Анна Щербакова из танцев на льду: «Танцы не легче, чем одиночное катание, хотя люди, которые далеки от них, редко об этом догадываются»
Анна Щербакова из танцев на льду считает свой вид не легче одиночного катания.
Щербакова выступает в дуэте с Егором Гончаровым. В этом сезоне они выиграли этап юниорского Гран-при России в Уфе и заняли второе место в Казани.
– Анна, Егор, можете рассказать свою историю перехода в танцы?
Щербакова: Я каталась в одиночном катании, и там у меня особой одаренности к прыжкам не замечалось, поэтому, когда мне предложили перейти в танцорскую группу Ирины Жук и Александра Свинина, я согласилась. Там был свободный партнер, который выбирал между тремя девочками. Какое-то время мы так и катались с ним по очереди, но потом выбрали меня.
– То есть если бы не проблемы с прыжками, то в танцы ты никогда бы не перешла?
Щербакова: Да нет. Танцы – это прекрасный вид спорта. Танцы не легче, чем одиночное катание, хотя люди, которые далеки от танцев, редко об этом догадываются.
Гончаров: У меня было то же самое: неуспешен в одиночном, а в «Одинцово», где я катался, была танцевальная группа Алексея Горшкова, и я решил попробовать себя в танцах. Меня взяли, но я еще полгода или даже больше катался и в танцах, и в одиночном катании одновременно.
– Когда вы из одиночного катания перешли в танцы на льду, какие у вас были первые впечатления?
Щербакова: Это оказалось тяжелее, чем я ожидала. Я даже не предполагала, что будет так тяжело. Двое людей танцуют – вроде бы что здесь сложного? На самом деле, когда начинаешь в танцах, все кардинально меняется, нужно понимать не только свое тело, но и тело партнера, иначе у вас ничего не получится.
Гончаров: Да, меня танцы тоже удивили в этом плане. А потом еще удивило, что нигде в фигурном катании нет «очереди», а в танцах есть. Если в одиночном и парном катании ты можешь выиграть за счет крутых элементов, то у нас в танцах так не получится. Надо ждать, ждать и ждать, когда твое мастерство подрастет.
Не можешь в одиночке - иди в пары.
Не можешь в парах - иди в танцы.
Не можешь в танцах - тренируй.
Не можешь тренить - руководи.
Здесь про другу Аню чаще пишут.
Нормальное уточнение
Кататься хорошо можно научить любого, если только этим и заниматься, может быть, не на 1 место на олимпийских играх, но уж на призовое место на ЧР точно (проверено), а квады единицы прыгают.
И таки да, очередь в танцах возникла не просто так - просто это такой вид, что в нём могут много лет доминировать самые великие на данный момент. И началась эта очередь как раз с великих Пахомовой-Горшкова, ибо пока они не ушли непобеждёнными, то за ними стояла очередь на первое место из когорты тоже великих Линичук-Карпоносов и Моисеева-Миненков, а потом Бестемьянова-Букин и даже Торвилл-Дин стояли в очереди.
А ещё танцы такой вид фигурного катания, в котором очень сложно перекатать тех, кто катался 40 лет назад.
К примеру, на женскую одиночку времён Катарины Витт сейчас просто невозможно смотреть, а танцоры тех лет до сих пор вызывают огромное восхищение.
Так что паре Щербакова-Гончаров предстоит пройти огромный путь стоя в очереди, и я желаю им пройти этот путь с достоинством и честью. Тем более, что Анна Михайловна Щербакова должна понимать, что среди молодых она стоит в очереди за Василисой Кагановской.
И это абсолютная нормальность в танцах.
Зато красивая)
То вам не нравится то, что в танцах стоит огромная очередь, но при этом не нравится то, что в женской одиночке слишком часто меняются лидеры и у Тутберидзе конвейер.
Хотя какой там конвейер, если Щербакова три сезона забирала всё, что ей попадалось. и только "благодаря" всем отменам не стала самой великой фигуристкой 21 века.