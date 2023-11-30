Поздняков об уровне женского и парного катания в России: «Несерьезно говорить о том, что мы где-то уступаем»

Теги сборная России Станислав Поздняков ОКР пары женское катание Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Станислав Поздняков считает, что российские фигуристы сохранят мировое лидерство.

В частности, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков ответил на вопрос о том, останутся ли россияне лидерами после возвращения на международные турниры.

«И в женском одиночном катании [сохраним лидерство], и парном катании, где у нас четыре сильнейшие пары в мире на сегодня. Несерьезно говорить о том, что мы где-то уступаем», – заявил Поздняков.

Также он высказался о том, что во время этапа Гран-при России в Москве ни одна из фигуристок не исполнила прыжки ультра-си.

«Я смотрел часть произвольной программы: был ряд падений, но попытки исполнить были. Не думаю, что спортсмены, которые пытаются исполнить элемент ультра-си, специально падают из-за того, что у них отсутствует мотивация.

Я еще не видел спортсмена, который бы выходил на старт, чтобы проиграть, в моем окружении таких нет. В самой природе спорта заложено стремление к совершенству, на этих соревнованиях я это отчетливо видел.

Другие, более юные спортсмены, только готовятся к тому, чтобы исполнять самые сложные элементы. Это процесс, который остановить невозможно. Даже если кто-то потерял мотивацию, другой ее обязательно найдет», – отметил Поздняков.

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2 комментария
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"Я не думаю, что спортсмены падают из-за того, что у них отсутствует мотивация"...??
Что за дурацкое высказывание.

Разумеется, они падают не поэтому, но отсутствие мотивации в силу отстранения от международных стартов в той или иной степени влияют на процесс подготовки фигуристов. Совершенно точно в олимпийский сезон или сейчас процесс подготовки, интенсивность совершенно разные, поэтому и форма другая.

"Первенство ЖЭКа"...
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МОК отменил обязательный 3-х летний карантин для российских велогонщиков и борца, не спросив ОКР. Важное событие. Теперь международные федерации будут так же отменять возможные карантины, то есть ФФКР может наклеивать свои релизы себе на лоб.
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