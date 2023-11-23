Тарасова о финансовых требованиях федераций к россиянам: «Пройти проверку – это одно, а деньги где взять-то? Это безобразие!»

Татьяна Тарасова назвала безобразием финансовые требования к спортсменам из РФ.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что международные федерации требуют с российских спортсменов до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку их соответствия критериям допуска к турнирам.

«Откуда у спортсменов такие большие деньги? Пройти проверку – это одно, а деньги где взять-то? Участие в Олимпиаде – бесплатное. Это безобразие! Но каких-то советов, стоит ли соглашаться спортсменам на это или нет, я не могу давать.

Думаю, нас допустят к Олимпиаде. Пожизненно нас не могут дисквалифицировать, это несправедливо. Это, получается, за отмену дисквалификации международные федерации просят по 500 тысяч. Что это такое вообще?

Мы готовимся к Олимпиаде. Не будет ее, проведем свои серьезные соревнования в эти же сроки. С хорошим гонораром. Своих не бросаем!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.