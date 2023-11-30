Анна Щербакова из танцев на льду: «Танцы не легче, чем одиночное катание, хотя люди, которые далеки от них, редко об этом догадываются»

Теги Алексей Горшков сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Фигурное катание

Анна Щербакова из танцев на льду считает свой вид не легче одиночного катания.

Щербакова выступает в дуэте с Егором Гончаровым. В этом сезоне они выиграли этап юниорского Гран-при России в Уфе и заняли второе место в Казани.

– Анна, Егор, можете рассказать свою историю перехода в танцы?

Щербакова: Я каталась в одиночном катании, и там у меня особой одаренности к прыжкам не замечалось, поэтому, когда мне предложили перейти в танцорскую группу Ирины Жук и Александра Свинина, я согласилась. Там был свободный партнер, который выбирал между тремя девочками. Какое-то время мы так и катались с ним по очереди, но потом выбрали меня.

– То есть если бы не проблемы с прыжками, то в танцы ты никогда бы не перешла?

Щербакова: Да нет. Танцы – это прекрасный вид спорта. Танцы не легче, чем одиночное катание, хотя люди, которые далеки от танцев, редко об этом догадываются.

Гончаров: У меня было то же самое: неуспешен в одиночном, а в «Одинцово», где я катался, была танцевальная группа Алексея Горшкова, и я решил попробовать себя в танцах. Меня взяли, но я еще полгода или даже больше катался и в танцах, и в одиночном катании одновременно.

– Когда вы из одиночного катания перешли в танцы на льду, какие у вас были первые впечатления?

Щербакова: Это оказалось тяжелее, чем я ожидала. Я даже не предполагала, что будет так тяжело. Двое людей танцуют – вроде бы что здесь сложного? На самом деле, когда начинаешь в танцах, все кардинально меняется, нужно понимать не только свое тело, но и тело партнера, иначе у вас ничего не получится.

Гончаров: Да, меня танцы тоже удивили в этом плане. А потом еще удивило, что нигде в фигурном катании нет «очереди», а в танцах есть. Если в одиночном и парном катании ты можешь выиграть за счет крутых элементов, то у нас в танцах так не получится. Надо ждать, ждать и ждать, когда твое мастерство подрастет.

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27 комментариев
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Блин, ну так нелепо звучит, Щербакова из танцев на льду. Реально бы лучше по отчеству отличали
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Мне нравятся танцы, но непонимание судейства очень портит впечатление от этого вида спорта, тем более когда ты не то что бы подозреваешь, а уже почти уверен в мухлеже со стороны судей тут совсем пропадает желание что либо смотреть, а уж история с очередями и штабами это совсем за гранью.
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Процитирую ТАТ еще раз.
Не можешь в одиночке - иди в пары.
Не можешь в парах - иди в танцы.
Не можешь в танцах - тренируй.
Не можешь тренить - руководи.
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бедные дети, уже встали в очередь. А если без шуток то я замечаю что прорывы и в танцах тоже возможны, нужен уровень выше среднего и тогда иты попадешь из обычной очереди в очередь из випов, а она двигается быстрее)
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Одиночка судится на 50% субъективно, а танцы на все 80%, поэтому и очередь наверно.
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Ответ Мороженко
Блин, ну так нелепо звучит, Щербакова из танцев на льду. Реально бы лучше по отчеству отличали
А лучше бы просто писали "Анна Щербакова" без дурацких уточнений. Девушка не виновата, что она чья-то тезка
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Ответ RusVector
Но одиночники, все же больше получают, даже призовыми! А о контрактах и говорить нечего ... Да и фанатской базы в разы больше у одиночников!
Очень спорный тезис. Думается, Чок и Бейтс в США получают и контрактов и призовых ощутимо больше, чем Марайя Белл. И фанатов у них тоже больше по всему миру. Дело не в виде. Дело в том, насколько ты высоко в мировой табели о рангах. Олимпийские чемпионы в любом виде будут иметь заоблачные контракты, а середняки, к коим относится почти 100 процентов российских танцевальных пар и иметь будут очень средние контракты, и в шоу участвовать в массовке, как Загорски и Гурейро.
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Ответ Raphanus
А лучше бы просто писали "Анна Щербакова" без дурацких уточнений. Девушка не виновата, что она чья-то тезка
Тогда будет не понятно какая Анна
Здесь про другу Аню чаще пишут.
Нормальное уточнение
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Ответ KMR
Процитирую ТАТ еще раз. Не можешь в одиночке - иди в пары. Не можешь в парах - иди в танцы. Не можешь в танцах - тренируй. Не можешь тренить - руководи.
Это Мишин :) "Не получается кататься одному – иди в пару; не получается в паре – иди в танцы; не выходит в танцах – иди тренировать; не получается тренировать – иди судить; не смог судить – иди руководить" - вот так там было.
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Откуда Щербаковой об этом знать? Она что квады прыгала, чтобы сравнивать?
Кататься хорошо можно научить любого, если только этим и заниматься, может быть, не на 1 место на олимпийских играх, но уж на призовое место на ЧР точно (проверено), а квады единицы прыгают.
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Как поётся в одной давней песни 60-х годов, которую первой исполнила Мария Пахоменко : " Очень жаль, что на десять девчонок. По статистике девять ребят. " Но в танцах на льду ещё меньше ребят для девчонок... Очерёдность, очень раздражает самих фигуристов, их тренеров и любителей фигурного катания, но всё это процветает, как и выслуга лет, правильные ТШ и т.д., к сожалению.
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Танцы всегда были самым сложным видом. Начиная с того, что в старые времена танцоры на соревнованиях катали по три программы.
И таки да, очередь в танцах возникла не просто так - просто это такой вид, что в нём могут много лет доминировать самые великие на данный момент. И началась эта очередь как раз с великих Пахомовой-Горшкова, ибо пока они не ушли непобеждёнными, то за ними стояла очередь на первое место из когорты тоже великих Линичук-Карпоносов и Моисеева-Миненков, а потом Бестемьянова-Букин и даже Торвилл-Дин стояли в очереди.
А ещё танцы такой вид фигурного катания, в котором очень сложно перекатать тех, кто катался 40 лет назад.
К примеру, на женскую одиночку времён Катарины Витт сейчас просто невозможно смотреть, а танцоры тех лет до сих пор вызывают огромное восхищение.
Так что паре Щербакова-Гончаров предстоит пройти огромный путь стоя в очереди, и я желаю им пройти этот путь с достоинством и честью. Тем более, что Анна Михайловна Щербакова должна понимать, что среди молодых она стоит в очереди за Василисой Кагановской.
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Ответ Док Аксель
Как поётся в одной давней песни 60-х годов, которую первой исполнила Мария Пахоменко : " Очень жаль, что на десять девчонок. По статистике девять ребят. " Но в танцах на льду ещё меньше ребят для девчонок... Очерёдность, очень раздражает самих фигуристов, их тренеров и любителей фигурного катания, но всё это процветает, как и выслуга лет, правильные ТШ и т.д., к сожалению.
Очередь не сегодня придумана. А во времена Пахомовой-Горшкова. Ей, очереди, уже как 50 лет почти.
И это абсолютная нормальность в танцах.
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Щербакова из танцев настоящая девочка с логикой. В танцах не легче чем в одиночке, поэтому те кто не справляется с одиночкой, идет в танцы.

Зато красивая)
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Если не легче, то чего перешла, сама себе противоречит, "одаренности к прыжкам не наблюдалось", этим всё и сказано, одиночное катание - это настоящий спорт, а танцы и есть только танцы.
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В танцах ценник выше, только самые блатные из блатных могут пробиться на вершину.
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Я вообще не понимаю логику мыслей любителей ФК!!!

То вам не нравится то, что в танцах стоит огромная очередь, но при этом не нравится то, что в женской одиночке слишком часто меняются лидеры и у Тутберидзе конвейер.

Хотя какой там конвейер, если Щербакова три сезона забирала всё, что ей попадалось. и только "благодаря" всем отменам не стала самой великой фигуристкой 21 века.
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KMR, cудейство пропустили. :)
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Ответ Татьяна Попова
Тогда будет не понятно какая Анна Здесь про другу Аню чаще пишут. Нормальное уточнение
И что, что непонятно? Перейдут по ссылке и увидят
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Ответ Света Светличная
Не надо так писать я бы не зашла сюда, я хочу читать об ОЧ Анечке Щербаковой, а не о этой танцовщице на льду, писать о ней надо в паре с гончаровым, дуэт и фамилии, что вы вводите в заблуждение, пишите о ней всегда отдельно, нечего примазывается к ОЧ.
Ну не зашли бы и что? Идите к своей Анечке в блог и обчитайтесь
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Ответ cryukovavladislava
А если появится в одиночке Анна Щербакова её будут называть "не та Анна Щербакова"? Что за неуважение к спортсменке?
А как называть то?
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