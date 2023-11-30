Щербакова из танцев: «Видели много случаев, когда пары распадались из-за родителей. Каждый считал, что его ребенок – принц или принцесса, а партнер его недостоин»

Теги сборная России танцы на льду Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Фигурное катание

Анна Щербакова из танцев на льду назвала одну из причин распада дуэтов.

Щербакова выступает вместе с Егором Гончаровым. В этом сезоне они выиграли этап юниорского Гран-при России в Уфе и заняли второе место в Казани.

– В парах партнер обычно старше партнерши на два-три года, да и просто мальчики сильнее девочек. Потенциал разный, а на льду пара должна кататься на одной скорости, с одинаковой амплитудой и качеством исполнения элементов. Девочка, получается, больше напрягает свои силы?

Щербакова: У нас в паре каждый работает по максимуму своих возможностей. Но по факту, если нас расставить и попросить проехать круг, то Егор меня обгонит, потому что у него ноги сильнее, толчок мощнее.

Горчаров: По хореографии и эмоциям Аня всегда сделает лучше, чем я, а по технике или по накату – тут вообще не надо сравнивать, потому что девочки действительно слабее мальчиков. Если кто из партнеров этого не понимает, тогда происходит разлад в паре. Особенно если родители этого не понимают и вмешиваются.

Щербакова: Кстати, согласна с Егором. Мы уже вместе катались и видели много случаев, когда пары распадались из-за родителей, которые не смогли договориться, поскольку каждый считал, что его ребенок – принц или принцесса, а партнер его недостоин. Этого нельзя допускать. Свои проблемы надо решать самим.

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18 комментариев
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Возможно, это как раз случай Ангелопола. Мама у него... своеобразная, чувствуется.
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Влияние родителей в фигурном катании уже становится мемом, а отдельные становятся героями интернета. Но чрезмерная их активность и опека только вредит их детям и добавляет проблем ТШ.
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Ответ Инна1945
Не трогать маму. Мама для джентельмена-это святое. Каждый родитель хочет для своей деточки самого лучшего. Некоторые конечно "отмудохивают"....Зато у Валеры теперь есть всё самое лучшее. Даже Линичук из Штатов выписали. Называется,а Вам слабо?))
"Даже Линичук" неплохо было бы в команду кого-то искать, кто ментально находится в современном танцевальном контексте. А то она ещё 20 лет назад Аверу пыталась танец с саблями впендюрить, он еле отмотался, бедный😅 Что сейчас будет, не представляю даже🙈
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Ответ Сайтама
Анна Щербакова из танцев. Уточнение неэтично. Анна действующая спортсменка и такие разъяснения не требуются
Но если разъяснений не будет, то все сразу подумают, что речь об олимпийской чемпионке. Да, в этом фрагменте понятно, что речь о танцевальной паре, но в других ее интервью, это ни из чего не следует. Ну, можно, конечно, говоря об одиночнице также прибавлять - олимпийская чемпионка в одиночном катании.
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Спортсру, вы там упустили виральный момент, когда Анна из танцев сказала что ей не важно победить себя, но очень важно победить всех остальных! 😁
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"по технике или по накату – тут вообще не надо сравнивать, потому что девочки действительно слабее мальчиков."
Спорное утверждение, есть девочки - дадут фору мальчикам, но они и не в одной паре.
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Ответ Katerina Sunny
"по технике или по накату – тут вообще не надо сравнивать, потому что девочки действительно слабее мальчиков." Спорное утверждение, есть девочки - дадут фору мальчикам, но они и не в одной паре.
Они не про частные случаи
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Ответ steelhard
Они не про частные случаи
Это одна из причин распада пар, а не потому что мальчик всегда сильнее.
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Ответ thadius
ты прочитай статью, перед тем как отвечать.
Зачем мне ее читать? Мне все равно, что она там сказала. Я отвечал на конкретно Ваше замечание. Если Вы исказили ее слова, ну, я за это не отвечаю.
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Ответ Инна1945
Не трогать маму. Мама для джентельмена-это святое. Каждый родитель хочет для своей деточки самого лучшего. Некоторые конечно "отмудохивают"....Зато у Валеры теперь есть всё самое лучшее. Даже Линичук из Штатов выписали. Называется,а Вам слабо?))
"Даже Линичук" Звучит так, будто Лозонов) тоже мне, достижение, Линичук и выписывать не надо, она сама сюда рвалась.
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Ответ thadius
Спортсру, вы там упустили виральный момент, когда Анна из танцев сказала что ей не важно победить себя, но очень важно победить всех остальных! 😁
За победу над собой медали не дают, но без такой победы обычно и побед над другими не бывает.
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Щербакова из танцев. Как тонко 🤣
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