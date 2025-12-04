Лука Берулава: «В прошлом сезоне мы были третьими в финале Гран-при, и это сильно нас мотивировало. Хотим занимать места выше»

Берулава: бронза на Гран-при прошлого сезона мотивировала нас, хотим быть выше.

Грузинский фигурист Лука Берулава , выступающий в паре с Анастасией Метелкиной, надеется улучшить позиции в финале Гран-при, который проходит в японской Нагое.

Берулава и Метелкина идут на 3-м месте после короткой программы.

«Программа отличная. Я волнуюсь, но партнерша придает мне больше уверенности, и мы надеемся лучше откатать произвольную.

Она (Метелкина) сегодня очень помогла мне, но завтра я тоже буду готов и сделаю все от меня зависящее. Нам предстоит много работы над произвольной программой.

На арене было много грузинских флагов, это удивляет. Когда мы выступаем в Японии, за нас болеют, здесь много флагов, мы чувствуем огромную поддержку. И это действительно помогает нам выступать как можно лучше.

В прошлом сезоне мы были третьими [в финале Гран-при], и это сильно нас мотивировало. Мы хотим совершенствоваться в каждом сезоне, получать более высокие баллы и занимать места выше», – сказал Берулава.