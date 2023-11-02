Алексей Урманов: «Не хочу комментировать слова Тутберидзе о Липницкой. С простыми характерами чемпионами не становятся»

Теги Алексей Урманов сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Алексей Урманов заявил, что не хочет комментировать слова Тутберидзе о Липницкой.

Ранее тренер Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сказала, что у олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой сложный характер. 

Липницкая ушла от Тутберидзе к Урманову в 2015 году. 

«Я вообще не хочу комментировать слова Тутберидзе! Юленька Липницкая прекрасная, но она уже давным-давно закончила с фигурным катанием. Сейчас работает у Жени Плющенко в школе.

Простые характеры, сложные характеры... С простыми характерами чемпионами не становятся», – сказал тренер.

Тутберидзе о переходах: «Мудаки писали Липницкой и Медведевой: меняй тренера, тренер тебя слил. Кто один из этих людей, наверное, нельзя произносить»

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10 комментариев

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Anna Stefan
И этот не хочет комментировать🤷‍♀️ А были, помнится, времена, когда делал это очень охотно. Как и Рудковские.
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anyen
Не о том его спросили;). Интересней было бы услышать комментарий про его интервью Вайцеховской с расписанным планом тренировок для Юли, которое появилось практически сразу после того, как Юля распрощалась с Тутберидзе.
+7
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Флер де Лис
Ответ Oleandra
.. и закончила она именно у Урманова.. со своим сложным характером.. просто возразить нечего и Урманову, и Рудковской, правду Этери говорила в этом вью.
А кто вообще и что выиграл у Урманова?
+4
0
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Oleandra
.. и закончила она именно у Урманова.. со своим сложным характером.. просто возразить нечего и Урманову, и Рудковской, правду Этери говорила в этом вью.
+7
-6
+1
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Флер де Лис
Откуда-то вылез, чего-то брякнул, сам не понял (его попросили) и заполз обратно, до следующего раза.
+4
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Anna
Зачем проводить опросы по поводу вырванных из контекста фраз, тем более людей, которые ненавидят Тутберидзе и не скрывают этого
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Oleandra
Ответ Anneta28
А Усачёва с Хромых, с простыми характерами, закончили у Тутберидзе, так ничего и не выиграв.
в это время выигрывали другие ученицы Тутберидзе, всем места на пьедестале не хватит.
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Лорелея
Ответ Anneta28
А Усачёва с Хромых, с простыми характерами, закончили у Тутберидзе, так ничего и не выиграв.
Хромых закончила????
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Anneta28
Ответ Лорелея
Хромых закончила????
Конечно, вы не видели ее прокаты? Тутза не станет с ней дальше позориться.
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