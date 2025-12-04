Илья Авербух: «Петросян абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Гуменник может сражаться за топ-3»
Авербух: Петросян по плечу стать олимпийской чемпионкой.
Хореограф Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на медали Олимпиады-2026 в Милане.
«Аделия и Петя представляют Россию. Сейчас наша задача только максимально поддерживать их стремление выходить с самыми сложными программами.
Каждый должен ставить перед собой максимальную задачу: Аделии абсолютно по плечу стать олимпийской чемпионкой, Петя может сражаться за топ-3. В мужском одиночном катании сумасшедшие фавориты. Если не ставить перед собой самые высокие задачи, тогда зачем все это?» – сказал Авербух.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
