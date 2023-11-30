Щербакова из танцев: «Видели много случаев, когда пары распадались из-за родителей. Каждый считал, что его ребенок – принц или принцесса, а партнер его недостоин»

Анна Щербакова из танцев на льду назвала одну из причин распада дуэтов.

Щербакова выступает вместе с Егором Гончаровым. В этом сезоне они выиграли этап юниорского Гран-при России в Уфе и заняли второе место в Казани.

– В парах партнер обычно старше партнерши на два-три года, да и просто мальчики сильнее девочек. Потенциал разный, а на льду пара должна кататься на одной скорости, с одинаковой амплитудой и качеством исполнения элементов. Девочка, получается, больше напрягает свои силы?

Щербакова: У нас в паре каждый работает по максимуму своих возможностей. Но по факту, если нас расставить и попросить проехать круг, то Егор меня обгонит, потому что у него ноги сильнее, толчок мощнее.

Горчаров: По хореографии и эмоциям Аня всегда сделает лучше, чем я, а по технике или по накату – тут вообще не надо сравнивать, потому что девочки действительно слабее мальчиков. Если кто из партнеров этого не понимает, тогда происходит разлад в паре. Особенно если родители этого не понимают и вмешиваются.

Щербакова: Кстати, согласна с Егором. Мы уже вместе катались и видели много случаев, когда пары распадались из-за родителей, которые не смогли договориться, поскольку каждый считал, что его ребенок – принц или принцесса, а партнер его недостоин. Этого нельзя допускать. Свои проблемы надо решать самим.