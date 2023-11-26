Дмитрий Козловский: «Были мнения, что когда за бортиком стоят семь-девять человек, это угнетает. Наоборот, это очень помогает»

Козловский заявил, что им с Бойковой нравится выступать на соревнованиях с Тутберидзе.

На этапе Гран-при России в Москве Этери Тутберидзе выводила пару на лед.

«Супер. Нам очень нравится, когда нас выводит Этери Георгиевна.

Вообще я читал, были такие мнения, что когда за бортиком стоят семь-девять человек, это угнетает. Наоборот, это очень помогает. Добавляет уверенности и сил, выходишь с сильной группой поддержки», – сказал Козловский.

Также фигурист рассказал о заминке, которая произошла у них в произвольной программе.

«Мы настолько близко катаемся, что Саша попала мне в конек. Видимо, перестраховалась из-за узких бортов и немного добавила мне работы перед поддержкой.

У меня были планы перед поддержкой отдохнуть, но у Саши оказались другие планы. Ну а женщинам надо потакать.

Но вообще это разовая ошибка. Кататься в условиях узких бортов нам нравится, меньше надо толкаться», – отметил .