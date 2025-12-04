Малинин сделал степ-аут на четверном акселе в короткой программе в Финале Гран-при.

Илья Малинин ошибся на четверном акселе в короткой программе в Финале Гран-при в Нагое.

Малинин сделал степ-аут на квадакселе, чисто прыгнул тройной аксель, сделал каскад четверной лутц-тройной тулуп с недокрутом на лутце.

Юма Кагияма чисто исполнил четверной тулуп-тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Шун Сато прыгнул четверной лутц, четверной тулуп-тройной тулуп и тройной аксель с помаркой.

У Даниэля Грассля – четверной лутц-тройной тулуп, четверной риттбергер с недокрутом и тройной аксель.

Адам Сяо Хим Фа упал с четверного лутца и ошибся на четверном тулупе, не сделав каскад, но прыгнул тройной аксель.

Михаил Шайдоров тоже упал с четверного лутца и остался без каскада, чисто исполнив тройной аксель.