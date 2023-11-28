Иван Букин: «Мы со Степановой возвращались не для того, чтобы прийти в шоу. Мы обожаем свой вид спорта, будем бороться за свою цель»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Иван Букин заявил, что намерен еще долго выступать на соревнованиях.

Букин выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В этом году дуэт перешел в группу Александра Жулина. 

– «Да они не доедут до чемпионата России, этот переход ради шоу...»

– Вы тоже слышали такие слухи? Честно, я прямо от всей души хочу сказать... Не буду спорить или кого-то оскорблять, просто скажу от себя: не надо так говорить, потому что никто не знает, что будет и как будет.

Мы возвращались не для того, чтобы потом прийти в шоу. Мы вернулись, потому что мы обожаем свой вид спорта, мы фанаты, мы точно знаем, куда мы идем.

И раз и навсегда я хочу для всех сказать, что мы не пришли сюда на год или на два. Мы будем бороться за свою цель, и я уверен, что мы ее добьемся, – сказал фигурист.

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17 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Гспд, как же радостно слышать хоть один такой посыл. Уже "вот где" сидят эти д^бильные шоу.
+23
-5
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Lennuci
Ванечка свое место в очереди никому не отдаст. Где-то уронила булку с шоколадом Худайбердиева.
+21
-3
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Katerina Sunny
А что за цель-то в нынешних реалиях? Стать ЧР теперь уже с Жулиным? Потому что когда-то кому-то нужно будет ехать за квотами, но большие сомнения, что их привезёт 30-летний Букин.
+18
-5
+13
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КВАД
Танцоров давно не смотрю. Это просто очередь к медалям.
+11
-2
+9
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FS.Nika1
Ответ Katerina Sunny
А что за цель-то в нынешних реалиях? Стать ЧР теперь уже с Жулиным? Потому что когда-то кому-то нужно будет ехать за квотами, но большие сомнения, что их привезёт 30-летний Букин.
Ну почему ж Вас так удивляет это. Да, даже если хотят стать многократными ЧР, что в этом такого ? Я бы тоже хотела видеть одну фигуристку долго в спорте (хоть все и говорили, что она завоевала уже многое в ФК). Можно увеличить количество наград. Но все зависит от самого спортсмена и его желания. И я принимаю ее решение. У каждого человека свои цели , у кого-то завоевать определенный титул , а у кого-то стать многократным чемпионом. Не вижу в этом ничего плохого, если ,конечно, не помогать грибами, а своим трудом добиваться этого.
+13
-4
+9
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Mion
Ответ tanya_1111
Даже если нас допустят на ОИ 26, там уже выстроилась своя очередь и вряд ли кому-то из наших дадут медаль даже если они откатают лучше остальных (что сомнительно), на ОИ-30 Букины уже вряд ли поедут. Цель Иван не озвучил, но не думаю что это ОИ.
Ну ему будет в 30ом году 36. Вполне нормальный возраст для золотой медали ОИ в танцах. Те же ГФ сейчас демонстрируют, что после 35 жизнь в танцах не заканчивается.
Единственное, мне не верится, что они смогут дойти до этой цели с Жулиным. Им нужен тренер, который будет готов жпу рвать ради ярких постановок, раскрывать их каждый раз с новой стороны.
Ну и нужно ооооочень много терпения. Не невозможно, но сложно. Не знаю, сдюжат ли. Но цель достойная
+6
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татьяна макарова
Ну чемпионат России допустим они выиграют, а дальше что, куда ехать выступать, золотое кольцо росии прекрасно конечно, но дальше него пока никто из наших не попадает.
+5
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Док Аксель
Вернулись, не приостановились и на том спасибо. А дальше видно будет, что может и не зря...
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БезызбежноНаКрасный
Цель-то какая?
+3
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Katerina Sunny
Ответ FS.Nika1
Ну почему ж Вас так удивляет это. Да, даже если хотят стать многократными ЧР, что в этом такого ? Я бы тоже хотела видеть одну фигуристку долго в спорте (хоть все и говорили, что она завоевала уже многое в ФК). Можно увеличить количество наград. Но все зависит от самого спортсмена и его желания. И я принимаю ее решение. У каждого человека свои цели , у кого-то завоевать определенный титул , а у кого-то стать многократным чемпионом. Не вижу в этом ничего плохого, если ,конечно, не помогать грибами, а своим трудом добиваться этого.
Чтобы стать ЧР необязательно было уходить от прошлых тренеров. Нового у Жулина они тоже ничего не показывают. Жулин и ПТ оставил, а не новый поставил. А вот в шоу у Навки, действительно, катаются.
+7
-4
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tanya_1111
Даже если нас допустят на ОИ 26, там уже выстроилась своя очередь и вряд ли кому-то из наших дадут медаль даже если они откатают лучше остальных (что сомнительно), на ОИ-30 Букины уже вряд ли поедут. Цель Иван не озвучил, но не думаю что это ОИ.
+5
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Viks
Что за цель?
+4
-3
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Девушка Безимени
переметнулись - так точнее
таиладна
свою минуту славы получите
+2
-1
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Katerina Sunny
А что за цель-то в нынешних реалиях? Стать ЧР теперь уже с Жулиным? Потому что когда-то кому-то нужно будет ехать за квотами, но большие сомнения, что их привезёт 30-летний Букин.
привезёт 30-летний Букин
____________
пропустили слово "раздобревший"))
+2
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Kareglazaya
Вполне верю, что ребята хотят кататься, но не очень верю, что они "доживут" до ОИ.
Одно дело - быть звездой на ЧР, где всё равно победишь, даже если у тебя дурацкая программа, если ты упал и т. д., и совсем другое - международные старты с иностранными судьями. Плюс еще и добавится высокая конкуренция, "особое" отношение к спортсменам из страны, которая еще вчера была под баном - вряд ли кто-то будет рад возвращению.
Есть вероятность, что у ребят не получится того фееричного возвращения, о котором они мечтают.
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