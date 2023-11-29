Елизавета Туктамышева: «Тройной аксель в парах – неоправданный риск. Но если Косторная с Куницей прыгнут его – это будет фурор»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Елизавета Туктамышева считает, что в парном катании не нужен тройной аксель.

«У кого самый надежный тройной аксель из девушек? Назову себя. Не скажу, что у меня он идеальный. Я бы хотела научиться делать аксель с огромной скорости, но это было практически невозможно из-за привычной мне техники.

Иногда мне очень нравился аксель Алены Косторной – она классно на него разбегалась через весь каток. Если он удавался – в наклончике, по технике – это смотрелось офигенно. У нее еще выезды красивые. Она в целом очень симпатично каталась и катается сейчас. Аксель у нее был самым захватывающим.

Прыгнуть параллельный триксель в парном катании им с Гошей будет очень сложно. Конечно, возможно, но у Алены прыжок и в одиночном в последнее время стал не совсем стабильным. В парах нужны прыжки, но важно сделать еще и парные элементы хорошего уровня и на хороший плюс. Так что насколько это оправдано тактически – большой вопрос.

Важнее делать акцент на парные элементы, а тройной аксель там не нужен. Эти же баллы можно получить за хорошо исполненный тройной лутц, что они и так делают. Аксель, мне кажется, – это неоправданный риск. Но, безусловно, было бы круто, если бы они прыгнули и вошли в историю как пара, которая сделала параллельный тройной аксель. Это был бы фурор», – написала Туктамышева.

Как фигуристы учат суперпрыжки и кто эталон: Малинин, Чен или кто-то другой? Новый блог Лизы Туктамышевой

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16 комментариев
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Katerina Sunny
Был бы у Алёнки стабильный триксель, можно было бы из одиночного не уходить.
+26
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Anna Morgan
Если косторая может прыгать тройной Аксель , нафига ей в парах оставаться
+9
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Мария Буравцева
Ответ RusVector
Самый стабильный триксель был, конечно у Туктика в сезонах 21-23! Почему Щербакову с дупелем в короткой выше Туктамышевой ставили, большая загадка! Многие щербаботы писали про какие-то айнане, так и не пояснив что это и с чем едят! По мне, с трикселем человек должен за 80 получать, а не 74-78!
Потому что кроме трикселя всё остальное у Лизы было хуже. Это как раз то, о чем она говорит. Качественно исполненные другие элементы бьют триксель. Хоть в парном, хоть в одиночном.
+12
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+9
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RusVector
Самый стабильный триксель был, конечно у Туктика в сезонах 21-23! Почему Щербакову с дупелем в короткой выше Туктамышевой ставили, большая загадка! Многие щербаботы писали про какие-то айнане, так и не пояснив что это и с чем едят! По мне, с трикселем человек должен за 80 получать, а не 74-78!
+15
-10
+5
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Дружба11
Лиза поддерживает Аленку с Гошей Молодец!Как тебя Лизик не хватает на стартах,возвращайся скорей со своими трикселями!
+5
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Anneta28
Ответ Алеся Ткаченко
Сейчас триксель уже не гарант высоких мест,слишком много квадисток появилось
Особенно в этом сезоне.😁
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Лека-Лека
Ответ RusVector
Самый стабильный триксель был, конечно у Туктика в сезонах 21-23! Почему Щербакову с дупелем в короткой выше Туктамышевой ставили, большая загадка! Многие щербаботы писали про какие-то айнане, так и не пояснив что это и с чем едят! По мне, с трикселем человек должен за 80 получать, а не 74-78!
Это если у человека с трикселем все остальные элементы на уровнЕ и на уровнИ
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Екатерина К
Ответ RusVector
Самый стабильный триксель был, конечно у Туктика в сезонах 21-23! Почему Щербакову с дупелем в короткой выше Туктамышевой ставили, большая загадка! Многие щербаботы писали про какие-то айнане, так и не пояснив что это и с чем едят! По мне, с трикселем человек должен за 80 получать, а не 74-78!
Потому что высокие баллы даются не за один триксель, следуя вашей логике, всех бы громили в в разное время Вакаба Хигучи, Алиса Лью, Ринка Ватанабе и др. у Лизы был каскад 3-2 вместо 3-3 , также теряла баллы на вращениях, скорости и насыщенности программы . Зато в прошлом сезоне она получала сполна и за короткую, и за произвольную, обходя то Муравьеву, то Акатьеву. Конечно, очень не хватает Лизы и в принципе, и на фоне текущего кризиса с ультраси.
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As per
Ответ Мария Буравцева
Потому что кроме трикселя всё остальное у Лизы было хуже. Это как раз то, о чем она говорит. Качественно исполненные другие элементы бьют триксель. Хоть в парном, хоть в одиночном.
У Лизы и лутц отличный!
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Маргарита В Сафронова
Тогда Алнка может рвануть обратно в одиночное.
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Syndycate
Скорее сама Туктамышева запрыгает четверной тулуп, чем Косторная триксель)
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Екатерина К
Ответ Маргарита В Сафронова
Тогда Алнка может рвануть обратно в одиночное.
Гошу не бросит
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