Иван Букин: «Мы со Степановой возвращались не для того, чтобы прийти в шоу. Мы обожаем свой вид спорта, будем бороться за свою цель»
Иван Букин заявил, что намерен еще долго выступать на соревнованиях.
Букин выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. В этом году дуэт перешел в группу Александра Жулина.
– «Да они не доедут до чемпионата России, этот переход ради шоу...»
– Вы тоже слышали такие слухи? Честно, я прямо от всей души хочу сказать... Не буду спорить или кого-то оскорблять, просто скажу от себя: не надо так говорить, потому что никто не знает, что будет и как будет.
Мы возвращались не для того, чтобы потом прийти в шоу. Мы вернулись, потому что мы обожаем свой вид спорта, мы фанаты, мы точно знаем, куда мы идем.
И раз и навсегда я хочу для всех сказать, что мы не пришли сюда на год или на два. Мы будем бороться за свою цель, и я уверен, что мы ее добьемся, – сказал фигурист.
Единственное, мне не верится, что они смогут дойти до этой цели с Жулиным. Им нужен тренер, который будет готов жпу рвать ради ярких постановок, раскрывать их каждый раз с новой стороны.
Ну и нужно ооооочень много терпения. Не невозможно, но сложно. Не знаю, сдюжат ли. Но цель достойная
таиладна
свою минуту славы получите
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пропустили слово "раздобревший"))
Одно дело - быть звездой на ЧР, где всё равно победишь, даже если у тебя дурацкая программа, если ты упал и т. д., и совсем другое - международные старты с иностранными судьями. Плюс еще и добавится высокая конкуренция, "особое" отношение к спортсменам из страны, которая еще вчера была под баном - вряд ли кто-то будет рад возвращению.
Есть вероятность, что у ребят не получится того фееричного возвращения, о котором они мечтают.