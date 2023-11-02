Алексей Урманов: «Не хочу комментировать слова Тутберидзе о Липницкой. С простыми характерами чемпионами не становятся»
Алексей Урманов заявил, что не хочет комментировать слова Тутберидзе о Липницкой.
Ранее тренер Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сказала, что у олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой сложный характер.
Липницкая ушла от Тутберидзе к Урманову в 2015 году.
«Я вообще не хочу комментировать слова Тутберидзе! Юленька Липницкая прекрасная, но она уже давным-давно закончила с фигурным катанием. Сейчас работает у Жени Плющенко в школе.
Простые характеры, сложные характеры... С простыми характерами чемпионами не становятся», – сказал тренер.
Тутберидзе о переходах: «Мудаки писали Липницкой и Медведевой: меняй тренера, тренер тебя слил. Кто один из этих людей, наверное, нельзя произносить»
Трусова кидала в Тутберидзе коньки, Медведева отказалась жить в одном номере – изнанка отношений Этери с ученицами
10 комментариев