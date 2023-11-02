Алексей Урманов: «Не хочу комментировать слова Тутберидзе о Липницкой. С простыми характерами чемпионами не становятся»

Алексей Урманов заявил, что не хочет комментировать слова Тутберидзе о Липницкой.

Ранее тренер в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сказала, что у олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой сложный характер.

Липницкая ушла от Тутберидзе к в 2015 году.

«Я вообще не хочу комментировать слова Тутберидзе! Юленька Липницкая прекрасная, но она уже давным-давно закончила с фигурным катанием. Сейчас работает у Жени Плющенко в школе.

Простые характеры, сложные характеры... С простыми характерами чемпионами не становятся», – сказал тренер.

Тутберидзе о переходах: «Мудаки писали Липницкой и Медведевой: меняй тренера, тренер тебя слил. Кто один из этих людей, наверное, нельзя произносить»

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