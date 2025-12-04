Ирина Роднина: «Загитова и Медведева и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более»

Роднина ответила на вопрос о конкуренции между Загитовой и Медведевой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, существует ли конкуренция между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Конкуренция Загитовой и Медведевой после завершения карьеры? В спорте у них были одни амбиции, условия соревнований и требования, а сейчас – другие. Они и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более.

Не знаю, как можно соревноваться в шоу и копирует ли Загитова Медведеву, потому что я не видела шоу ни одной, ни другой. Меня эта часть фигурного катания вообще не интересует.

И мне не кажется, что Загитова копирует Медведеву, начав болеть за «Динамо». У «Динамо» красивый стадион. Считаю, один из лучших в Москве, хотя тут много хороших спортивных объектов. Сколько людей у нас болеют за московское «Динамо» – они что, друг друга копируют?

Это все больше медийная история. Мы что, все ходим на футбол как фанаты? Ты очень часто идешь на спортивное или концертно-эстрадное мероприятие не потому, что ты безумный фанат.

Я до такого момента не слежу за Медведевой и Загитовой. Они уже взрослые и самостоятельные девочки: зарабатывают, живут, занимаются творчеством и учебой. Чего вы их все как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется», – сказала Роднина.