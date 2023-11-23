Тарасова о финансовых требованиях федераций к россиянам: «Пройти проверку – это одно, а деньги где взять-то? Это безобразие!»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала безобразием финансовые требования к спортсменам из РФ.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что международные федерации требуют с российских спортсменов до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку их соответствия критериям допуска к турнирам.

«Откуда у спортсменов такие большие деньги? Пройти проверку – это одно, а деньги где взять-то? Участие в Олимпиаде – бесплатное. Это безобразие! Но каких-то советов, стоит ли соглашаться спортсменам на это или нет, я не могу давать.

Думаю, нас допустят к Олимпиаде. Пожизненно нас не могут дисквалифицировать, это несправедливо. Это, получается, за отмену дисквалификации международные федерации просят по 500 тысяч. Что это такое вообще?

Мы готовимся к Олимпиаде. Не будет ее, проведем свои серьезные соревнования в эти же сроки. С хорошим гонораром. Своих не бросаем!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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11 комментариев

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Katerina Sunny
Тарасова будет спонсором серьёзных соревнований с хорошим гонораром?
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Александр Шульгин
Что проверка какая-то не понятная что деньги за нее это безобразие. Тарасова совершенно давно не в адекватн, проверка у нее норма
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Дружба11
Ответ Alex Johnson
Т.е. изнасилование еще можно стерпеть, но что бы еще и за твои деньги, безобразие!
это видимо их суть Алекс)) и не видят со стороны как позорятся, как это жалко выглядит
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Дружба11
Готовы "лечь" под всех и принять ЛЮБЫЕ)))Карл условия лишь на международниках простите пятой точкой покрутить и здесь красиво жить в шоу раскатываться и безумные бабки зашибать поплевывая на нашу страну
+4
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Alex Johnson
Т.е. изнасилование еще можно стерпеть, но что бы еще и за твои деньги, безобразие!
+3
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Дружба11
Ответ Тёма Тёма
Пусть федерации дают. С экономикой же всё хорошо. Или нам че-то не сказали? 😂😂😂
еще чего не хватало-пусть готовые к унижениям спортсмены наскребают или меняют гражданство
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Дружба11
Ответ Alex Johnson
Т.е. изнасилование еще можно стерпеть, но что бы еще и за твои деньги, безобразие!
Ваш коммент как заголовок статьи о сути некоторых профспортсменов и шуб
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Блинчик
А вообще, затяните пояса и живите по средствам. Если деньги есть только на гран-при в Сызрани и Уфе, значит выступайте там.
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Блинчик
Где, где? Поспорить с Плющенко.
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Любитель_ФК
Тут один болельщик написал, со стороны МОК и международных федераций это выглядит как изнасилование, да еще ты за это должен заплатить и я с ним полностью согласен, так оно все и выглядит. А вот Тарасова, живет в какой-то своей, потусторонней реальности, она согласна , пусть наших спортсменов насилуют, но только не за их деньги, видимо по ее мнению пусть за это платит наша федерация. Т.е. Тарасова согласна,чтобы наши спортсмены выступали на чертовски унизительных условиях, под знаком беженцев из своей страны, чтобы они отреклись от всего святого , что есть у русских, приползти на коленях и умолять , возьмите нас обратно и мы заплатим за это чудовищное унижение, только деньги пусть платит государство. Вот такая она наша Татьяна Анатольевна, слов нет, остались одни выражения и все нецензурные.
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