, что мы где-то уступаем»

Станислав Поздняков считает, что российские фигуристы сохранят мировое лидерство.

В частности, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков ответил на вопрос о том, останутся ли россияне лидерами после возвращения на международные турниры.

«И в женском одиночном катании [сохраним лидерство], и парном катании, где у нас четыре сильнейшие пары в мире на сегодня. Несерьезно говорить о том, что мы где-то уступаем», – заявил Поздняков.

Также он высказался о том, что во время этапа Гран-при России в Москве ни одна из фигуристок не исполнила прыжки ультра-си.

«Я смотрел часть произвольной программы: был ряд падений, но попытки исполнить были. Не думаю, что спортсмены, которые пытаются исполнить элемент ультра-си, специально падают из-за того, что у них отсутствует мотивация.

Я еще не видел спортсмена, который бы выходил на старт, чтобы проиграть, в моем окружении таких нет. В самой природе спорта заложено стремление к совершенству, на этих соревнованиях я это отчетливо видел.

Другие, более юные спортсмены, только готовятся к тому, чтобы исполнять самые сложные элементы. Это процесс, который остановить невозможно. Даже если кто-то потерял мотивацию, другой ее обязательно найдет», – отметил Поздняков.