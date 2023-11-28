Максим Траньков: «Если сравнивать наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся»

Теги Максим Траньков сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Максим Траньков сравнил уровень российских фигуристов до и после отстранения.

Сейчас россияне не допускаются к стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее.

Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся. Даже в мужском одиночном буквально в этом сезоне появились новые молодые ребята. Сейчас проходит смена поколений в танцах тоже. Что касается пар и женщин, то они остались на самом высоком уровне в мире.

Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые. Насколько долго это так сможет существовать, пока сложно предугадать, но пока существуем», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков.

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47 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Бред. Подтянулся уровень МО, на этом все.
Пары у нас и так были сильные, всегда. ЖО просто в крутом пике, а танцы...обнять и плакать, когда хэдлайнеры сезона- СБ, с пузиком партнера и послеродовой формой Степановой.
+29
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Latika S
Особенно в женском одиночном. Если только подтянулся до уровня международных спортсменов, тогда да)
+17
-5
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Блинчик
Валиева подтянулась. К японкам и европейкам - как и они, падает с тройных.
+20
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Alla Belova
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бред. Подтянулся уровень МО, на этом все. Пары у нас и так были сильные, всегда. ЖО просто в крутом пике, а танцы...обнять и плакать, когда хэдлайнеры сезона- СБ, с пузиком партнера и послеродовой формой Степановой.
Пары очень подтянулись,с советских времён не было такого количества очень сильных по уровню пар. МО - да, у девочек явная смена поколений и отсутствие перенапряжения без международных стартов, а танцы мб и выправятся малость,когда закончится чехарда и мб появится свежая тренерская кровь))
+11
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Lennuci
"Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые."

Конечно, раньше все только и делали, что зарабатывали призовые на международных соревах. А на этапах КР призовых вообще не было.
Сейчас топы все облизаны, спортсмены из регионов тоже (в кои-то веки) не в накладе, но все мало. Хотим, чтобы нас за границу еще возили. Только в форме раз два и обчелся из желающих туда ехать.
Зато все активно "подтянулись" к гос кормушке, особенно в шоу, a про спорт забыли.
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Delirium
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бред. Подтянулся уровень МО, на этом все. Пары у нас и так были сильные, всегда. ЖО просто в крутом пике, а танцы...обнять и плакать, когда хэдлайнеры сезона- СБ, с пузиком партнера и послеродовой формой Степановой.
>Бред. Подтянулся уровень МО, на этом все.

МО слегка подтянулась, но это в основном результат появления пары более-менее стабильных одиночников. А так у нас как были сплошь косячники, так и остались.

ЖО слегка спала, но это эффект высокой базы, так как ушли два лидера, которые и задрали так высоко эту базу, а Валиева толком не тренируется из-за всего, что ее окружает с ОИ. Посмотрим, что будет на ЧР, но я думаю, что все три места по-прежнему заняли бы весь пьедестал ЧМ при удачных прокатах.

Пары на подъеме, есть и старые лидеры и очень хорошо подтянулась молодежь.

В танцах развал, но тут отстранение ни при чем, у нас и до этого были лишь СК и СБ, и после ОИ распались все бесперспективные и теперь молодежь пересобирается во что-то интересное, но еще пахать и пахать до топового уровня.
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Kristine Kristine
Ответ Fellina
Кто и куда подтянулся?!
Устроители шоу подтянулись к гос.кормушке и потянули за собой спортсменов.
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Black&White
Ответ Lennuci
"Этого, конечно, не хватает, но остается только ждать. Все хотят выходить, побеждать и зарабатывать призовые." Конечно, раньше все только и делали, что зарабатывали призовые на международных соревах. А на этапах КР призовых вообще не было. Сейчас топы все облизаны, спортсмены из регионов тоже (в кои-то веки) не в накладе, но все мало. Хотим, чтобы нас за границу еще возили. Только в форме раз два и обчелся из желающих туда ехать. Зато все активно "подтянулись" к гос кормушке, особенно в шоу, a про спорт забыли.
Кстати, да. Наконец-то спортсменам из регионов уделяется хоть немного внимания, да еще и по телеку их показывают. Раньше такой привелегии удостаивались единицы.
+4
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Дмитрий Рабко
Если брать парное катание или женское одиночное и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене, наши спортсмены, конечно, на голову сильнее.

Простите, а в чём выражается это "сильнее" ? Небось, оценки фигуристам за выступление выше ставят.
+7
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Anji Less
Да, особенно в ЖО, конечно
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alexnew
Ответ EmperorNazer
Траньков сильно приукрашивает. Есть дисциплины, в которых действительно виден прогресс - мужчины и пары. В отношении последних, кстати, справедлива риторика «на голову сильнее» по сравнению с международной ареной, а скорее, на две головы. Но уж точно не в отношении женского одиночного, которое Траньков по привычке приписал к парам, хотя на самом деле оно у нас находится в глубоком кризисе. В мире, конечно, ЖО тоже не то чтобы цветет и пахнет, но все же, Сакамото и Хендрикс на своих первых этапах не выглядели слабее никого из победительниц наших Гран-при, если привести судейство к общему знаменателю. Были, конечно, на межре и совсем слабые этапы, но в общем и целом, сравнивая две серии, вырисовывается примерный паритет. Представить себе такое еще два года назад было невозможно. Ну а про состояние наших танцев и говорить не хочется.
Ну, конечно, Петросян намного сильнее и Хендрикс и Сакамото... Так что Вы тут загнули, но в целом да, женское одиночное сдает позиции, пока еще этапы российского Гран-при все равно интереснее и сильнее, чем этапы мирового Гран-при, но уже не сильно отличаются.
+6
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Alex1104
Мужская одиночка выросла сильно.
Женская - снизилась, но здесь проблема высокой базы. Какие места занимали наши девочки перед отстранением? Да там вообще не было никакой конкуренции, можно было десять девочек выводить на ЧМ и занимать чуть ли не 10 первых мест.
С такой базы тяжело не снизиться. Но уровень всё равно высочайший.
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KMR
Как раз в МО пошли вверх,ЖО вниз. Пары на месте,а танцы вообще стали неинтересные
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alexnew
Ответ IrinaKin
так вы на других и не смотрите, только ТШТ. Очень хорошо выглядят в этом сезоне Анна Фролова, Ксения Синицына.
Ну, что значит очень хорошо выглядят? Обе выглядят примерно также, как и в том сезоне, ну, вот Синицына что очень хорошо выглядела в короткой программе недавно? Фролова, что и раньше что ли так не каталась +/-, бывало и получше каталось. Никакого прогресса у них нет явного, то, что о них вообще мы вспоминаем, так это потому, что лидеры ушли, вообще ушли, либо сдали сильно и вот на безрыбье уже и Фролова с Синицыной, кажется, и не так плохи, но реально точно также они и катали сезоном ранее.
+4
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DOLj
Спорят, спорят тут...

В Женской одиночки разумеется спад, но... этот спад с уровня другой вселенной... Кто то думал, что у нас десятилетиями ТАКОЙ уровень будет держаться? Уровень ТЩК и Камилы в лучшие их годы, это возможно вообще единичный случай в истории ФК...

Всё нормально, сейчас находимся на уровне верхних слоёв атмосферы... И то, только потому что всех травмы замучили...

У юниорок вообще всё отлично, девчонки стараются прыгают, попыток ультра-си очень много...

Ну а 17-летнее зреложенское... Здесь вы никогда не увидите запредельного уровня... Местами, редко, но ПОСТОЯННО никогда...
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Fellina
Кто и куда подтянулся?!
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Лека-Лека
Ответ IrinaKin
так вы на других и не смотрите, только ТШТ. Очень хорошо выглядят в этом сезоне Анна Фролова, Ксения Синицына.
Синицины и Фролова в свое время обещали квады. Обе говорили, что над ними упорно работают.
Квадов нет. И я не уверена, что на ГС они были бы на пьедестале. А до этого там были наши девочки. Не подскажете из какого штаба?
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IrinaKin
Ответ Лека-Лека
Куда Транькова несет? МО - уровень подтянулся. ЖО - фигуристки ТШТ в норме, кое-кто в травмах, от остальных прогресса особо не видно ПАРНИКИ - в порядке и молодежь приличная, пока не более ТАНЦЫ - в полном провале. Есть Букины и есть все остальные. Рядом с Букиными никто и близко не стоит
так вы на других и не смотрите, только ТШТ. Очень хорошо выглядят в этом сезоне Анна Фролова, Ксения Синицына.
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IrinaKin
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Бред. Подтянулся уровень МО, на этом все. Пары у нас и так были сильные, всегда. ЖО просто в крутом пике, а танцы...обнять и плакать, когда хэдлайнеры сезона- СБ, с пузиком партнера и послеродовой формой Степановой.
так они назначенные хедлайнеры вот и все, честно бы ставили оценки было бы интереснее
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alexnew
Ответ IrinaKin
Хорошо выглядят посравнению с прошлым сезоном, обе прибавили в стабильности и качестве катания. Ксения в Самаре откатала чисто и КП и ПП, я смотрела вживую. Остальные сдали, согласна.
Нет, абсолютно. Если и есть прибавка у Фроловой, то минимальная, Синицына вообще не прибавила ни в чем.
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Lennuci
Почитала еще раз правила ИСУ насчет сорев и шоу. Спортсмен не имеет права выступать на каких-либо других соревнованиях, шоу, т д со дня до 1 гран при этапа до последнего дня после гран при этапа, если заявлен (сеянный) на гран при. Тоже самое относится к другим соревнованиям и шоу на их период (ЧМ 3 дня до и после). Если спортсмен попадает в приглашенные (сеянные) на этапы Гран При ИСУ, нo решает не участвовать по причинам, кроме уважительных (мед, т д), то он не имеет права выступать и на других соревнованиях ИСУ, шоу т д на весь период Гран При и финала.
Причем индивидуальное разрешение не дается, как от ФФКР. Соревнования ИСУ являются приоритетом.

Наши то готовы были бросить все шоу на период Гран При ИСУ, заведомо зная, что не все будут на подиумах и с призовыми?
Или только языками чешем и лицемерим, как нам плохо? А то почти все Мишинские, Соколовские, Рукавицинские и Плющенковские спортсмены-сборники в никакущей форме, но все в шоу в период Гран При России.
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alexnew
Ответ Black&White
Кстати, да. Наконец-то спортсменам из регионов уделяется хоть немного внимания, да еще и по телеку их показывают. Раньше такой привелегии удостаивались единицы.
Уделять внимание должны не по принципу квот, а по принципу профессионализма. Если у нас в Урюпинске своя Валиева, своя Щербакова или Петросян, а ее не показывают, то это одна история, а если не показывают фигуристок, которые в произвольную чемпионата Европы не отберутся, так может, и не надо их показывать, а? В общем на лицо деградация.
+2
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Olga.t
В ЖО и танцах точно спад, возможно по разным причинам.
Удивительно, но МО воспряло, и очень радует.
А парное плюс-минус остаётся на прежнем высоком уровне.
Да и зачем сейчас сравнивать, понятно, что нужно поддерживать наше ФК с надеждой на будущее, но восторгаться пока нечему.
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Александр
Ответ alexnew
Ну, конечно, Петросян намного сильнее и Хендрикс и Сакамото... Так что Вы тут загнули, но в целом да, женское одиночное сдает позиции, пока еще этапы российского Гран-при все равно интереснее и сильнее, чем этапы мирового Гран-при, но уже не сильно отличаются.
у Петросян юниорское катание... то, что ей нарисовали компонентность тут - не делает её сильнее... не скажу, что она слабее Хендрикс и Сакамото, но её вполне под них могут задвинуть... 9ки в компах она и при чистом прокате на международке не получит, в данный момент...
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Lennuci
Ответ Katt Lady
Он смотрел соревнования?
У экрана в комментаторской в Москве, и в Мегаспорте на последнем этапе физически точно присутствовал, раз комментировал.
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Асель Кабышева
Ответ Док Аксель
Думать можно что угодно, но когда смотришь, о подтянутости можно говорить, если втянуть живот... Пока только МО прогрессируют и радуют своими выступлениями на этапах ГП.
Парники лучше
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Olga Gavrilenko
можно провести шоу в стиле олимпиад прошлых лет, "Нагано 1998" года и взять оттуда все яркие образы и улучшить
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alexnew
Вавлиева и раньше падала с лутца.
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EmperorNazer
Траньков сильно приукрашивает. Есть дисциплины, в которых действительно виден прогресс - мужчины и пары. В отношении последних, кстати, справедлива риторика «на голову сильнее» по сравнению с международной ареной, а скорее, на две головы. Но уж точно не в отношении женского одиночного, которое Траньков по привычке приписал к парам, хотя на самом деле оно у нас находится в глубоком кризисе. В мире, конечно, ЖО тоже не то чтобы цветет и пахнет, но все же, Сакамото и Хендрикс на своих первых этапах не выглядели слабее никого из победительниц наших Гран-при, если привести судейство к общему знаменателю. Были, конечно, на межре и совсем слабые этапы, но в общем и целом, сравнивая две серии, вырисовывается примерный паритет. Представить себе такое еще два года назад было невозможно. Ну а про состояние наших танцев и говорить не хочется.
+5
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Tzaichiha
Мне тоже кажется, что уровень как минимум не понизился. И стимулы материальные имеют значение, и у тех спортсменов, кто не попадал на международку, появилась большая мотивация, что всех сильнейших тоже заставляет не расслабляться.
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Биатлонная зима
Максу виднее
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IrinaKin
Ответ alexnew
Ну, что значит очень хорошо выглядят? Обе выглядят примерно также, как и в том сезоне, ну, вот Синицына что очень хорошо выглядела в короткой программе недавно? Фролова, что и раньше что ли так не каталась +/-, бывало и получше каталось. Никакого прогресса у них нет явного, то, что о них вообще мы вспоминаем, так это потому, что лидеры ушли, вообще ушли, либо сдали сильно и вот на безрыбье уже и Фролова с Синицыной, кажется, и не так плохи, но реально точно также они и катали сезоном ранее.
Хорошо выглядят посравнению с прошлым сезоном, обе прибавили в стабильности и качестве катания. Ксения в Самаре откатала чисто и КП и ПП, я смотрела вживую. Остальные сдали, согласна.
+1
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Лека-Лека
Ответ IrinaKin
Синицына и сейчас говорит что работает над квадами. Так это же говорит и Валиева. В ТШТ сейчас в хорошем состолянии Петросян и Садкова, я и не спорю.
В ТШТ еще и армия юниоров и новисов.
А остальные только говорят.
ТШТ один. Других штабов море. Но судят об уровне ЖО только по ТШТ.
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ARTIX87
на завод бездельников
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Александр
ну, с этими рисованными результатами - да, можно подумать, что на голову выше, а в реальности - +- такие же...
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EmperorNazer
Ответ alexnew
Ну, конечно, Петросян намного сильнее и Хендрикс и Сакамото... Так что Вы тут загнули, но в целом да, женское одиночное сдает позиции, пока еще этапы российского Гран-при все равно интереснее и сильнее, чем этапы мирового Гран-при, но уже не сильно отличаются.
Петросян, конечно, в целом сильнее, но я в данном случае сравниваю конкретные их выступления на этапах. Лучший результат Петросян - 236, Сакамото - 226, Хендрикс - 221. Вот только Аделии поставили 35.37 компов в КП, где она без каскада осталась, и 73.16 в ПП с падением. Выступай она на одном этапе с ними, ей бы срезали около 4 баллов в компонентах в КП и баллов 10 в ПП, особенно учитывая, что имени у нее никакого на международке нет. Вот и получается, что она уже проигрывает Сакамото, да и Хендрикс, скорее всего, тоже, потому что техника там тоже пониже была бы.
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Лека-Лека
Куда Транькова несет?

МО - уровень подтянулся.

ЖО - фигуристки ТШТ в норме, кое-кто в травмах, от остальных прогресса особо не видно

ПАРНИКИ - в порядке и молодежь приличная, пока не более

ТАНЦЫ - в полном провале. Есть Букины и есть все остальные. Рядом с Букиными никто и близко не стоит
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