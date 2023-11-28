Иван Букин: «Мы со Степановой возвращались не для того, чтобы прийти в шоу. Мы обожаем свой вид спорта, будем бороться за свою цель»

Иван Букин заявил, что намерен еще долго выступать на соревнованиях.

выступает в танцах на льду с . В этом году дуэт перешел в группу Александра Жулина.

– «Да они не доедут до чемпионата России, этот переход ради шоу...»

– Вы тоже слышали такие слухи? Честно, я прямо от всей души хочу сказать... Не буду спорить или кого-то оскорблять, просто скажу от себя: не надо так говорить, потому что никто не знает, что будет и как будет.

Мы возвращались не для того, чтобы потом прийти в шоу. Мы вернулись, потому что мы обожаем свой вид спорта, мы фанаты, мы точно знаем, куда мы идем.

И раз и навсегда я хочу для всех сказать, что мы не пришли сюда на год или на два. Мы будем бороться за свою цель, и я уверен, что мы ее добьемся, – сказал фигурист.