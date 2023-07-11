Максим Траньков: «Кубок Первого канала переформатируют. Фигуристам нужно менять отношение к турниру, они приезжают в очень плохом состоянии»

Теги Максим Траньков сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

В формат Кубка Первого канала по фигурному катанию внесут изменения в новом сезоне.

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Что мне не нравится в выступлениях спортсменов на Кубке Первого канала? Что спортсмены относятся к этому турниру не как к соревнованию: не готовятся к нему, приезжают в очень плохом физическом состоянии, техническом состоянии.

Я в группе поддержки синей команды – команды, которая проигрывает три года подряд. У меня приезжают ребята – я только что их видел на чемпионате России, где они занимают призовые места, прыгают четверные, феерия. А приезжают на Кубок Первого канала и прыгают двойные – могут откатать с тремя двойными прыжками в короткой программе. Это мне не нравится. Мне кажется, именно спортсменам нужно менять отношение к этому турниру и готовиться.

Я открою небольшой секрет: в следующем году этот турнир будет переформатирован именно по этой причине. Будут внесены изменения», – сказал Траньков в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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59 комментариев

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Ромашка17
Потому что фигуристы и адекватные болельщики понимают, что кубок первого канала – это шоу, а не соревнования. Сколько его не форматируй, а некоторым устроителям "с первого" летать не дано, им только ползать
+25
-7
+18
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unknownman
Это про кого Траньков вообще? Про Алиева? Ну этот парень всегда был нестабильным, как и 99% мужской сборной. При чем тут наплевательское отношение?
+13
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+12
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Lana-shu
Ответ Светлана Менова
Я, наверное, какой-то другой КПК смотрела. Все выступили как обычно выступают. Кто-то традиционно феерил, кто-то как обычно навалял. А проиграла команда большей частью из-за травмы Зининой и более крепкого состава красных.
Нет, не из за зининой. Из за мо. Алиев в кп, а Семеренко в ПП совсем провалились. Траньков просто очень тщеславен. Зачем вообще винить спортсменов?
+15
-4
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Ягун Ягунини
Ответ unknownman
Это про кого Траньков вообще? Про Алиева? Ну этот парень всегда был нестабильным, как и 99% мужской сборной. При чем тут наплевательское отношение?
Ещё Семененко и Самоделкина на последнем КПК откатали плохо. Остальные выложились по полной. Поэтому Траньков преувеличивает, всеобщего пофигизма точно не было. Другое дело, что первых два КПК были посильнее в спортивном плане, это и понятно, всё таки Щербакова, Валиева, Трусова (на первом кубке), да ещё и на пике своей карьеры, любой турнир сделают более сильным.
+10
-2
+8
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Lana-shu
Ответ Loliloo
Кто как, Соня Муравьева выложилась на КПК, всю команду тащила, а кто-то из ее команды филонил, бабочковал и падал. Этот турнир не подходит эгоистам, он для ответствеенных фигуристов.
Мужское катание у тебя ас такое. Синие проиграли из за мо. Ну и тукта кайфовала, причем на всех трех кпк. А девочки и пары нормально выступали все.
+11
-3
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Тихонида
ИСУ как-то уже менял правила из-за Алины, но она все равно продолжала выигрывать)
+16
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Пользователь Гугла
надо менять призовой фонд, к примеру, первое место 10 лимонов, второе 500 штук, а так что напрягаться какая разница что проиграл, сумма то почти такая и еще можно кубок внести тоже в отбор в сборную, что помимо чр при отборе в сборную, будут учитываться результаты кубка первого, тогда стимул будет выкладываться
+14
-6
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Пользователь Гугла
Ответ Ромашка17
Потому что фигуристы и адекватные болельщики понимают, что кубок первого канала – это шоу, а не соревнования. Сколько его не форматируй, а некоторым устроителям "с первого" летать не дано, им только ползать
не для всех, для Тутберидзе это соревнования и для нее это принципиально, что бы победила команда красных, за которую выступают ее девушки, за счет которых, красные всегда побеждают, у них контент как на чр, это даже видно что ради победы она вставила в обе проги ками трикселя, которые до этого она не прыгала на соревнованиях, для Хрустального это не шоу, а соревнования и еще одно подтверждения что они лучше всех и победители, призовые для них не играют роли
+10
-3
+7
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Loliloo
Кто как, Соня Муравьева выложилась на КПК, всю команду тащила, а кто-то из ее команды филонил, бабочковал и падал. Этот турнир не подходит эгоистам, он для ответствеенных фигуристов.
+13
-7
+6
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elene.elene
Возможно, в первый раз это было интересно и захватывающе. Для фигуристов и зрителей. Сейчас это выглядит шоу-договорняком уже на этапе объявления состава команд. Нет смысла такое смотреть.
+15
-9
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Syndycate
Ответ Lana-shu
Ну трусова была только на одном, а Акатьева и Петросян совсем не слабее. В нашем фк как всегда все дело в мо
После ТЩВ Акатьева с Петросян это просто пародия)
+10
-4
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Тихонида
Ответ FSUA2408
Алина? А может команда выигрывает, те спортсмены которые программы катают, а не лицом торгуют?
В кубке Первого главное это работа капитанов и настрой команды. Алина прирождённый лидер и каждый раз справлялась блестяще. А вот в соперниц ей каждый раз ставили как раз девочек торгующих лицом.
+17
-12
+5
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Lana-shu
Ответ elene.elene
Возможно, в первый раз это было интересно и захватывающе. Для фигуристов и зрителей. Сейчас это выглядит шоу-договорняком уже на этапе объявления состава команд. Нет смысла такое смотреть.
Любимая песня проигравших. Кто заставлял Семеренко и Алиева валяться. Это они утопали синих.
+11
-6
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zzz-j
Кому-то не нравится, что команда Загитовой выигрывает в любых составах))) сначала жаловались на фигуристов рангом пониже, теперь вот не так готовы фигуристы синих были))) а так тщательно и усиленно подбирали именно победителей в команду синих оба раза, а все никак не сложится пазл))) может все-таки капитаны там все время не очень?)))
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yulia-25.ru
Ответ Тихонида
ИСУ как-то уже менял правила из-за Алины, но она все равно продолжала выигрывать)
Алина так каким боком выигрывала, не смешите.
+9
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AllaS
Ответ Светлана Менова
Я, наверное, какой-то другой КПК смотрела. Все выступили как обычно выступают. Кто-то традиционно феерил, кто-то как обычно навалял. А проиграла команда большей частью из-за травмы Зининой и более крепкого состава красных.
Как раз состав синих был сильнее , а Вы что забыли, результат Зининой не учитывали и из -за этого у красных вычли баллы отличного проката Яметовой . Пострадала команда красных , странное решение организаторов по ходу соревнований. На такой случай должны быть тоже правила и правила должны быть озвучены заранее .
Наваляли сильные мужчины и очень сильно наваляли и неожиданно . Семененко и Алиев.
+7
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Lana-shu
Макс, ты же сам поддерживал посыл такты, что она кайфует. И посыл ками, что это шоу. Да и сам набрасывал, что команда противников воспринимает это не так. Может надо транькова оттуда убрать? Опять спортсмены не.те. Прямо как у ем , не того уровня, не той готовности. Траня хочет выиграть за чужой счет?
+18
-14
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AllaS
Ответ elene.elene
Причем тут капитаны? Если бы они катались - другой вопрос... А так, на что влияет то, как они "играют" на камеры? На их кривляния фанатики могут в других местах смотреть, а на соревнованиях, без их прокатов - это цирк.
Вот верно написали про кривляние на камеру синего кэпа , Траньков дергал и требовал эмоции от Ками , далеко не все лидеры и не все могут объединить и настроить на боевой дух.Красные всегда объединённые и сплочённые Кэпом . Один за всех и все за одного . Они и за кулисами все вместе и обедают и празднуют после победы Командный дух это важно.Алина прирождённый лидер -организатор . Ещё с детских перископов это было видно.А ещё первый кубок первого , показал ее лидерские качества.
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Lana-shu
Ответ Ягун Ягунини
Ещё Семененко и Самоделкина на последнем КПК откатали плохо. Остальные выложились по полной. Поэтому Траньков преувеличивает, всеобщего пофигизма точно не было. Другое дело, что первых два КПК были посильнее в спортивном плане, это и понятно, всё таки Щербакова, Валиева, Трусова (на первом кубке), да ещё и на пике своей карьеры, любой турнир сделают более сильным.
Ну трусова была только на одном, а Акатьева и Петросян совсем не слабее. В нашем фк как всегда все дело в мо
+7
-4
+3
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AllaS
Ответ Леди Брэкнелл
Я думаю только допуск. Новые ТЩК без международки не особо поднимут интерес, широкая публика не смотрит местечковые кубки и даже ЧР.
Здесь Вы правы. Только допуск к ГС может поднять интерес к ФК. А так интерес явно ослабевает, только болельщики ФК смотрят, а остальные зрители интересуются во время ОИ и бывает смотрят ЧМ.
Так что сложно искусственным путём поднять интерес к ФК.
+3
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Сáмсон Самсонов
Перейди в команду красных, может синие начнут выигрывать
+11
-8
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vanessa2021
Ответ Леди Брэкнелл
Я думаю только допуск. Новые ТЩК без международки не особо поднимут интерес, широкая публика не смотрит местечковые кубки и даже ЧР.
Я думаю, что и допуск на мс уже не спасет фигурку. Новых тщкв не предвидится, это было уникальное явление . Все 4 девочки очень разные и все звезды.

Ну и очевидные всем договорняки тоже интерес к соревнованиям подрывают.
+5
-2
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Syndycate
Макс, а ты не думал, что они выступают в плохом состоянии, потому что еще со стадии жеребьевки это договорняк?)
+9
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Kovka Gnutik
Максим решил проявить инициативу на Первом.
Флаг ему в руки. Хуже не будет.
+4
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Kristine Kristine
Главное, что этот турнир состоится в принципе!
+5
-3
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