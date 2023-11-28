Максим Траньков: «Если сравнивать наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся»
Максим Траньков сравнил уровень российских фигуристов до и после отстранения.
Сейчас россияне не допускаются к стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее.
Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся. Даже в мужском одиночном буквально в этом сезоне появились новые молодые ребята. Сейчас проходит смена поколений в танцах тоже. Что касается пар и женщин, то они остались на самом высоком уровне в мире.
Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые. Насколько долго это так сможет существовать, пока сложно предугадать, но пока существуем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков.
Пары у нас и так были сильные, всегда. ЖО просто в крутом пике, а танцы...обнять и плакать, когда хэдлайнеры сезона- СБ, с пузиком партнера и послеродовой формой Степановой.
Конечно, раньше все только и делали, что зарабатывали призовые на международных соревах. А на этапах КР призовых вообще не было.
Сейчас топы все облизаны, спортсмены из регионов тоже (в кои-то веки) не в накладе, но все мало. Хотим, чтобы нас за границу еще возили. Только в форме раз два и обчелся из желающих туда ехать.
Зато все активно "подтянулись" к гос кормушке, особенно в шоу, a про спорт забыли.
МО слегка подтянулась, но это в основном результат появления пары более-менее стабильных одиночников. А так у нас как были сплошь косячники, так и остались.
ЖО слегка спала, но это эффект высокой базы, так как ушли два лидера, которые и задрали так высоко эту базу, а Валиева толком не тренируется из-за всего, что ее окружает с ОИ. Посмотрим, что будет на ЧР, но я думаю, что все три места по-прежнему заняли бы весь пьедестал ЧМ при удачных прокатах.
Пары на подъеме, есть и старые лидеры и очень хорошо подтянулась молодежь.
В танцах развал, но тут отстранение ни при чем, у нас и до этого были лишь СК и СБ, и после ОИ распались все бесперспективные и теперь молодежь пересобирается во что-то интересное, но еще пахать и пахать до топового уровня.
Простите, а в чём выражается это "сильнее" ? Небось, оценки фигуристам за выступление выше ставят.
Женская - снизилась, но здесь проблема высокой базы. Какие места занимали наши девочки перед отстранением? Да там вообще не было никакой конкуренции, можно было десять девочек выводить на ЧМ и занимать чуть ли не 10 первых мест.
С такой базы тяжело не снизиться. Но уровень всё равно высочайший.
В Женской одиночки разумеется спад, но... этот спад с уровня другой вселенной... Кто то думал, что у нас десятилетиями ТАКОЙ уровень будет держаться? Уровень ТЩК и Камилы в лучшие их годы, это возможно вообще единичный случай в истории ФК...
Всё нормально, сейчас находимся на уровне верхних слоёв атмосферы... И то, только потому что всех травмы замучили...
У юниорок вообще всё отлично, девчонки стараются прыгают, попыток ультра-си очень много...
Ну а 17-летнее зреложенское... Здесь вы никогда не увидите запредельного уровня... Местами, редко, но ПОСТОЯННО никогда...
Квадов нет. И я не уверена, что на ГС они были бы на пьедестале. А до этого там были наши девочки. Не подскажете из какого штаба?
Причем индивидуальное разрешение не дается, как от ФФКР. Соревнования ИСУ являются приоритетом.
Наши то готовы были бросить все шоу на период Гран При ИСУ, заведомо зная, что не все будут на подиумах и с призовыми?
Или только языками чешем и лицемерим, как нам плохо? А то почти все Мишинские, Соколовские, Рукавицинские и Плющенковские спортсмены-сборники в никакущей форме, но все в шоу в период Гран При России.
Удивительно, но МО воспряло, и очень радует.
А парное плюс-минус остаётся на прежнем высоком уровне.
Да и зачем сейчас сравнивать, понятно, что нужно поддерживать наше ФК с надеждой на будущее, но восторгаться пока нечему.
А остальные только говорят.
ТШТ один. Других штабов море. Но судят об уровне ЖО только по ТШТ.
МО - уровень подтянулся.
ЖО - фигуристки ТШТ в норме, кое-кто в травмах, от остальных прогресса особо не видно
ПАРНИКИ - в порядке и молодежь приличная, пока не более
ТАНЦЫ - в полном провале. Есть Букины и есть все остальные. Рядом с Букиными никто и близко не стоит