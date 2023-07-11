Максим Траньков: «Кубок Первого канала переформатируют. Фигуристам нужно менять отношение к турниру, они приезжают в очень плохом состоянии»

В формат Кубка Первого канала по фигурному катанию внесут изменения в новом сезоне.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион .

«Что мне не нравится в выступлениях спортсменов на Кубке Первого канала? Что спортсмены относятся к этому турниру не как к соревнованию: не готовятся к нему, приезжают в очень плохом физическом состоянии, техническом состоянии.

Я в группе поддержки синей команды – команды, которая проигрывает три года подряд. У меня приезжают ребята – я только что их видел на чемпионате России, где они занимают призовые места, прыгают четверные, феерия. А приезжают на канала и прыгают двойные – могут откатать с тремя двойными прыжками в короткой программе. Это мне не нравится. Мне кажется, именно спортсменам нужно менять отношение к этому турниру и готовиться.

Я открою небольшой секрет: в следующем году этот турнир будет переформатирован именно по этой причине. Будут внесены изменения», – сказал Траньков в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.