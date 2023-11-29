Елизавета Туктамышева: «Тройной аксель в парах – неоправданный риск. Но если Косторная с Куницей прыгнут его – это будет фурор»

Елизавета Туктамышева считает, что в парном катании не нужен тройной аксель.

«У кого самый надежный тройной аксель из девушек? Назову себя. Не скажу, что у меня он идеальный. Я бы хотела научиться делать аксель с огромной скорости, но это было практически невозможно из-за привычной мне техники.

Иногда мне очень нравился аксель – она классно на него разбегалась через весь каток. Если он удавался – в наклончике, по технике – это смотрелось офигенно. У нее еще выезды красивые. Она в целом очень симпатично каталась и катается сейчас. Аксель у нее был самым захватывающим.

Прыгнуть параллельный триксель в парном катании им с Гошей будет очень сложно. Конечно, возможно, но у Алены прыжок и в одиночном в последнее время стал не совсем стабильным. В парах нужны прыжки, но важно сделать еще и парные элементы хорошего уровня и на хороший плюс. Так что насколько это оправдано тактически – большой вопрос.

Важнее делать акцент на парные элементы, а тройной аксель там не нужен. Эти же баллы можно получить за хорошо исполненный тройной лутц, что они и так делают. Аксель, мне кажется, – это неоправданный риск. Но, безусловно, было бы круто, если бы они прыгнули и вошли в историю как пара, которая сделала параллельный тройной аксель. Это был бы фурор», – написала Туктамышева.

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