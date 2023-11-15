Егор Гончаров: «У нас интересные соревнования, но опыта конкуренции на международном уровне не хватает»

Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались об отсутствии международных стартов.

— Это ваш последний сезон по юниорам?

Щербакова: Скорее всего. Планируем как последний.

Гончаров: Единственное, что может заставить нас передумать, — изменения на международной арене.

— Если будет возможность выступить на юниорском чемпионате мира, это будет мотивацией не торопиться с переходом во взрослые?

Щербакова: Как минимум мы задумаемся над этим.

Гончаров: Может быть, вполне. Но именно чемпионат мира интересен, не этапы «Гран-при».

— Участие на ЮЧМ важно как статус для пары или это скорее желание закрыть некий гештальт?

Гончаров: Юниорский «мир» дает и статус, и звание, да и для себя опыт неоценимый. Мы выступаем только внутри России уже несколько сезонов, без международных стартов. И хотя у нас интересные соревнования, опыта конкуренции на международном уровне не хватает.

Щербакова: У нас с Егором, по сути, ни разу еще крупных международных турниров и не было...

Гончаров: Мы были первыми на первенстве России, а у нас не то что чемпионата мира, даже этапов Гран-при еще не было.

— Есть грусть или обида из-за этой ситуации?

Щербакова: Ни в коем случае! Мы понимаем, какая сейчас ситуация на международной арене. Безумно благодарны нашей федерации, что она ищет из нее выход, организовала всероссийские соревнования. Так что с огромным удовольствием выступаем внутри страны.

— Ваше поколение пострадало больше прочих?

Гончаров: Я бы так не сказал. До этого ребята столкнулись с пандемией, тоже никуда не ездили... Очень обидно было.

Щербакова: У нас в группе каталась пара, она отобралась в финал юношеской серии Гран-при, но в итоге не поехала. Коронавирус. Грустно, конечно, но верим в лучшее.