Дмитрий Козловский: «Были мнения, что когда за бортиком стоят семь-девять человек, это угнетает. Наоборот, это очень помогает»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Р-Спорт Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Козловский заявил, что им с Бойковой нравится выступать на соревнованиях с Тутберидзе.

На этапе Гран-при России в Москве Этери Тутберидзе выводила пару на лед. 

«Супер. Нам очень нравится, когда нас выводит Этери Георгиевна.

Вообще я читал, были такие мнения, что когда за бортиком стоят семь-девять человек, это угнетает. Наоборот, это очень помогает. Добавляет уверенности и сил, выходишь с сильной группой поддержки», – сказал Козловский.

Также фигурист рассказал о заминке, которая произошла у них в произвольной программе. 

«Мы настолько близко катаемся, что Саша попала мне в конек. Видимо, перестраховалась из-за узких бортов и немного добавила мне работы перед поддержкой.

У меня были планы перед поддержкой отдохнуть, но у Саши оказались другие планы. Ну а женщинам надо потакать.

Но вообще это разовая ошибка. Кататься в условиях узких бортов нам нравится, меньше надо толкаться», – отметил Козловский.

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13 комментариев

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kate_ko
да какая разница, сколько человек за бортом, если это помогает классно катать, то ради бога! я лично оч благодарна ТШТ, Алексею Тихонову и Павлу Слюсаренко, что помогли ТМ взять серебро ОИ. хоть бы и вдесятером они там стояли.
+25
-6
+19
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Ir2019
К чемпионату можно и 12 человек за бортик пригласить, и 15. Если тренеры закончатся, можно дворника с уборщицей позвать.
+35
-18
+17
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versa
Выгодный приём с семи няньками за бортом - массой давить на всех и судейский корпус в частности. Сколь парное смотрю, никто до такого не додумался.
+32
-17
+15
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garovatat
Димас корректен и учтив, как всегда))) Очень нравится как он относится к Саше, всегда поддерживает, ни одного не то что грубого, двоякого слова или жеста в ее сторону! никогда. Очень хороший партнер, молодец! Здоровья им и удачи на ЧР! Держу кулаки за трехкратность, берите пример с коллеги по ТШ - Анюты Щербаковой!
зы. мне тоже кажется - чем больше тренеров за бортом, тем больше поддержка, позитивные лучи) А уж когда такая классная команда стоит - так ваще) Но иногда бывает конечно и наоборот, кому-то лучше не появляться за бортиком, дестабилизирует. От энергетики все зависит
+16
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+11
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versa
Ответ Ir2019
У них просто не было такой возможности.
Кое-кому эти возможности чрезмерно раздули.
+15
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Здравый@смысл@
Ответ kate_ko
да какая разница, сколько человек за бортом, если это помогает классно катать, то ради бога! я лично оч благодарна ТШТ, Алексею Тихонову и Павлу Слюсаренко, что помогли ТМ взять серебро ОИ. хоть бы и вдесятером они там стояли.
Абсолютно точно!
+6
0
+6
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elene.elene
Какая-то игра на публику это.
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Ann13_
Какой он все-таки неприятный, подхалим... Ну что с него взять, будущий политик
+6
-2
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Natalia Solomakha
Это как в анекдоте про 9 человек, которые закручивают лампочку 😜
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БезызбежноНаКрасный
а десятый ещё и комментирует
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Lolka12
Ответ Ir2019
К чемпионату можно и 12 человек за бортик пригласить, и 15. Если тренеры закончатся, можно дворника с уборщицей позвать.
😂😂😂😂👍👍👍
+8
-5
+3
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Ir2019
Ответ versa
Выгодный приём с семи няньками за бортом - массой давить на всех и судейский корпус в частности. Сколь парное смотрю, никто до такого не додумался.
У них просто не было такой возможности.
+4
-3
+1
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Emma Dunn
Лучше семь, которые заботятся, чем одна, которая не заботится 🤷
+7
-7
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