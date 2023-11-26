Елена Радионова: «Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым этапом Гран-при. С четверным пока тяжеловато, но до ЧР она еще наберет форму»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Юлия Липницкая Елена Радионова Камила Валиева Софья Муравьева Вероника Яметова Фигурное катание

Радионова считает, что Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым Гран-при.

Сегодня Камила Валиева победила на этапе Гран-при России в Москве, второй стала Вероника Яметова, третьей – Софья Муравьева.

«По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идет от старта к старту, до чемпионата России она еще наберет форму.

Ее всегда рады видеть на соревнованиях – настоящая красотка, нравится зрителям. Да, пусть и есть недочеты, но я всегда рада видеть ее катание.

По сравнению с первым этапом Софья (Муравьева) серьезно усилила контент, молодец. Она боролась за каждый элемент, не хотела отдавать своего, и это было видно. Софья – боец, и в прокате был виден ее настрой.

Вероника Яметова для меня – открытие этих соревнований. Я знаю, она владеет сложными элементами, и надо пробовать их делать. Программа ей легко дается – прыжки, выезды, все четко, уверенно.

Эта спортсменка тренируется у первого тренера Юлии Липницкой, и ее манера, кстати, тоже напоминает Юлю. Видна рука мастера», – отметила бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

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31 комментарий

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ретроградный меркурий
Насчёт прибавила - крайне спорно. Два падения с прыжков вместо одного. Вторая половина программы облегчена насколько вообще возможно и все равно Валиева её не выкатывает. Ну хоть презентацию в этот раз не бросила, уже прогресс. Но программу испортили напрочь, она стала просто никакой. Лучший вариант программы был на открытых прокатах (и костюм тоже), а это о многом говорит
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Дружба11
Нет друзья,без грибов правильного штаба,сегодня лучшая Яметова-чисто откатала без падений-у лидеров к сожалению нет ультра си и по два падения плюс помарки. Мое мнение такое-не будь космических грибов лидеры бы отлетели за тройку и ноунеймы заняли бы три первых места.
Фамилия главного судьи соревнований - Грибоносова-Гребнева!
Вот такое совпадение!!
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Дружба11
Нет друзья,без грибов правильного штаба,сегодня лучшая Яметова-чисто откатала без падений-у лидеров к сожалению нет ультра си и по два падения плюс помарки.
Мое мнение такое-не будь космических грибов лидеры бы отлетели за тройку и ноунеймы заняли бы три первых места.
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Дружба11
Ответ Люба Люба
Техбазу для начала не мешало бы подтянуть ноунеймам, компонентов поднабрать, вот как раз через пару сезонов и выйдут на уровень топов, если не сдадутся, конечно, раньше.
нету никаких уже топов-только грибные-ни ультра си нет, ни чистых прокатов без падений на этом этапе.
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russalka
Кому ещё позвонили и заставили петь дифирамбы Валиевой?
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Инна1945
Ответ Люба Люба
Техбазу для начала не мешало бы подтянуть ноунеймам, компонентов поднабрать, вот как раз через пару сезонов и выйдут на уровень топов, если не сдадутся, конечно, раньше.
А почему Камиле, Загитовой, Медведевой и прочим с первого сезона? А этим надо ждать пару сезонов? Что-то как-то вообще не сходится...они через пару сезонов может уже в телеведущие или рожать пойдут.
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Оскар Муравьёв
Квады и триксели ушли пора это признать... У ками другие приоритеты сейчас
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Оскар Муравьёв
Ответ Lana Donovan
Что куда ушло? На разминке был 4 тулуп, вы моргнул что-ли?
На разминках и тренировках и Трусова триксель прыгала легко.. А на соревнованиях ни разу... Надо прыгать на соревнованиях.. Ками давно не прыгает квады именно на соревнованиях
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sasha0817
Прибавила если только в весе.
Лена вообще соревнования видела? В чем Яметова и Липницкая схожи? Скорее как раз противоположности.
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lepestok
Ответ Зиля Бадриева
Не знаю, что случилось с Камилой в этом сезоне, но ей тяжело психологически. Здесь еще и травма, и операция на глаза, не говоря о прошедшем суде и всяких интервью про нее. В прошлом сезоне в той же весовой категории прыгала квады и побеждала. В этом сама говорит про панику, волнения, да ещё непонятно, почему тренеры вовремя не убрали секвенцию и слайд.
она с квадов на этапах также падала, потом они стали получаться
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kristyfklvr
Ответ Мэй Касахара
Человек заходит в каждую ветку с Валиевой и пишет, как все плохо, это уже больше личной неприязнью отдает нежели конструктивной критикой
Там Камила как кость в горле
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Поговорим
Ответ ретроградный меркурий
Насчёт прибавила - крайне спорно. Два падения с прыжков вместо одного. Вторая половина программы облегчена насколько вообще возможно и все равно Валиева её не выкатывает. Ну хоть презентацию в этот раз не бросила, уже прогресс. Но программу испортили напрочь, она стала просто никакой. Лучший вариант программы был на открытых прокатах (и костюм тоже), а это о многом говорит
Программа выхолощена, не интересна стала совсем, ещё и скорость во второй половине исчезла…слайды убрали, надо чем то насыщать. Думаю к ЧР нас ждёт очередная модернизация, хорошо бы не только костюма.
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Дружба11
Ответ Грибная Фея
Я принимаю реальность такой, какая она есть.
очень хорошо, тогда легко смиритесь с результатами ЧР
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Дружба11
Ответ Козьма Прутков о ФК
Фамилия главного судьи соревнований - Грибоносова-Гребнева! Вот такое совпадение!!
Да,фамилия шедевральная конечно-соответствует сути,что сейчас творят судьи ФК.сегодня рад за Влада с Олегом Татауровым-этим прекрасным людям удалось победить грибы грибников судей сегодня-не оставили шансов___
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Док Аксель
Мы также надеемся, что и эксперты будут прибавлять в профессионализме в своих комментариях, а не петь дифирамбы там где надо быть сдержанно объективным.
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lan9aden
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Кому еще позвонили,решили фигуристкам Леоновой ,Родионовой,а то остальные могут и не то сказать
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Анна Беляева
Ответ Оскар Муравьёв
Квады и триксели ушли пора это признать... У ками другие приоритеты сейчас
Куда они ушли, если на разминке перед прокатом она прыгнула и квад соло, и квад в секвенции с двумя дупелями. Оба докрученные и легкие?
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дружба11
как бы вам на ЧР с вашей реальностью не расстаться))), но придется
Я принимаю реальность такой, какая она есть.
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Анна Беляева
Ответ Lana Donovan
Что куда ушло? На разминке был 4 тулуп, вы моргнул что-ли?
Наразминке был квад-тулуп и квад-тулуп в секвенции. Оба легкие и докрученные. Это и правда голова ей мешает,а не тело. Тело прыжки восстановило.
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Люба Люба
Ответ Оскар Муравьёв
Квады и триксели ушли пора это признать... У ками другие приоритеты сейчас
У Ками в приоритете соревнования. Будь это не так, не тренировала бы Камила свой квад, а это задача не из легких, при ее то меняющемся теле. Девочки идут на у-си, на тренировках и раскатках делают их отлично, значит, скоро будут получаться и на соревнованиях. Всем удачи, а мы подождём!
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