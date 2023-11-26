Елена Радионова: «Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым этапом Гран-при. С четверным пока тяжеловато, но до ЧР она еще наберет форму»
Радионова считает, что Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым Гран-при.
Сегодня Камила Валиева победила на этапе Гран-при России в Москве, второй стала Вероника Яметова, третьей – Софья Муравьева.
«По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идет от старта к старту, до чемпионата России она еще наберет форму.
Ее всегда рады видеть на соревнованиях – настоящая красотка, нравится зрителям. Да, пусть и есть недочеты, но я всегда рада видеть ее катание.
По сравнению с первым этапом Софья (Муравьева) серьезно усилила контент, молодец. Она боролась за каждый элемент, не хотела отдавать своего, и это было видно. Софья – боец, и в прокате был виден ее настрой.
Вероника Яметова для меня – открытие этих соревнований. Я знаю, она владеет сложными элементами, и надо пробовать их делать. Программа ей легко дается – прыжки, выезды, все четко, уверенно.
Эта спортсменка тренируется у первого тренера Юлии Липницкой, и ее манера, кстати, тоже напоминает Юлю. Видна рука мастера», – отметила бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.
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Вот такое совпадение!!
Мое мнение такое-не будь космических грибов лидеры бы отлетели за тройку и ноунеймы заняли бы три первых места.
Лена вообще соревнования видела? В чем Яметова и Липницкая схожи? Скорее как раз противоположности.